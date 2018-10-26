Снова идём в отрыв. Таблица коэффициентов УЕФА

Португалия (+0,400)

Наши преследователи продолжают терять позиции. Не помогла и победа над российским клубом («Порту» обыграл «Локомотив» в ЛЧ). Другой участник турнира — «Бенфика» — проиграл голландскому «Аяксу», и его шансы на выход в плей-офф значительно уменьшились. В Лиге Европы тоже всё скверно — «Спортинг» уступил набравшему ход «Арсеналу (0:1).

Бывший тренер «Спартака» феерит. У него 11 побед подряд Что было в ЛЕ, кроме матчей наших клубов. Например, голы Промеса и Вагнера.

Россия (+0,500)

Медленно, но всё ещё движемся вперёд, снова увеличив отрыв от седьмого места. И это при том, что три из пяти наших клубов («Локо», ЦСКА и «Краснодар») в своих матчах потерпели поражения. Ситуацию спас «Зенит», который вчера победил «Бордо» у себя дома. И отчасти «Спартак», сумев не проиграть «Рейнджерс» в гостях, в первом матче без Массимо Карреры.

«Спартак» наконец-то бился. И что, теперь оставлять Рианчо?! Болельщики пели про Карреру, но в Шотландии они могли гордиться игроками.

Франция (+0,500)

Впрочем, французы смогли увеличить отрыв от Португалии, не выиграв вообще ни разу. Сплошные ничьи — у «Лиона» с «Хоффенхаймом», «Монако» с «Брюгге» и даже «ПСЖ», который обошёлся одним очком в матче с «Наполи». «Ренн», «Марсель» и «Бордо» (Францию в еврокубках представляют целых шесть команд) проиграли. Последний, как говорилось выше, нашему «Зениту».

Дзюба не забил с пенальти. Но стал героем матча с «Бордо» «Зенит» победил благодаря голу и голевой передаче центрфорварда.

Что ещё?

Испанцы остаются недосягаемыми королями клубного футбола, но за вторую строчку намечается серьёзная заруба. Итальянские команды выступают чуть лучше английских (уже набрав на 0,428 балла больше в этом евросезоне) и постепенно сокращают отставание от них. Лучший результат сезона пока за немецкими клубами во главе с дортмундской «Боруссией» (7,357 балла), но им до места в тройке пока далеко.

Таблица коэффициентов УЕФА

