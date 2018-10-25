Кононов сказал болельщикам, что не думает о «Спартаке». Они ему не поверили

Олега Кононова, имя которого так активно обсуждали все последние дни спортивные СМИ, нашли в Туле. Он пришел на встречу с болельщиками и пришел не один. Вместе с белорусским специалистом с фанатами встретились Сергей Ткачев, Георги Костадинов и главный герой «Арсенала» в последнем туре – Михаил Левашов. Кстати, именно Михаила туляки выбрали лучшим игроком прошедшего месяца, а болельщики аплодировали ему мощнее, чем Кононову.

Но именно фигура главного тренера обсуждалась собравшимися, которые пришли на встречу за час до её официального начала, больше всего. «Конечно он уйдет, тут и разговоров быть не может. Интересно, сейчас скажет или нет», — настроены они были весьма пессимистично. Первым в холле одного из тульских торговых центров появился Ткачев, которого местные болельщики называют «Русским Халком». Олег Георгиевич же пришёл самым последним, чем тоже заставил понервничать фанатов.



Кононов сразу взял слово. «Мне очень приятно здесь находиться. Хочу сказать, что мы ждём вас на матче с «Оренбургом», ведь вы наш дополнительный игрок, когда вы находитесь на трибунах. Я хочу, чтобы именно эта игра была очень горячей», — сказал тренер. И да, все обратили внимание на слове «именно», уж не потому ли так важен этот матч для Кононова, что он может стать последним в «Арсенале»? Хотя и без слухов о возможном уходе тренера в «Спартак», «Арсеналу» необходимо обыгрывать «Оренбург» – нужно поправлять турнирное положение и доказывать, что победа над красно-белыми в Москве была неслучайной.

После вступительных речей и приглашения юного болельщика посетить субботний матч, пресс-служба предложила болельщикам викторину. За правильные ответы на вопросы им вручали матчевые шарфы, игровые футболки с автографами и различные сувениры. Нужно похвалить тульских фанатов за то, что историю своего клуба они знают прекрасно- на вопросы о лучшем бомбардире в истории «Арсенала», общем количестве побед команды в российской лиге и дебюте Левашова они отвечали очень легко. Данный формат встречи игроков и тренера с болельщиками заслуживает особого внимания, ведь на нее пришли не только преданные поклонники команды, но и обычные люди, гулявшие вечером по торговому центру.

Но все ждали другого – возможности задать свой вопрос. Времени на это уделили немного, но первый же вышедший к микрофону болельщик спросил о возможном уходе Кононова в «Спартак». Кононов ответил обтекаемо: «На данный момент я тренер «Арсенала». Да, такие слухи ходят, но все мои мысли сейчас об игре с «Оренбургом». На данный момент вопрос перехожу ли я куда-то вообще или нет не является для меня приоритетным, у меня есть контракт».



Ему не поверили. В толпе кто-то сразу вспомнил другого тренера «Арсенала» – Дмитрия Аленичева: «Аленичев в свое время чётко сказал, что он остаётся. А здесь «На данный момент»… Всё понятно», — рассуждали фанаты. Кто-то говорил, что Кононов неместный специалист, поэтому его тут ничего не держит. Другие высказывались еще жёстче: «Это предательство. Конечно, он уйдет, ведь там деньги. Просто нужно растить своих игроков, чтобы они и без тренера хорошо играли».

Однако говорить, что в Туле все считают Кононова предателем, совсем нельзя. Тренер никому не отказал в фотографии и автографах, а желающих было достаточно — на встречу пришло больше 100 человек. Здесь его любят и уважают, а всем, кто хотел задать вопрос лично, он ответил. «Матч с «Оренбургом» последний для меня в «Арсенале»? Почему последний, нет, у нас всё ещё впереди», — успокаивал он болельщиков. Остаётся только ждать, сколько продлится это самое «ещё».