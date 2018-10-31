Как изменились звёзды европейского футбола за 10 лет

Гарет Бэйл

10 лет назад Гарет Бэйл считался перспективны, но травматичным левым защитником, за которого «Тоттенхэм» не пожалел 11 млн фунтов. 2018 году Бэйл, правый вингер «Реала», стоит больше 100 млн, но по-прежнему часто травмируется.

Гарет Бэйл Фото: Ryan Pierse/Quality Sport Images/Getty Images

Гонсало Игуаин

2008 год: Игуаин плотно сидит в запасе «Реала», в котором на первых ролях Рауль, Робиньо и ван Нистелрой. Но всего через сезон он отвоюет место в старте. 2018 год: после десятка трофеев с «Реалом», «Наполи» и «Ювентусом» Гонсало забивает за «Милан».

Гонсало Игуаин Фото: Jamie McDonald/Etsuo Hara/Getty Images

Златан Ибрагимович

2008 год: Ибра царит в Серии А. 2018 год: Ибра царит в MLS. Кстати, вам не кажется, что у него немного вырос нос? Хотя мы не скажем это ему в лицо.

Златан Ибрагимович Фото: Alexander Hassenstein/Jayne Kamin-Oncea/Getty Images

Уэйн Руни

Мы не перепутали фотографии. Просто Уйэн Руни действительно сейчас выглядит лучше, чем 10 лет назад. В 2008 году Уэйн – звезда «МЮ», победитель Лиги чемпионов, а ещё раздражитель для английской прессы и игрок с проблемами с дисциплиной. Сейчас – звезда MLS с несколькими выдающимися голами.

Уэйн Руни Фото: Ethan Miller/Patrick McDermott/Getty Images

Криштиану Роналду

Май 2008-го, Криштиану готовится выиграть свой первый финал Лиги чемпионов. И уже подкатывает шорты. К 2018 году Криштиану накачался и довёл искусство подкатывать шорты до совершенства. В промежутке – провёл девять лет в «Реале», стал легендой и выиграл всё.

Криштиану Роналду Фото: Alex Livesey/Matthew Ashton/Getty Images

Лионель Месси

Ещё не главная звезда «Барселоны» (главной был Роналдиньо), ещё не 10-й номер сборной Аргентины (18-й), но уже номинант на «Золотой мяч». Сейчас у Лео пять «Золотых мячей» и ещё больше татуировок.

Лионель Месси Фото: Michael Steele/Mehdi Taamallah/Getty Images

Маруан Феллайни

В 2008 году «Эвертон» установил собственный трансферный рекорд: он купил молодого талантливого бельгийского полузащитника у «Стандарда» за 15 млн фунтов. В 2018 году Моуринью уговаривает Феллайни подписать новый контракт с «МЮ». Теперь 15 млн фунтов уже не стоимость игрока, а всего лишь его зарплата. Волосы Маруана выросли так же, как трансферная стоимость.

Маруан Феллайни Фото: Phil Cole/Quality Sport Images/Getty Images

Марсело

Говорят, в детстве маленький Марсело пообещал: если его возьмут в «Реал», он никогда не будет стричься. Возможно, это и неправда, но последние лет 10 волосы Марсело действительно всё длиннее. 2008 и 2018 годы: Марсело – основной левый защитник «Реала».

Марсело Фото: Jasper Juinen/Quality Sport ImagesGetty Images

Серхио Рамос

2008 год, 22-летний Серхио Рамос – жёсткий защитник, игрок основы сборной Испании и мадридского «Реала», а ещё парень со стрижкой, как у девушки. 2018 год – то же самое, только теперь его образ соответствует игре.

Серхио Рамос Фото: Jasper Juinen/Quality Sport Images/Getty Images

Джорджо Кьеллини

В 2008 году Джорджо Кьеллини впервые в карьере стал играть в центре защиты – до этого он был левым крайним. В 2018 году тренер одной любительской команды сказал, что нос Кьеллини нужно пожертвовать науке. Возможно, сам Джорджо будет против. С каждым годом он всё суровее.

Джорджо Кьеллини Фото: Valerio Pennicino/Erwin Spek/Getty Images

Арьен Роббен

10 лет назад Арьен Роббен страдал от травм (получил пять за сезон), а когда был здоров, превращался в ведущего игрока «Реала». Сейчас – более или менее то же самое он делает в «Баварии».

Арьен Роббен Фото: Denis Doyle/Alexandra Beier/Getty Images

Давид Сильва

2008 год: Давид Сильва выигрывает чемпионат Европы, потом долго лечится от травмы лодыжки. До перехода в «Манчестер Сити» ещё два года. 2018 год: Сильва – капитан и легенда «Сити» и, по словам Хосепа Гвардиолы, одна из причин, по которой он возглавил этот клуб.

Давид Сильва Фото: Denis Doyle/Richard Heathcote/Getty Images

Диего Коста

Прошло 10 лет, а Диего Коста не меняется. И никакая борода не может это изменить. 2008 год – аренда в «Альбасете», где он готовился к основе «Атлетико». 2018 год – основа «Атлетико», как будто и не было командировки в «Челси».

Диего Коста Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Бонус

Лука Модрич, который вообще не изменился. Вы можете поверить, что эти фотографии разделяет 10 лет?