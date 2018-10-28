Как изменились российские футболисты за 10 лет

Артём Дзюба

Фото: РИА Новости/РИА Новости

Воспитанник «Спартака» Артём Дзюба десять лет назад и подумать не мог, что будет защищать цвета принципиального соперника родного клуба – «Зенита». Сезон-2008 для Дзюбы запомнился дебютными голами в еврокубках (два мяча получил «Тоттенхэм» в Кубке УЕФА) и небольшим количеством игрового времени: ни одну из 16 игр нападающий не провёл полностью. Теперь Дзюба и играет и забивает немало как за клуб, так и за сборную, но по-прежнему является всё тем же добродушным балагуром, что и в начале карьеры.

Фото: instagram.com/cska_history/РИА Новости

Попав в ЦСКА из московского «Торпедо» в 2007 году, Мамаев практически сразу сумел стабильно заиграть в составе «армейцев». Уже в 20 лет дерзкий кудрявый парень «выжигал» опорную зону, ярко проявляя себя на футбольном поле. Однако с дисциплиной у Павла не всё было в порядке задолго до осеннего инцидента: в 2011 году его перевели в дубль ЦСКА, а в 2016-м после конфликта в сборной со Слуцким под глазом Мамаева вырос фингал. Говорят, не без помощи Широкова.

Фото: «Чемпионат»/РИА Новости

Ещё один «герой» печальной истории, ныне пребывающий в СИЗО, считался одним из перспективнейших игроков поколения. Перед началом сезона-2008 Кокорин перешёл в «Динамо», испытывавшее дефицит нападающих. 17-летний Александр забил мяч в дебютном матче, став самым молодым автором гола в сезоне и одним из 16 игроков, отличавшихся в Премьер-Лиге до наступления совершеннолетия.

Фото: «Чемпионат»/РИА Новости

В отличие от предыдущих героев данного списка, Щенников никогда не был замечен в каких-либо скандалах. Дебютировав за ЦСКА 10 лет назад, Георгий всё ещё играть за родной клуб. Если бы не преследующие игрока травмы, список матчей в составе «армейцев» мог быть намного более внушительным. Тем не менее, за десятилетие в красно-синей футболке Щенников успел трижды выиграть чемпионат России, ещё трижды – Кубок и четырежды – Суперкубок.

Фото: instagram.com/smolovfedor_10/РИА Новости

Осенью 2008 года Смолов забил свой первый гол в чемпионате России, отличившись за московское «Динамо». Затем Смолов неудачно катался по арендам в «Фейеноорд» и «Анжи», обретя себя лишь в «Урале». Фёдором заинтересовался «Краснодар», в составе которого нападающий дважды стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги и получил статус главной надежды сборной на чемпионате мира. Что было потом, мы все помним. Сейчас Смолов пытается вернуться на свой уровень в московском «Локомотиве».

Фото: «Чемпионат»/РИА Новости

Глушаков дебютировал в Премьер-Лиге 10 лет назад в составе «Локомотива». За это время полузащитник успел пройти долгий путь: от подающего надежды футболиста – до капитана «железнодорожников», ставшего предателем; от одного из творцов долгожданного чемпионства «Спартака» — до сосланного в дубль и отвергнутого фанатами игрока. Лишь его широкая улыбка всё та же, что и 10 лет назад. Нужен лишь повод, которого, увы, в последнее время не хватает.

Фото: «Чемпионат»/РИА Новости

Долгое время Дмитрий не расставался с братом Кириллом. Сначала оба брата играли за московское «Динамо», затем вместе перешли в «Спартак». Сейчас в составе красно-белых остался лишь Дмитрий, но и его позиции в последнее время шатки. Ещё относительно недавно Комбаров выводил «Спартак» на поле с капитанской повязкой, а сейчас пытается выиграть конкуренцию у Лоренсо Мельгарехо.

Фото: «Чемпионат»/«Чемпионат»

За прошедшие десять лет судьба знатно помотала воспитанника братского «Сибиряка» Кудряшова по стране. Помимо московского «Спартака», где он так и не смог закрепиться, Фёдор играл за клубы из Химок, Томска, Краснодара, Грозного и Ростова. Сейчас Кудряшов осел в казанском «Рубине», став боевой единицей Курбана Бердыева.

Фото: «Чемпионат»/РИА Новости

Шунин, которого сейчас модно назвать одной из легенд нынешнего «Динамо», в 2008 году только начинал свою карьеру в этом московском клубе. За все эти годы Антон прошёл с командой периоды от подъёма до жуткого падения, когда клуб вылетел в ФНЛ. Тогда Шунин не ушёл из «Динамо», а в данный момент является одним из самых надёжных вратарей чемпионата и уже дважды получил вызов в сборную России.

Фото: «Чемпионат»/РИА Новости

2008 год — время, когда зажглась звёздочка Алана Дзагоева. Тогда ещё 18-летний игрок ярко ворвался в российский футбол, сразу начав играть в ЦСКА и получив вызов в сборную от Гуса Хиддинка на матчи отбора на чемпионат мира. Тогда Дзагоеву не хватило нескольких сантиметров, чтобы сравнять счёт в матче против немцев: мяч угодил в штангу. Сейчас Алан, несмотря на все своим травмы и болячки, является лидером ЦСКА и по-прежнему важным игроком для сборной России. Вы ведь не забыли, кто выполнил навес на Марио Фернандеса в моменте, когда вы разбудили весь дом в июле 2018 года?