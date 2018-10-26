Снова идём в отрыв. Таблица коэффициентов УЕФА

Португалия (+0,400)
Наши преследователи продолжают терять позиции. Не помогла и победа над российским клубом («Порту» обыграл «Локомотив» в ЛЧ). Другой участник турнира — «Бенфика» — проиграл голландскому «Аяксу», и его шансы на выход в плей-офф значительно уменьшились. В Лиге Европы тоже всё скверно — «Спортинг» уступил набравшему ход «Арсеналу (0:1).
Россия (+0,500)
Медленно, но всё ещё движемся вперёд, снова увеличив отрыв от седьмого места. И это при том, что три из пяти наших клубов («Локо», ЦСКА и «Краснодар») в своих матчах потерпели поражения. Ситуацию спас «Зенит», который вчера победил «Бордо» у себя дома. И отчасти «Спартак», сумев не проиграть «Рейнджерс» в гостях, в первом матче без Массимо Карреры.
Франция (+0,500)
Впрочем, французы смогли увеличить отрыв от Португалии, не выиграв вообще ни разу. Сплошные ничьи — у «Лиона» с «Хоффенхаймом», «Монако» с «Брюгге» и даже «ПСЖ», который обошёлся одним очком в матче с «Наполи». «Ренн», «Марсель» и «Бордо» (Францию в еврокубках представляют целых шесть команд) проиграли. Последний, как говорилось выше, нашему «Зениту».
Что ещё?
Испанцы остаются недосягаемыми королями клубного футбола, но за вторую строчку намечается серьёзная заруба. Итальянские команды выступают чуть лучше английских (уже набрав на 0,428 балла больше в этом евросезоне) и постепенно сокращают отставание от них. Лучший результат сезона пока за немецкими клубами во главе с дортмундской «Боруссией» (7,357 балла), но им до места в тройке пока далеко.