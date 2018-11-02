Мануэль Нойер пропускает всё, что летит в створ. Что происходит?

В семи последних матчах Мануэля Нойера в створ его ворот было нанесено 19 ударов. Большая часть из них стали голевыми — 11, лишь 8 ударов лучший вратарь мира 2014 года сумел парировать. В играх с гладбахской «Боруссией», «Майнцем», «Вольфсбургом» и в кубковом матче с «Рёдингаузеном» «Бавария» пропустила четыре мяча — по факту всё, что летело в створ, стало голами. Если раньше все были уверены, что команда Нойера допустит за матч один голевой момент и кипер с ним справится, то сейчас этого нет и близко.

Сейчас Нойер — один из прямых виновников октябрьского мини-кризиса «Баварии» (очки с «Аугсбургом» и Гладбахом были потеряны при его содействии), сейчас его место в стартовом составе сборной Германии впервые за тысячу лет подвергается сомнениям. Такого ужасного отрезка в карьере Ману ещё не было. Сам он отказывается называть это кризисом («Я в хорошей форме», — сказал вратарь после трёх мячей от голландцев в Амстердаме), но выглядит это именно так.

Величие Нойера строилось всегда на трёх фундаментальных сильных сторонах. Первая — потрясающая для вратаря и просто живого человека стабильность. Вторая — умение действовать в ситуациях один на один с нападающим, делать так, что у того начинали дрожать коленки. Третья — действия на выходах, как при перехвате навесов и передач, так и при игре «Баварии» или сборной Германии с мячом. Все эти сильные стороны сводятся к неизбывной уверенности Нойера в своих силах, которую он демонстрировал около пяти лет до травмы. А после неё всё изменилось.

Вот сводная статистика Нойера по проценту отражённых ударов за последние пять лет.

Вратарь топ-уровня, играющий в одном из лучших клубов Европы, должен брать более 60% ударов из пределов штрафной — это аксиома. При этом в среднем эта цифра составляет 62-65% для отличного кипера. Нойер же в двух своих лучших сезонах переходил отметку в 70%, а в сезоне-2013/14 обогнал ближайшего преследователя в таблице вратарей топ-5 лиг (тогда это был Юго Льорис) на 7%. Если говорить в двух словах, то это очень много.

Сейчас Нойер имеет всего 59% отражённых ударов из пределов штрафной. Это по-прежнему много для вратаря в целом (в том же 2013 году такой же процент был, например, у Давида де Хеа), но ужасно мало для самого Нойера и команд, за которые он играет. «Бавария» больше не может быть уверена, что вратарь обязательно выручит — и дела обстоят ещё хуже, если учитывать, что новый главный тренер Нико Ковач делает большую ставку на хорошую командную оборону, а не на сметающую все преграды атаку, как было в сезон Юппа Хайнкеса, когда клуб стал рекордмайстером.

Проблемы Нойера очевидно подчёркивает тот факт, что он допускает похожие ошибки — и все они не вяжутся с былым представлением о нём. В Аугсбурге в концовке матча Ману ошибся на выходе при угловом, подарив мяч и с ним одно очко хозяевам — и если раньше такие ошибки не выбивали вратаря из себя, заставляя в следующий раз идти на выход ещё увереннее, то теперь привели к быстрому повторению ситуации. Через 11 дней в Амстердаме случился почти идентичный эпизод: снова угловой, снова Нойер не может зафиксировать мяч, снова его вносят в уже покинутый вратарём створ.

Ещё одно доказательство того, что с ментальной устойчивостью вратаря сейчас не всё в порядке, — гол нападающего «Вольфсбурга» Вута Вегхорста. Пас вразрез выводил «волков» два в два в быстрой атаке, Нойер сначала решил выбежать на Адмира Мехмеди, затем передумал, и пас Мехмеди на Вегхорста оставил Ману в полупозиции. Формально грубой ошибки Нойера в этом эпизоде не было, но видеть его перебирающим решения и выбирающим при этом неправильное крайне непривычно.

Есть и ещё одна проблема. Нойер долго лечил сложный перелом стопы левой ноги, и есть некоторые основания полагать, что последствия этого перелома продолжают давить на вратаря. В четырёх голевых случаях из шести, где нужно было совершить прыжок, используя левую ногу как толчковую, Нойер даже не сумел прыгнуть. Особенно показательным в этом плане получился матч с Гладбахом, где Ману получил два мяча под левую ногу — один из-за пределов штрафной (Плеа нанёс непростой удар, но всё же открытый и издали; Нойер в своей лучшей форме с ним бы справился) и один оставивший кипера стоять на месте. Два идентичных провала на угловых — в Аугсбурге и Амстердаме — тоже случились в тех случаях, когда Нойер отталкивался с левой ноги. Совпадением это быть не может.

И здесь причины тоже, скорее всего, в области психологии. Ближе к завершению лечения Нойер довольно неожиданно рассказал, как начал сомневаться в своём теле, когда лечение застопорилось, — такого от человека, который давно стал символом уверенности в воротах, ожидать было сложно. Сомнения, судя по всему, по-прежнему при нём. Чтобы снова стать лучшим в мире, Нойеру нужно вернуть то, что было основой его игры.

Ещё о проблемах «Баварии» в этом сезоне:

Игроки «Баварии» бунтуют против главного тренера. Как так вышло Методы Нико Ковача не нравятся его футболистам.