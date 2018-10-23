Всё, что нужно знать о «Роме» перед матчем с ЦСКА

После двух туров Лиги чемпионов ЦСКА опережает «Рому» в турнирной таблице. Какие проблемы у итальянской команды и как она играет? Рассказываем, что о ней нужно знать.

Две базовые схемы

С «Ромой» должно случиться что-то экстраординарное (вроде «Барселоны»), чтобы Ди Франческо отказался от своего стиля. Он играет во владение с «Эмполи», «Викторией Пльзень» и СПАЛом, в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Ливерпулем», когда нужно выигрывать, но и в первом полуфинале на «Энфилде» — и в нём «Рома» тоже не отдала мяч. Поэтому основной расстановкой можно назвать 4-3-3. Смелая схема, которая даёт возможность качественно продвигать мяч в атаку и контролировать центр поля, но отчасти делает команду уязвимой: после потерь в позиционных атаках за центр поля отвечает только один опорник. Риск ещё больше повышается, если оба крайних защитника играют высоко. Поэтому Ди Франческо, не отказываясь от контроля мяча, ищет компромиссы, чтобы снизить риск.

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Поэтому он меняет 4-3-3 на 4-2-3-1. Например, после двух подряд поражений в сентябре и ничьей с «Кьево», аутсайдером Серии А. Эти неудачные матчи вынудили «Рому» перестроиться: в пару к Де Росси в основе появился Стивен Нзонзи. Тут же случилась серия из четырёх побед подряд: более сбалансированная «Рома» стала чуть хуже создавать моменты (1,9 xG/90 мин в трёх победах в чемпионате против 2,5 xG/90 мин в предыдущих матчах), зато резко прибавила в обороне: пропустила всего один гол в трёх матчах Серии А и туре Лиги чемпионов.

Другой способ снизить риск – ротировать крайних защитников. Коларов забил с начала сезона столько же голов в чемпионе, сколько Джеко, это даёт представление о том, как высоко он играет. По количеству ударов по воротам и пасов под удар Коларов уступает только игрокам группы атаки и Флоренци. Алессандро – ещё более атакующий защитник. Собственно, он и не защитник, хотя и проводит на этой позиции солидную часть своей карьеры. Если Флоренци и Коларов – активные фланги, то Сантон и Лука Пеллегрини играют в атаке далеко не так смело. Они тоже открываются под пас, но меньше смещаются в штрафную, чаще ограничиваются подыгрышем. Осторожный вариант игры «Ромы» предполагает, что в защите выйдет только один из пары Коларов/Флоренци. Например, в римском дерби 29 сентября на флангах защиты играли Коларов и Сантон, а Флоренци с первых минут занял позицию правого вингера.

Ключевые игроки

Атаки «Ромы» распределены по флангам и центру поля довольно равномерно: 37%/27%/35 слева направо. Но центр поля всё-таки немного провисает, и это недоработка Пасторе, который отвечает именно за атаки через зону-14 перед чужой штрафной. Поэтому Коларов и Флоренци так важны: каждый из них может и отдать, и пробить, и обвести. Фланги «Ромы» в прямом смысле сдвоенные, и ещё неизвестно, кто опаснее: номинальные вингеры или защитники.

Вингеров тоже нужно упомянуть. Летом их купили целую пачку, в типичном стиле Мончи. Ундер, Клюйверт, Чорич, выкуплен Шик… Но пока больше всех играет всё равно Эль-Шаарави. С переходом на 4-2-3-1 ему чаще других составляет пару на противоположном фланге Ундер. Он иногда передерживает мяч и не так часто оказывается в штрафной, как Эль-Шаарави, но постоянно бьёт издали.

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Очень важен Нзонзи: с переходом на 4-2-3-1 можно было ожидать, что роль плеймейкера перед защитой займёт Де Росси, но на самом деле, они делят её с Нзонзи примерно пополам. Нзонзи не хуже итальянца умеет раздавать диагонали на фланг (ключевые, учитывая подключения Коларова и Флоренци), единственное, в чём он явно уступает Даниэле – разрезающие пасы под прессингом. Поэтому в начале атак к защитникам чаще спускается Де Росси.



Джеко по количеству ударов по воротам уступает в Италии только одному человеку – Криштиану Роналду. Ни Икарди, ни Игуаин не бьют так часто, как босниец. Проблема «Ромы» в том, что он не в форме. Об этом уже говорит Ди Франческо: «Наши результаты не должны зависеть от формы Джеко», — заявил он после неожиданного поражения от СПАЛа, в котором Джеко не реализовал несколько моментов.

