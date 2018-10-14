Тигиева могут дисквалифицировать на четыре года за амфетамин. Что опять за ад?

Что случилось?

Ещё один российский футболист вляпался в позорную историю. Теперь это защитник «Крыльев Советов» Георгий Тигиев. Причём в его случае всё может быть гораздо хуже, чем в истории с другим игроком самарской команды полузащитником Евгением Башкировым.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Самарской области, сотрудники полиции задержали сегодня Тигиева по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По неофициальной информации, алкоголь всё-таки оказался в пределах нормы, однако 23-летний игрок находился в состоянии наркотического опьянения. В крови защитника «Крыльев Советов» был обнаружен амфетамин.

Проблем для Тигиева, скорее всего, добавит то, что он употреблял нецензурную лексику в адрес представителей правопорядка, хамил им, угрожал связями и высокими покровителями. Телеграмм-канал Mash опубликовал видео задержания футболиста и составления протокола. В конце разговора агрессивно настроенный Тигиев угрожает разбить телефон оператору.

Двух игроков «Крыльев» задержали за алкоголь и наркотики. Они издеваются? У Башкирова нашли в крови алкоголь, а у Тигиева — наркотики.

Кто такой Георгий Тигиев?

Тигиев – уроженец Владикавказа и воспитанник ФК «Беслан». Выступал за московское «Торпедо» и «Анжи», а в феврале 2017 года перешёл в «Спартак» на правах аренды до конца сезона с правом последующего выкупа контракта. Летом 2017-го столичный клуб воспользовался этим правом, заплатив за защитника 1 млн евро.

Тем не менее за «Спартак» Тигиев почти не играл, поскольку получил тяжёлую травму (разрыв крестообразной связки колена) и долго восстанавливался. На его счету всего семь матчей в составе красно-белых.

В конце августа 2018-го, за несколько часов до закрытия летнего трансферного окна Георгий перешёл на правах аренды в «Крылья Советов», где рассчитывал иметь постоянную игровую практику и вернуть прежнюю форму.

Перед трансфером в «Спартак» Тигиева называли одним из самых перспективных защитников своего возраста.

В 2015 году он вызывался в молодёжную сборную России и принимал участие в товарищеских встречах с Беларусью и Хорватией. Помимо того, Георгий включался в расширенный список кандидатов в главную национальную команду.

Тигиев: первое время в «Спартаке» чувствовал себя рыбой Первое большое интервью с теперь уже не арендованным, а полноправным спартаковцем Георгием Тигиевым. И чемпионом страны вдобавок.

Что грозит защитнику «Крыльев Советов»?

Спортивный юрист Артём Пацев рассказал, что Тигиев может получить дисквалификацию на два или даже четыре года.

«Дисквалификация зависит от того, какой именно амфетамин, – отметил Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата». – Он входит в разные группы. Этот случай должен стать известным допинговым службам, так как произошло это не после допинг-теста. Если они об этом узнают, откроется отдельное разбирательство.

Все вещества в запрещённом списке разбиты на две группы — особые и неособые субстанции. Разбиты по принципу, можно ли подцепить вещество случайно или ты употребляешь вещество для допинга. Поэтому для амфетамина стандартная дисквалификация — два года. Но если будет доказано, что вещество было употреблено специально для улучшения спортивных результатов, то дисквалификация составит четыре года».



Агент игрока Рюдигер Бернатек, комментируя задержание Тигиева для «Чемпионата», охарактеризовал эту ситуацию словом «дерьмо»:

«Я не знал об этом инциденте. Его остановили сегодня? Оу, дерьмо. Мне нужно поговорить со своим российским коллегой. Я сейчас не в Москве, а в Германии, ведь я немецкий агент, просто помог Тигиеву найти клуб. Возможная дисквалификация на два года? Это большая проблема и дерьмо».