Зачем нужен Кубок России. Настоящие причины на примере матча «Локо» – «Енисей»

Посмотреть на игру Бориса Ротенберга

Выходы правого защитника «Локомотива» на поле у болельщиков клуба вызывают только положительные эмоции. Обычно это означает, что «Локо» разносит соперника, исходу матча ничего не угрожает. Ротенберг, без шуток, ассоциируется только с положительными эмоциями. Мечтаю, чтобы однажды Борис согласился на интервью и рассказал о своей крутейшей футбольной карьере.



Против «Енисея» Ротенберг играл с первых минут, и сделал это как минимум душевно: вышел на поле со своими детьми.

И вновь появление Бориса – к победе «Локо». За последние два сезона клуб лишь дважды проиграл, когда Ротенберг выходил на поле.

Шанс увидеть своих воспитанников

Болельщики всегда хотят видеть в основе как можно больше своих воспитанников в составе команды. И Кубок страны (любой) – идеальный турнир для этого. Максимально круто делать как лондонский «Арсенал» несколько лет назад: играть полностью молодежью на любой стадии. «Локомотив» так рисковать не стал, но в ротации поучаствовали Роман Тугарев и Рифат Жемалетдинов, которые в чемпионате игрового времени не получают или получают минимум. В итоге у москвичей в центре поля получился своеобразный ромб из своих воспитанников: Баринов, Жамалетдинов, Антон Миранчук, Тугарев.

Рифат в первом тайме успел зарядить в перекладину и отдать несколько крутых передач между защитников. А Роман Тугарев, впервые в сезоне выйдя в основе, нагло лез в обводку и дриблинг. Левый полузащитник был в числе лучших по количеству единоборств, постоянно напрягая защиту на своем фланге.



Презентация своих пацанов на этом не закончилась: во втором тайме на поле выпустили еще и Даниила Куликова.

За Аленичева страшно. Сёмин его разгромил «Енисей» опять проиграл. Не повлечёт ли это за собой смену главного тренера?

Антон Миранчук – может быть лидером

В свежем интервью полузащитник «Локомотива» отвечал на вопрос, считает ли он себя лидером команды, и не стал претендовать на подобный статус. «Нет, мы с братом никому не пихаем». Окей, когда на поле Фернандеш и Денисов, возможно, пихать бесполезно – можно получить в ответку. Но в полурезервном составе Антон без Леши весь первый тайм тащил вообще всех. Начал с попадания в штангу уже в самом начале матча. Закончил тайм красивой дугой в пустые ворота после ошибки Ятченко и Юрченко. После перерыва оформил дубль, когда на поле был куда более мощный состав с братом и Фернандешем.

Удивиться решениям Семина

О'кей, тренеру всегда виднее. Но Юрий Семин регулярно ругал календарь и отмечал нехватку игроков. В итоге матч Кубка с «Енисеем», счет 2:0 в пользу «Локомотива», все идет к уверенной победе. И на второй тайм выходят Ману Фернандеш и Алексей Миранчук, которым (вроде как!) можно дать отдохнуть. «Енисей» в итоге раскатали куда более уверенно, чем три дня назад в чемпионате. Но точно ли это было нужно – непонятно.

Как проиграть три матча в группе и выйти в плей-офф. Пособие по ЛЧ «Локомотив» рано хоронить.

Вспомнить, как было при Смородской

Вечер среды, холод, ранняя стадия не самого популярного в стране турнира. На «РЖД Арене» собралось фантастически мало по меркам последних сезонов. Временами было неплохо слышно даже крики футболистам со скамеек. Например, кто-то из тренерского штаба гостей при счете 2:0 просил действовать своих плотнее. Над «Локомотивом» много иронизируют по поводу посещаемости. Но еще пару лет вот такая тишина была нормой, а сейчас 8200 человек на стадионе воспринимаются как что-то странное.

Порадоваться работам лучших digital-служб российского футбола

«Локомотив» и «Енисей» вместе с «Зенитом» уверенно обгоняют вообще всех в стране по работе с болельщиками в интернете и реальной жизни. В среду москвичи и красноярцы по-своему отыгрывали тему Хэллоуина. Первые призывали болельщиков приходить на стадион в масках и костюмах, чтобы получить скидку на билет игры против «Галатасарая». «Енисей» традиционно убрал всех в социальных сетях:



Раз – идеально представили стартовый состав.

Два – качественно отыграли тему тыквы.

Три – даже в паршивой для команды ситуации были в порядке.

Просто короли твиттера, жаль команда не отжигает на поле так же.