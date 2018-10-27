Как дела у легионеров, покинувших российскую Премьер-Лигу летом

Бывший тренер «Спартака» феерит. У него 11 побед подряд Что было в ЛЕ, кроме матчей наших клубов. Например, голы Промеса и Вагнера.

Шведский полузащитник долго тянул с выбором нового места после ухода из ЦСКА, но в середине августа всё-таки подписал контракт с греческим клубом ПАОК. Пока Вернблум играет не так много, видимо, из-за скомканной предсезонки. В чемпионате Греции он принял участие в пяти матчах, однако только в последнем туре впервые попал в основу. В Лиге Европы сыграл 90 минут против «Челси», а потом дважды оставался на скамейке. Зато в нынешнем сезоне уже успел заработать четыре жёлтые карточки. Узнаём старину Вернблума!

Нападающий ЦСКА мечтал перейти во «Фламенго», но когда его желание сбылось, что-то пошло не так. В первых матчах за бразильскую команду Витиньо выглядел настолько слабо, что фанаты предлагали российскому клубу забрать игрока обратно и вернуть 10 млн евро. Похоже, период адаптации к родине завершён. Сейчас Витиньо более полезен: в трёх последних турах чемпионата Бразилии он забил один гол и сделал четыре голевые передачи. «Фламенго» продолжает борьбу за чемпионство, отставая от лидера «Палмейраса» на четыре очка за восемь туров до финиша.

Андреас Гранквист

Бывший лидер обороны «Краснодара» поменял РПЛ на второй по уровню дивизион чемпионата Швеции. Гранквист вернулся в родной «Хельсингборг», чтобы помочь ему пробиться в элиту. Задача решена – за три тура до финиша «Хельсингборг» возглавляет таблицу. Андреас сыграл 12 матчей с капитанской повязкой, забил один гол. Продолжает выступать за сборную Швеции. Гранквист объяснял своё решение покинуть Россию семейными обстоятельствами, тем удивительнее недавняя информация о том, что зимой он может перейти в «Зенит» или «Локомотив».

Экс-капитан «Зенита» тоже вернулся в родной «Дженоа» после семи сезонов в Петербурге. Теперь Кришито носит повязку в клубе из Генуи. В нынешнем чемпионате Италии сделал уже три голевые передачи и заработал четыре жёлтые карточки за восемь матчей. В последнем туре «Дженоа» с Кришито сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1), став первой командой, которая сумела отнять очки у чемпиона. Доменико, по его словам, едва не оказался жертвой обрушения моста в Генуе: он проехал по нему всего за 10 минут до катастрофы.

Кришито: мы с семьёй пересекли мост в Генуе за 10 минут до его обрушения

Максимович совсем не потряс, играя на правах аренды в «Спартаке», поэтому казалось, что и для «Наполи» он уже отрезанный ломоть. Тем не менее новому главному тренеру Карло Анчелотти сербский защитник пригодился. Пусть в Серии А он в нынешнем сезоне появился лишь в трёх матчах, зато в Лиге чемпионов Никола выходил с первых минут против «Ливерпуля» и «ПСЖ». Причём на правом фланге обороны. «Наполи» с Максимовичем обыграл всухую финалиста ЛЧ (1:0), а выездную победу над чемпионом Франции упустил в самой концовке (2:2). Возможно, серб ещё отработает заплаченные за него 20 млн евро.

Наверное, было бы чудом, если бы ЦСКА после ЧМ-2018 сумел продлить аренду нигерийского нападающего. В начале августа «Лестер» продал Мусу в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Сообщалось, что английский клуб гарантированно заработает на трансфере 19 млн долларов, а в случае успешного выступления Ахмеда эта сумма может вырасти до 39 млн. Самого нападающего якобы сделали самым высокооплачиваемым африканским футболистом. В шести турах чемпионата «Аль-Наср» с Мусой и Виктором Жулиано в составе одержал шесть побед. У нигерийца четыре гола и два голевых паса.

Бибрас Натхо

Полузащитник сборной Израиля, как и другой экс-«армеец» Вернблум, после некоторой паузы сделал выбор в пользу греческого клуба. С августа Натхо защищает цвета «Олимпиакоса», который в прошлом сезоне потерял титул чемпиона после семи побед подряд. Не очень хорошо идут дела у «Олимпиакоса» и на старте нового сезона: команда Бибраса делит третье место, отставая на шесть очков от ПАОКа и «Атромитоса». Натхо принял участие в девяти матчах чемпионата Греции и Лиги Европы, но только однажды попал в основу. Забил один гол – победный.

Марио Пашалич

Проведя в «Спартаке» один сезон на правах аренды, хорватский полузащитник вернулся в «Челси», а летом отправился в новую аренду. «Аталанта» взяла Пашалича с правом выкупа за 15 млн евро. Начал Марио бодро: в первом туре Серии А забил гол в ворота «Фрозиноне», во втором отдал голевую передачу в выездном матче с «Ромой». Кроме того, в двух играх квалификации Лиги Европы с «Хапоэлем» из Хайфы забил один гол и сделал два голевых паса. На этом его результативность иссякла. Тем не менее Пашалич играет регулярно, как правило, в основе.

Даже несмотря на то, что сербский защитник стал чемпионом России в составе «Локомотива», Пейчинович не смог договориться со столичным клубом о продлении контракта на своих условиях. В результате Неманья перешёл на правах свободного агента в китайский «Чанчунь Ятай». Сейчас помогает новой команде в борьбе за выживание – от зоны вылета «Чанчунь Ятай» отделяет шесть очков. Сербский защитник сыграл 13 матчей, в которых стал автором двух голов и двух голевых передач. Судя по всему, в Китае ему достаточно комфортно.

У экс-нападающего «Спартака» налаживаются дела в «Севилье». В четверг Промес забил свои первые два гола за испанскую команду в Лиге Европы в ворота «Акхисар Беледиеспор». Правда, голландцу оставили только один мяч, а другой записали как автогол вратаря. Тем временем Квинси завоёвывает сердца фанатов добрыми делами вне футбольного поля. Он оплатил в ресторане счёт тринадцати поклонникам «Севильи», отмечавшим день рождения друга, и купил новый iPhone болельщику, которому проиграл в игру «камень, ножницы, бумага».

Эмилиано Ригони

Кандидат в сборную Аргентины не пригодился новому главному тренеру «Зенита», хотя Сергей Семак не исключает, что Ригони ещё заиграет после возвращения из аренды. На данный момент Эмилиано – одноклубник Пашалича в «Аталанте». Как и хорват, он здорово начал: в своём первом матче в Серии А сделал дубль в ворота «Ромы». В следующих шести играх чемпионата Италии был менее эффективен, к тому же теперь аргентинец чаще выходит на замену. Однако гол Ригони спас «Аталанту» в концовке гостевой встречи с «Миланом». Там он просто оказался в нужной точке и добил отскочивший мяч в пустые ворота. Возможно, Эмилиано с его скоростью и ударом стоит использовать именно как форварда, а не полузащитника.