Парадокс: после травмы Пасторе «Рома» стала чаще атаковать через центр. Объясняется он просто: отличной формой Лоренцо Пеллегрини (они с Лукой оба родились в Риме, оба воспитанники «Ромы», но не родственники). В начале сезона Ди Франческо использовал его в тройке полузащитников, но на позиции треквартисты Лоренцо оказался полезнее. 22 паса под удар в восьми неполных матчах Лиги чемпионов и Серии А – лучший результат в команде. Гол у него пока только один, зато пяткой и в ворота «Лацио».



Фасио и Манолас делают «Рому» самой опасной в Италии командой при стандартах. Без учёта пенальти римляне забили так шесть голов в девяти турах (лучший показатель в Серии А), ещё один в Лиге чемпионов. Оба центральных защитника уже забивали с начала сезона после подач со стандартов.

Текущая ситуация

«Рома» сенсационно проиграла дома в первом матче после перерыва на сборные. Игра со СПАЛом получилось абсурдной: гости приехали в Рим после четырёх поражений подряд, во втором тайме осталась вдесятером, но всё равно выиграла. Здесь команде Ди Франческо, видимо, изменили нервы: оказавшись в сложной ситуации она отступила от своего стиля, перестала разыгрывать мяч низом и свалилась на навал. Тренер пожаловался на то, что «Рома» сама упростила жизнь оборонявшейся команде, но какими бы убедительными не были причины неудачи, в итальянских СМИ всерьёз пишут о риске увольнения. «Рома» неудачно начала сезон, даже формально не борется за чемпионство, и за девять туров потеряла 10 очков в матчах с командами из второй половины турнирной таблицы и отстала от зоны Лиги чемпионов на четыре очка.

Поэтому сейчас Ди Франческо находится под серьёзным давлением. Команда настроена достаточно уверенно, Фасио перед матчем с ЦСКА сказал, что римлянам нужно обыгрывать соперников и дома, и в Москве. В общем, есть вероятность, что сегодня Ди Франческо не будет искать компромисс и сдерживать атакующий потенциал команды ради оборонительного баланса.

Чего ждать ЦСКА

Вероятно, на поле выйдут оба атакующих защитника, Флоренци и Коларов. В начале сезона Ди Франческо старался ротировать состав, особенно, против слабых соперников. Например, с «Викторией» с первых минут играли Жезус, Кристанте и Клюйверт, а не Манолас, Де Росси и Эль-Шаарави. Кто-то из основы может остаться в запасе и сегодня. Но вряд ли защитники, которые создают ширину атаки.

«Рома» будет давить с первых минут, рисковать и оставлять зоны. Вообще, стиль Ди Франческо оставляет шансы командам, которые защищаются за линией мяча. «Рома» обладает типичными слабостями команды, которая играет во владение и прессингует сразу после потерь, главная из них – разрывы между линиями и слабый подбор. «Рома» легко даёт бить. По допущенным ударам команда на 17-м месте в Серии А. Её статистика xG примерно релевантна пропущенным голам: 12 в девяти турах. Это много. Для сравнения: ЦСКА пропустил в два раза меньше, пять голов в 11 турах. Правда, по ожидаемым голам москвичи должны были пропустить больше.

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На фланге Фернандеса у «Ромы» могут возникнуть проблемы, как как Коларов нуждается в подстраховке, которую Де Росси даёт не всегда.

Ещё одна потенциальная возможность для ЦСКА – слабая игра итальянцев при стандартах у собственных ворот. Игроки защищают зоны, позиционно держат в лучшем случае одного-двух соперников. Три дня назад СПАЛ забил второй гол после углового, когда защитник Бонифаци при угловом прибежал на подачу на ближнюю штангу из глубины: его никто не держал, на углу вратарской гости получили преимущество три в одного.

«Рома» — сложный соперник, но не тот, который не оставляет шансов. Контратаки проходят в каждом матче. И главное – если не удаётся забить в первом тайме, во втором команда начинает нервничать и теряет эффективность. Из 11 матчей сезона римляне выиграли только один, в котором не забили в первые 45 минут. То есть для ЦСКА крайне важно не начать матч с пропущенного гола.



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