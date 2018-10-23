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Уход Карреры из «Спартака» и другие новости – в комментариях читателей

Массимо Каррера
Максим Саблин
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
«Каррера — Кафельникову: спасибо тебе, кто бы ты ни был!»
Марафон шуток про Кокорина и Мамаева подошёл к концу – неудачи «Спартака» перехватили инициативу.
Футбол

Роналду нанял бывшего адвоката Ди Каприо и Тайсона

fairplay:
— Короче парни, я долго скрывал, но меня в 2005-м изнасиловала Сирена Уильямс. Более того, мне тогда было 13 лет. Так что требую с нее миллион долларов, вертолет и бутерброды с сыром и ветчиной.

В «Реале» задумались об отставке Лопетеги

105lifes:
— Григоряна пусть берут.

Vinnie.Jones:
— Григорян, перелогинься.

Неймар поддержал Смолова после травмы и подарил игроку футболку «ПСЖ»

zpiter:
— Просто Смолов стал юбилейным подписчиком Неймара.

Терри официально объявил о завершении карьеры

the-doors:
— Прощай, красно-белая легенда((((

modzhahed:
— А когда прощальный матч на «Открытие Арене», не подскажете?

Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд проиграл Карлсену в шахматы за 5 минут

apchik:
— Стивен Хокинг когда-то проиграл Николаю Валуеву на ринге. Удивительно!

«ПСЖ» следит за ситуацией с контрактом де Хеа и готов выкупить игрока у «МЮ»

qvertyk:
— Тогда «ПСЖ» следует еще проследить и за работоспособностью факса в офисе «МЮ».

Турану грозит тюремное заключение сроком до 12,5 лет

loonsib:
— А в ПФК «Бутырка» какой лимит на легионеров?

Шишканова: Кокорин словно «погладил» Пака стулом. Кажется, удара не было

marcoreusbvb09:
— Шишканова: Кокорин словно пытался остановить стул и не дать ему ударить Пака.

Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков РПЛ

utopiya:
— Стоимость Кокорина и Мамаева — 4 пачки грузинского чая и упаковка леденцов «барбарис».

Эллардайс: восхваление Бускетса должно прекратиться, он ничем не лучше Дайера

russiafun:
— Восхваление Дайера должно прекратиться, он ничем не лучше Газинского.

«Анжи» вылетает на матч с ЦСКА, игроки всё ещё не приняли решения о бойкоте

sportsmenn:
— На фразе «Анжи вылетает» могли бы новость и закончить.

Bild: сегодня Венгер может стать главным тренером «Баварии»

frankyleg:
— Ну все, Черчесову вход в «Баварию» закрыт минимум на 22 года.

Хабиб: сегодня буду болеть за «Спартак»

Vinnie.Jones:
— Нехаляльно как-то.

«Спартак» — «Арсенал»: стали известны составы команд

andro21:
— Каррера, если Комбаров и Петкович взяли твою семью в заложники, моргни 3 раза подряд в интервью перед матчем.

Дубль Зе Луиша не спас «Спартак» от поражения в матче с тульским «Арсеналом»

teh23:
— Назаров, умоляю, ничего не пиши! Вдруг Комбаров и Кутепов лайкнут, и «Спартак» усилится.

Роджерс – кандидат на пост главного тренера «Спартака» в случае ухода Карреры

apd:
— Глушаков: Я всегда любил ирландский виски.
Комбаров: Я играю в истинно британском стиле.

Кокорин и Мамаев в СИЗО моют туалеты по желанию, чередуясь с соседями по камере

goga-magoga:
— А изменения расписания электричек с Курского вокзала можно публиковать? Ну, это вроде не про футбол, но всё же… «Локо», РЖД.

Кафельников — Каррере: ты навсегда будешь в моём сердце

diman19801980:
— Каррера — Кафельникову: спасибо тебе, кто бы ты ни был!

10 слов, которые вам нельзя говорить при Черчесове

gavgavych1:
Станислав Черчесов. Я не люблю. Подражание Высоцкому
Я не люблю товарьщицкие матчи
Какие здесь товарищи, майн Готт?
С товарищами чай я пью на даче.
А здесь у нас сплошной контроль идёт.

Я не люблю, когда мне про проблемы
Смешные журналисты говорят.
Здесь нет проблем, пора бы вникнуть в тему
Ферштейн? Вы удивляете, ребят!

Я не люблю, когда вы «отцепили»
Про сборную решили говорить.
Мы просто их в заявку не включили.
Не надо, битте, тренера бесить

Я не люблю, когда вы про ошибки
Решить вдруг при мне упомянуть.
А ну-ка дружно сделали улыбки!
Сейчас, майн фройнд, я пошучу чуть-чуть.

Я не люблю, когда вы мне последний
Вопрос опять пытаетесь задать.
Закрыть гештальт, отбросив ваши бредни,
Мы можем заключительным опять.

Я не люблю, когда вратарь Дасаев
Считается сильнейшим в «Спартаке».
Ему, майн либе, как до Гималаев,
До лучшего, как Терри до Пике.

Я не люблю грозу в начале мая,
Поэтому мы в Австрию гурьбой
Ой, не гурьбой, сплочённою командой.
Я сам уже запутался, бог мой!

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