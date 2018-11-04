В наших провинциях есть футбол, который нестыдно показывать по ТВ (и смотреть).

В России появилось новое дерби. Теперь его не смешно так называть

Уделите минуту и верните себя на несколько лет назад. Например, вот сюда.

На тот самый краснодарский стадион с дорожками, кучкой отважных Кузьмичей и тв-камерой из разряда тех, что умудряются бледнить яркий зелёный цвет.

Щёлкая каналы спортивного пакета, теперь и не поймёшь, где именно игра РПЛ. Ну нет у неё больше того самого душка, который сразу ни с чем не спутаешь.

Добавьте к этому вкусный открытый футбол — и получится ровно то, что в Европе называют когда-то чуждым русскому уху словом «product».

Теперь об игре в «южном дерби».

«Ростов» мощно начал. Но быстро сдал

Полные трибуны в Краснодаре стали привычной, но всё равно не менее приятной историей. Поэтому от команды в зелёном можно было ждать большей уверенности на старте игры.

Всё вышло наоборот: вперёд полетел «Ростов» и провёл несколько острых атак. Карпин сделал ставку на быстрый гол, и всё сработало. Шомуродов забил первый мяч в этом чемпионате, поймав на противоходе Синицына.

«Краснодар» взял себя в руки (а мяч в ноги), забрал инициативу и забил ответный мяч через 10 минут. Он помог Ари ворваться в тройку лучших бомбардиров РПЛ. Тот же Ари, попав в офсайд раз пять, вывел команду вперёд во втором тайме.

А потом последовал гол «Ростова». Забив, он не стеснялся идти вперёд, напарываясь на контратаки «Краснодара», которому не помог даже выход Рамиреса в нападение. Всё закончилось ничьей, и комментатор был прав: в этой игре победил «Локомотив».

Смена вратарей

Обе команды играли с голкиперами, которые просидели на банке большую часть сезона. Крицюку пару дней назад пришлось обратиться к болельщикам вместо пресс-службы с объяснением своего отсутствия.

С Абаевым всё не так очевидно. Новостей о травме не было, а до игры с «Локомотивом» он выходил в старте и шёл в лидерах по количеству сухих матчей.

Справедливости ради: в Москве он сыграл не лучшим образом, оба гола можно было избежать. Карпин попробовал Песьякова, и тот пока не даёт повода снова менять вратаря. И сегодня не дал.

Если Федун смотрел 13-й тур, он выберет Карпина

Всем известные инсайдеры утверждают, что Федун — человек вспыльчивый и примет решение, как приспичит. Если бы приспичило сейчас, тендер остался бы за Карпиным. Это если мы существуем в системе, в которой его соперником за пост тренера «Спартака» является Кононов.

Против соперников плюс-минус похожего уровня он сыграл в куда более симпатичной манере. «Арсенал» Кононова накануне играл серенько, полматча сетуя на судейство. Другое дело «Ростов» — жаркое начало, страсть, открытый футбол и камбэк.

Пенки в защите? Речь ведь о «Спартаке». Здесь главное — дух.