Она помогла Денису Черышеву перезапустить карьеру

Денис Черышев остался на скамейке запасных в первом матче сборной России на чемпионате мира. Тогда на поле он появился только из-за травмы Алана Дзагоева, но этот выход практически перевернул его карьеру. Четыре мяча за сборную на мундиале, переход из «Валенсии» в «Вильярреал», наконец гол Дениса в ворота турецкой команды в матче Лиги наций и статус одного из лидеров сборной.

Всё это заслуживает ещё большего уважения, если знать, с какими проблемами сталкивался Черышев на протяжении всей карьеры. Лидером сборной он мог стать давно, как и закрепиться в составе мадридского «Реала» (на позиции Криштиану Роналду). Если бы не его травмы. После первого же матча за «Реал» Денис больше лечился, чем играл — с 2013 по 2017 год он пропустил из-за травм в сумме около двух лет. Даже на чемпионат мира Черышев ехал не в качестве основного игрока, хоть он и начал стабильнее выступать за «Вильярреал» в сезоне-2017/18.

Возможно, перезапустить карьеру у Дениса бы не получилось, если бы рядом не было любимой девушки – Кристины Кобе. После гола в ворота Саудовской Аравии полузащитник заявил, что не смог бы забить без поддержки родителей, Бога и Кристины.

Пара вместе уже больше двух лет, но официально регистрировать отношения они не спешат. Хотя друзья Дениса уже интересуются в комментариях к их фото, когда же молодые официально распишутся.

Денис и Кристина познакомились в Мадриде. Она не особо публична, хотя и очень красива.

Кобе получила высшее образование в юридическом университете в Валенсии. После его окончания она поехала повышать квалификацию в Шотландию.

Девушка начинала работать в маленьком испанском городке Бурриана, там она оказывала поддержку музыкантам, выступающим на фестивале «ArenalSound» – помогала им с размещением, райдерами и юридически.

Затем Кристина связала свою жизнь со спортом, но речь пока не идёт о встрече с Денисом Черышевым. Она заключила контракт с юридической фирмой, которая сотрудничала со спортсменами. Она стала младшим адвокатом и консультировала футболистов по поводу контрактов и различных юридических споров.

Именно благодаря этой работе Кристина и познакомилась с Денисом – она помогала Денису в трудном случае с «Реалом»: полузащитник вышел на поле в матче с «Кадисом», хотя не имел на это право из-за дисквалификации.

С того случая прошло почти три года, но отношения между молодыми людьми уже давно перестали быть только профессиональными.

Кристина поддерживала Дениса на трибунах во время матча чемпионата мира – после игры с Египтом Черышев сразу побежал к возлюбленной.