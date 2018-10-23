«2:1, Федя, Влашич». Фанаты ЦСКА в Риме

Не понимаю я болельщиков ЦСКА, роптавших на «жуткий» жребий в Лиге чемпионов. Ну правда. С точки зрения активно путешествующего фаната, «выездюка», это же просто подарок судьбы. Рим и Мадрид – сокровищницы мировой истории, культурное наследие и всё такое прочее. Магические места, влюбляющие в себя раз и навсегда. А Пльзень… Пльзень – одна из столиц пивоварения в Европе. Многим этого фактора было достаточно, чтобы «сгонять» в Чехию на старте группового турнира. И после отхлебнуть пенного за проявленную командой при 0:2 доблесть.

Всё, что нужно знать о «Роме» перед матчем с ЦСКА Например: «Рома» пропустила в два раза больше, чем ЦСКА.

Насколько легко в Риме раствориться в бурных и шумных туристических потоках, настолько несложно найти поклонников красно-синих. У античного форума и пантеона, на Испанской площади и у собора святого Павла вчера-сегодня русская речь звучала особенно часто.



Колизей – просто беспроигрышный вариант. Сюда магнитом приманивает всех, кто впервые посетил Рим. Символ города и всего античного мира. Одно из рукотворных чудес света. За полчаса у легендарного амфитеатра мне встретилось пять компаний «на цветах». С тремя завязался разговор.

Занятно, что две из трёх групп, не сговариваясь, совпали не только в цифрах прогноза, но и фамилиях предполагаемых героев. И те, и другие напророчили красно-синим победу – 2:1, а Николе Влашичу и Фёдору Чалову – по голу.



Ещё большее единодушие собеседники проявили в оценке увиденного в Риме. Если вкратце, все в восторге: Вечный город не обманывает ожиданий. Семейной паре из Москвы даже экстремальное приключение не испортило настроения.



«Мы прилетели заранее, ещё в субботу – совместить культурную программу и футбол, — рассказали они. — Осмотрелись. Всё понравилось. Попали, правда, в катаклизм: дождь, град, льдины! Просто какой-то апокалипсис случился в воскресенье. Промокли насквозь, но ничего. Бодрячком».



Единственное, что огорчило парней с красно-синим флагом – это… тёплое пиво. Нагрелось на римском солнышке за время осмотра многочисленных достопримечательностей. Повод для оптимизма они сформулировали ёмко: «ЦСКА всегда будет первым. Даже в Риме».



Впрочем, ничья их тоже не огорчит. Команду, наверное, тоже.