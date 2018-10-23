— Каррера — Кафельникову: спасибо тебе, кто бы ты ни был!

Роналду нанял бывшего адвоката Ди Каприо и Тайсона



fairplay:

— Короче парни, я долго скрывал, но меня в 2005-м изнасиловала Сирена Уильямс. Более того, мне тогда было 13 лет. Так что требую с нее миллион долларов, вертолет и бутерброды с сыром и ветчиной.



В «Реале» задумались об отставке Лопетеги

105lifes:

— Григоряна пусть берут.



Vinnie.Jones:

— Григорян, перелогинься.

Неймар поддержал Смолова после травмы и подарил игроку футболку «ПСЖ»

zpiter:

— Просто Смолов стал юбилейным подписчиком Неймара.



Терри официально объявил о завершении карьеры



the-doors:

— Прощай, красно-белая легенда((((

modzhahed:

— А когда прощальный матч на «Открытие Арене», не подскажете?



Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд проиграл Карлсену в шахматы за 5 минут



apchik:

— Стивен Хокинг когда-то проиграл Николаю Валуеву на ринге. Удивительно!

«ПСЖ» следит за ситуацией с контрактом де Хеа и готов выкупить игрока у «МЮ»



qvertyk:

— Тогда «ПСЖ» следует еще проследить и за работоспособностью факса в офисе «МЮ».



Турану грозит тюремное заключение сроком до 12,5 лет



loonsib:

— А в ПФК «Бутырка» какой лимит на легионеров?



Шишканова: Кокорин словно «погладил» Пака стулом. Кажется, удара не было



marcoreusbvb09:

— Шишканова: Кокорин словно пытался остановить стул и не дать ему ударить Пака.



Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков РПЛ



utopiya:

— Стоимость Кокорина и Мамаева — 4 пачки грузинского чая и упаковка леденцов «барбарис».



Эллардайс: восхваление Бускетса должно прекратиться, он ничем не лучше Дайера



russiafun:

— Восхваление Дайера должно прекратиться, он ничем не лучше Газинского.



«Анжи» вылетает на матч с ЦСКА, игроки всё ещё не приняли решения о бойкоте



sportsmenn:

— На фразе «Анжи вылетает» могли бы новость и закончить.



Bild: сегодня Венгер может стать главным тренером «Баварии»



frankyleg:

— Ну все, Черчесову вход в «Баварию» закрыт минимум на 22 года.



Хабиб: сегодня буду болеть за «Спартак»



Vinnie.Jones:

— Нехаляльно как-то.



«Спартак» — «Арсенал»: стали известны составы команд



andro21:

— Каррера, если Комбаров и Петкович взяли твою семью в заложники, моргни 3 раза подряд в интервью перед матчем.



Дубль Зе Луиша не спас «Спартак» от поражения в матче с тульским «Арсеналом»



teh23:

— Назаров, умоляю, ничего не пиши! Вдруг Комбаров и Кутепов лайкнут, и «Спартак» усилится.



Роджерс – кандидат на пост главного тренера «Спартака» в случае ухода Карреры



apd:

— Глушаков: Я всегда любил ирландский виски.

Комбаров: Я играю в истинно британском стиле.



Кокорин и Мамаев в СИЗО моют туалеты по желанию, чередуясь с соседями по камере



goga-magoga:

— А изменения расписания электричек с Курского вокзала можно публиковать? Ну, это вроде не про футбол, но всё же… «Локо», РЖД.



Кафельников — Каррере: ты навсегда будешь в моём сердце



diman19801980:

— Каррера — Кафельникову: спасибо тебе, кто бы ты ни был!

10 слов, которые вам нельзя говорить при Черчесове



gavgavych1:

Станислав Черчесов. Я не люблю. Подражание Высоцкому

Я не люблю товарьщицкие матчи

Какие здесь товарищи, майн Готт?

С товарищами чай я пью на даче.

А здесь у нас сплошной контроль идёт.



Я не люблю, когда мне про проблемы

Смешные журналисты говорят.

Здесь нет проблем, пора бы вникнуть в тему

Ферштейн? Вы удивляете, ребят!



Я не люблю, когда вы «отцепили»

Про сборную решили говорить.

Мы просто их в заявку не включили.

Не надо, битте, тренера бесить



Я не люблю, когда вы про ошибки

Решить вдруг при мне упомянуть.

А ну-ка дружно сделали улыбки!

Сейчас, майн фройнд, я пошучу чуть-чуть.



Я не люблю, когда вы мне последний

Вопрос опять пытаетесь задать.

Закрыть гештальт, отбросив ваши бредни,

Мы можем заключительным опять.



Я не люблю, когда вратарь Дасаев

Считается сильнейшим в «Спартаке».

Ему, майн либе, как до Гималаев,

До лучшего, как Терри до Пике.



Я не люблю грозу в начале мая,

Поэтому мы в Австрию гурьбой

Ой, не гурьбой, сплочённою командой.

Я сам уже запутался, бог мой!