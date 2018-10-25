Как проиграть три матча в группе и выйти в плей-офф. Пособие по ЛЧ

«Локо» снова проиграл в ЛЧ и стал ещё ближе к тому, чтобы закончить с еврокубками через месяц. Но если без истерик: клуб ещё может попасть в весеннюю сетку. Три поражения в группе — не конец, и этому есть несколько примеров.

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«Галатасарай» (2013/14)

Соперники: «Реал», «Ювентус», «Копенгаген»

Результат: 1/8 финала

Турки вышли на групповой этап чемпионами страны. В первой же игре они попали под Мадрид, и хет-трик Роналду привёл к разгромному домашнему поражению — 1:6. Первые три очка получилось набрать лишь к третьему туру — в игре против скромного «Копенгагена». Казалось, что сейчас-то пойдёт, но тут же последовали ещё два поражения (одно из них от тех же датчан).

В последнем туре ждал «Юве», и победа была единственным шансом пройти дальше. С первого раза вышло сыграть лишь 31 минуту. Оставшуюся часть матча перенесли на следующий день из-за сильного снегопада. За пять минут до конца матча Снейдер с передачи Дрогба забил «Ювентусу» с Тевесом, Погба и Маркизио в составе. Все эти парни вылетели в Лигу Европы, а «Галатасарай» прошёл в 1/8 — на «Челси».

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«Базель» (2014/15)

Соперники: «Реал», «Ливерпуль», «Лудогорец»

Результат: 1/8 финала

Для швейцарцев турнир начался по тому же сценарию — крупным поражением от «Реала» (1:5). Следом была победа над «Ливерпулем», но эйфория прошла уже в Болгарии, когда «Лудогорец» не позволил сопернику разжиться ни одним баллом. В тот момент казалось, что вторым в группе будет «Ливерпуль», но команда Брендана Роджерса умудрилась в оставшихся матчах не выиграть ни разу. Групповой этап для англичан закончился в очном матче на «Энфилде», (1:1). «Базель» неожиданно вышел в плей-офф, где уступил нынешнему сопернику «Локомотива» — «Порту».

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«Арсенал» (2015/16)

Соперники: «Динамо» (Загреб»), «Олимпиакос», «Бавария»

Результат: 1/8 финала

Слов про удачный жребий для «Арсенала» в том сезоне было побольше, чем в случае с «Локомотивом». Тем забавнее было смотреть, как «канониры» проигрывают матч за матчем. К третьему туру очков у них не было, а на очереди была «Бавария». Усилиями Озила и Жиру «Арсенал» победил немцев, но в ответной игре снова было крупное поражение (1:5).

Команда Венгера набрала всего три очка за две игры до конца группового этапа. Лишь тогда в головах футболистов что-то щёлкнуло, и они разгромили соперников в двух оставшихся матчах. Вполне вероятно, что весной клуб мог забраться дальше 1/8, но на пути встала «Барса».

P.S.

Бывали случаи, когда команды выходили из группы ЛЧ, набрав всего 6 (!!!) очков. Одна из них — питерский «Зенит» в сезоне-2013/14. Единственная победа над «Порту» вместе с тремя ничьими позволила питерцам выйти в плей-офф на «Боруссию». Дальше пройти не вышло, но в ответной игре «Зенит» впервые победил при Семаке на посту главного тренера (тогда ещё с приставкой и.о.).