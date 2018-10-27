Автор первого гола «Спартаку» на «Открытии» стал лучшим бомбардиром Бундеслиги

Если вы угораете по футбольным менеджерам, вам наверняка известна фамилия Луки Йовича. Уверен, он не раз будоражил в геймерах ощущение того, что в них погибает перспективный тренер. В играх Лука выглядел как-то так.

Сейчас всё по-настоящему: 20-летний футболист выступает за «Айнтрахт» и принадлежит «Бенфике». Пару лет назад она отдала за него «Црвене Звезде» около 7 млн евро, а теперь форварда оценивают во все 20.



В Сербии Йович считался исключительным талантом. За «Црвену Звезду» он дебютировал в 16 лет: в первой же игре против «Войводины» он спас команду от поражения, забив через несколько минут после выхода на замену. Тогда он стал самым молодым автором гола в истории клуба — до него тот рекорд много лет держал Деян Станкович.

С юностью в Сербии связана очень неприятная история. Семье Йовича приходили угрозы — вымогатели хотели денег в обмен на его безопасность. Иначе обещали «переломать футболисту ноги». К счастью, полиция сработала оперативно и поймала преступников. Да и сам Лука в стране не задержался.

Йович и российский футбол

Через несколько месяцев после дебюта за «Звезду» Йович забил «Спартаку» в историческом матче на «Открытие Арене». Почти всю игру красно-белые вели в счёте после гола Комбарова, но Лука всё испортил. Вышел во втором тайме и забил. Тот мяч стал для красно-белых первым в истории, пропущенным на домашнем стадионе.

Неопалимое «Открытие» Репортаж с матча открытия «Открытие Арены», в котором московский «Спартак» сыграл вничью с «Црвеной Звездой».

Особенно символично, что за «Спартак» играл отец Луки Йовича — Милан — в 2000-м году он провёл десять игр за москвичей. По слухам, он до сих пор живёт в Москве (если так, просим его связаться с нашей редакцией).



Последнее пересечение Йовича с российской командой снова не принесло нам ничего хорошего. Речь об игре в Нижнем Новгороде с участием нашей «молодёжки». Девятый номер вышел в старте и реализовал пенальти, который сам же и заработал. Счёт стал ничейным, а в самом конце россиян дожали. То поражение во многом предопределило невыход команды Бушманова на Евро.

К слову, Миодраг Божович тренировал «Црвену Звезду» как раз в ту пору, когда Йович-младший выходил на пик своей формы. Уже тогда им активно интересовался «Атлетико», несмотря на то, что тренер часто оставлял его на скамейке. С испанцами не договорились, но вскоре серба всё же продали за хорошие деньги. Тот трансфер очень помог положению его бывшего клуба.

Европа

Перейдя в «Бенфику», Йович не стал игроком основы. Почти сразу его отправили во вторую команду. Там у форварда возникли проблемы с дисциплиной и самоотдачей. Позднее он говорил, что всё упиралось в нервы — ему сложно дался переезд в Европу.



«Если честно, я плакал три дня», — признался Лука, рассказывая о тяжёлом периоде. Впервые в жизни рядом не оказалась ни родителей, ни любимой девушки.



В «Бенфике» он так и не заиграл и через пару лет отправился в «Айнтрахт». Регулярная игровая практика и восемь мячей за сезон — для начала неплохо. Под руководством Нико Ковача он здорово прогрессировал и выиграл Кубок Германии, пусть и не сыграв в финале против «Баварии».

«Бавария» назначила правильного тренера. Удивляться не нужно Мюнхен пошёл по пути Сергея Галицкого и тоже не хочет никаких Тухелей.

В итоге тренировать мюнхенцев отправился главный тренер «Айнтрахта», а Йович попал в состав сборной Сербии на ЧМ в России. Сверкнуть, подобно одноклубнику Анте Ребичу, не вышло, но в одной игре (против Бразилии) на поле он появился. Угадайте, на какой это было арене.

В прошлом туре Йович забил пять голов в игре с «Фортуной». На это ему потребовалось всего 46 минут, и теперь он идёт вровень с Пако Алькасером в гонке бомбардиров. Столь юных авторов пента-триков в истории Бундеслиги ещё не было.