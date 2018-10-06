Игроки «Баварии» бунтуют против главного тренера. Как так вышло

В Мюнхене опять горячо. «Баварии» стоило неудачно провести четыре игры, чтобы появились новости о том, что Нико Ковача могут уволить. Катализатором всего стали две ничьих: с «Аугсбургом» и «Аяксом», плюс поражение в гостях от «Герты» и домашнее – от «Боруссии» Менхенгладбах. Дело не в потерянных очках, а в том, что наступил момент, когда Ковач не может оправдать себя результатами.
«Мы не во Франкфурте», – сообщают, что именно это кричал Хамес Родригес в подтрибунном помещении после ничьей с «Аяксом». Колумбийский полузащитник вышел на последние 30 минут и после матча отказался давать комментарии. А фраза – отсылка на предыдущее место работы Ковача. И намек на то, что методы работы, которые работали там, нельзя использовать в «Баварии». Хамеса в первую очередь раздражает то, что при новом тренере он стал ощутимо меньше выходить на поле. Ему предпочитают Томаса Мюллера, даже если тот не в форме. Аналогичные причины недовольства Ковачем есть ещеу Горецки, Сандро Вагнера и Сержа Гнабри.
Они не понимают, почему игровое время получает Ренату Саншеш: человек, который провалился в свой первый приход в «Баварию». А затем не закрепился в основе «Суонси». И если молодежь хочет хотя бы время от времени выходить на поле, то Матс Хуммельс и Хави Мартинес недовольны самим фактом того, что ему приходится участвовать в ротации. За время в команде они привыкли получать максимум игрового времени.
Сам Ковач утверждает, что ему важна ротация, но футболистов смущает логика при выборе состава. Например, Никлас Зюле остался на скамейке после классного матча с «Байером». Непонимание принципов решений тренерского штаба, по сообщениям Bild, злит игроков.
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Есть определенные проблемы с теми тактическими идеями, которые Ковач пытается реализовать в Мюнхене. Он придерживается схемы 4-1-4-1, которую использовал Хайнкес. Но постоянно меняет сочетание игроков в середине поля, из-за чего страдает весь стиль «Баварии». В чемпионате мюнхенцам приходится в основном вскрывать чужую оборону, и с этим в последнее время у команды Ковача есть проблемы.
В частности, у всех вызвал вопросы стартовый состав на «Аякс». В середине поля одновременно вышли Хави Мартинес, Тьяго и Мюллер. Плюс Рибери и Роббен по краям. В итоге команда не держала мяч и проседала по флангам.
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По информации немецких СМИ всех в «Баварии» смущает пренебрежение Ковачем одной из главных традиций клуба – общением на немецком. Клуб обязывает всех: и тренеров, и игроков как можно быстрее учить язык. Гвардиола специально занимался с репетитором перед началом работы в «Баварии», а потом полностью освоил немецкий в кратчайшее время.
Ковач пришел в Мюнхен со своим братом и помощником Робертом, а также тренером вратарей Тони Тапаловичем. Втроем они часто общаются на хорватском, в том числе на тренировках. Футболисты привыкли понимать, о чем говорит тренерский штаб. И новые условия вызывают конфликты. При этом спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич по понятным причинам старается происходящего не замечать, либо становится на сторону Ковача.
Пока что Ули Хенесс говорит о том, что ничего страшного не происходит. Но Карло Анчелотти уволили 28 сентября 2017: за плохие раздевалки и потерю авторитета у команды. Ковачу пора срочно что-то предпринимать.