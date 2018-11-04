Футбол Рианчо уныл и ужасен. Испанца нельзя оставлять в «Спартаке»

«Спартак» играл столь скверно, что социальные сети опять оказались наводнены ехидными и язвительными репликами болельщиков. «Как же команда преобразилась после ухода Карреры, любо-дорого смотреть!», — грустно шутили люди, искренне веря, что с Массимо всего этого ужаса сейчас бы не было.

В ответ же хочется ещё раз всех разочаровать. И при итальянце мы бы с высокой долей вероятности увидели примерно такое же унылое и медленное действо на поле, поскольку человек, который вёл тренировочный процесс и отвечал за построение нового футбола с самого начала сезона, остался в клубе и продолжает в нём работать. Имя ему, как все знают, Рауль Рианчо. Накануне, да и перед стартовым свистком он в очередной раз с горящими глазами рассказывал про преимущества своих любимых 4-3-3, про то, как важно её придерживаться ради светлого будущего.

Только придет ли это светлое будущее конкретно к Рианчо – теперь огромный вопрос. Если с результатами у него до сих пор всё выходило более-менее прилично, то с игрой он вперёд ни на шаг не продвинулся.А теперь и первая неудача. Принципы у испанца всё те же: колоссальная ротация (по сравнению с четвергом обновились фланги обороны и атаки, Боккетти опять сыграл в опорной зоне, Глушаков сел на лавку и уступил место Игнатову, а выздоровевший Луис Адриано вернулся в нападение), высокое расположение двух центральных хавбеков, средние и длинные передачи при выходе из обороны, доставка мяча в штрафную преимущественно флангами.

Но система не работает. Как не работала она в прошлом, позапрошлом, да и всех матчах этого сезона. У «Спартака» нет стабильного работающего «билд-апа», нет отлаженных действий форвардов при длинных передачах (из-за чего три из четырёх заканчиваются потерями), нет понимания своих сильных сторон и банальной сыгранности, даже минимальной, хотя бы на уровне связок. И есть подозрение, что постоянное рандомное обновление состава весь этот хаос только усугубляет.

Протеста в «Спартаке» нет. Разрушение закончилось В Тарасовке стало ясно: команда построится без Карреры.

За весь первый тайм матча с «Уралом» красно-белые создали полтора момента: Попов за счёт самостоятельного смещения в центр опасно пробил в дальний угол, а Игнатов несколькими минутами позднее, также со средней дистанции, красиво ударил с лета. Выходами один на один или разрезающими передачами здесь не пахло. «Урал» защищался уверенно, да и, кажется, без какого-либо надрыва. А в ответ изредка проводил контратаки и использовал один из «стандартов» — Димитров красиво уложил мяч в угол после фола Кутепова еще до перерыва.

После перерыва Рианчо бросил в бой Ерёменко и Ханни, но принципиально это ничего не изменило. И гол красно-белых, пришедший на 74-й минуте после первой действительно внятной атаки за матч, не должен вводить в заблуждение: выглядел он случайностью, вспышкой адекватного футбола посреди монотонного усыпляющего давления. Да и не привёл ни к чему радостному, поскольку «Спартак» в своём стиле тут же пропустил ещё раз. От Панюкова.

Болельщики абсолютно правы: после ухода Карреры не стало ничуть лучше. Но и хуже – тоже нет. Поэтому скучать и плакать по Массимо – занятие очень сомнительное, гораздо правильнее задать в очередной раз ряд вопросов: почему первые лица клуба молчат и ничего не объясняют? Почему клуб застыл в режиме ожидания уже на две недели? Почему человек, ответственный за игровой регресс, ведет к команду к «новым вершинам»? Где действия по выводу из кризиса? Никто этого не понимает.



Не понимают и фанаты, многие из которых одну половину матча опять скандировали фамилию Карреры на привычный мотив «Atutti! Avanti!», а другую – оскорбляли Рианчо, Глушакова и Федуна. И всё это будет продолжаться, пока руководство «Спартака» будет вести себя так, как ведёт сегодня.