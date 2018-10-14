Вы могли не заметить, но у нас очень крутая молодёжная сборная

В условиях бурного информационного потока, хлынувшего со всех сторон в последнее время, про молодёжную сборную России по-настоящему вспомнили ровно один раз. Может, и не вспомнили бы вообще, если бы не возникший на ровном месте скандал. Вы его прекрасно помните: Евгений Бушманов в ключевом матче с сербами добровольно не включил в состав Фёдора Чалова и Александра Максименко, команда проиграла, и на главного тренера вылилось огромное ведро критики. Доходило даже до обвинений в зависимости от агентов.

Признаться, всё это очень расстроило, поскольку наша «молодёжка» сейчас заслуживает более пристального внимания, а также бережного и позитивного отношения. Мы сами не заметили, как в стране подросла очень симпатичная сборная, футболисты которой со временем способны изменить всеобщее сознание. Даже в том самом матче с сербами, закончившемся обидным и незакономерным поражением со счётом 1:2, Россия играла с позиции силы против очень достойного соперника (в 2015-м сербы стали чемпионами мира U20, с талантами в стране сейчас полный порядок). В пятницу в Туле команда Бушманова уничтожила македонцев (5:1) и сохранила перед поездкой в Австрию шансы на второе место.



Очевидных плюсов, которые выделяют эту сборную на фоне предшественниц, сразу несколько.



Во-первых, в ней аномально большое число футболистов, которые играют важные роли в клубах РПЛ. В пятничном стартовом составе оказалось сразу восемь человек, постоянно выходящих на поле в элитном дивизионе — Максименко, Чернов, Рассказов, Ахметов, Бакаев, Обляков, Коновалов, Чалов. Ещё двое (Лысов, Жигулёв) получают игровое время в Премьер-Лиге периодически, а ещё один – Фомин – регулярно выступает в ФНЛ.



Тот факт, что игроки стабильно выступают на элитном уровне, снижает вероятность того, что со временем они потеряются и пропадут. Ведь всем известно: период перехода из молодёжного футбола в профессиональный – самый сложный. В данном случае надежда на благополучный исход и достойное поколение действительно есть.

Во-вторых, наша молодёжная сборная не обделена индивидуальным и суммарным талантом, который позволяет ей играть в умный, современный и атакующий футбол. Здесь хватает футболистов, умеющих работать с мячом на высоких скоростях и брать игру на себя. Мы часто справедливо замечаем, что в нашем чемпионате много серости и ординарности. Так вот: к сегодняшнему поколению U21 эти слова точно неприменимы.

Просто для сравнения. В 2018-м футболисты «молодёжки» в среднем совершали за игру 37 попыток дриблинга с показателем успешности 54 процента. У главной сборной за аналогичный период – 21 (47,5%), что хуже в 1,75 раза. Это очень важные и наглядные цифры, а разницу на такой дистанции нельзя объяснять только силой соперников. Также команда Бушманова умеет комбинировать игровые стили, поочерёдно делая ставку и на владение, и на контратаки, и на силовой футбол. Она попросту выглядит разнообразнее, чем главная сборная. Средний показатель владения мячом у «молодёжки» – 56,5% (лишь две игры меньше 50 в году), у её «старшей сестры» – 43 (меньше 50 – в девяти матчах).



Само собой, нет никакой гарантии, что талант нового поколения спустя один-два года органично и без потерь перенесётся на уровень главной сборной. Если хотя бы четверо-пятеро из этих ребят сыграют на условном чемпионате Европы-2020, это будет уже круто. Но предпосылки, учитывая перечисленные выше факторы, действительно серьёзные.



А главная сборная, которую страна после чемпионата мира полюбила за другие качества, от этого только выиграет. В идеале мы вообще мы обретём такую же ментальность, как в далёком 2008-м, и в одной команде сплетутся воедино боевитость, смелость и тяга к творчеству.