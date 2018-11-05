ЧМ-2022 – в обмен на «ПСЖ». Новая порция Football leaks

Очередное громкое разоблачение Football leaksпоявилось сегодня утром: владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев, по сообщению нидерландского издания NRC, влил в клуб 140 млн евро в обход финансового фэйр-плей. Осуществить инвестиции помогла компания AIM Sport AG, по договорённости с которой «Монако» якобы должен был получить 1,4 млрд евро за следующие 10 лет через посредников: офшорные компании на Виргинских островах и в Гонконге.
Эта сделка показалась УЕФА подозрительной, было проведено расследование, и клуб и комиссия по лицензированию пришли к договорённости об урегулировании.
Откуда эта информация у голландского портала?
Сотрудники Football leaks сами связались с журналистами известного немецкого издания DerSpiegel, чтобы поделиться с ними тайной информацией. А представители немецкого издания распространили эту информацию по сети EIC – международной сети журналистов, задействованных в частных расследованиях. В число журналистов сети входят и работники NRC. Так информация оказалась у издания.
«Монако» уже отреагировал на публикацию. Клуб опроверг, что пытался обойти ФФП с помощью указанной компании и подчёркивает, что пытался с её помощью повысить свою капитализацию, увеличив коммерческие ресурсы.
Новость о «Монако» — самая последняя на данный момент, но далеко не самая громкая. Football leaksнесколько дней назад выпустил целую серию разоблачающих материалов о коррупции в УЕФА, ФИФА и даже французском правительстве.
Чемпионат мира в Катаре в обмен на «ПСЖ»
Новая информация появилась в пятницу. GetFrenchFootballNews со ссылкой на французский ресурс Mediapart сообщил подробности приобретения «ПСЖ» катарской королевской семьёй. В 2010 году Николя Саркози, который тогда был президентом Франции, якобы сообщил шейху Тамиму Аль-Тани следующее: если Катар вложит деньги в «ПСЖ» и запустит во Франции новый спортивный канал, Саркози «даст инструкции Мишелю Платини, чтобы тот пролоббировал заявку Катара на чемпионат мира». «ПСЖ» был куплен в том же году, а международный спортивный канал BeINSports открыл филиал во Франции и начал вещание на французском языке.
Другие новости Football leaksпоследних дней рассказывают о том, как катарские владельцы «ПСЖ» обходили финансовый фэйр-плей. В частности, «ПСЖ» заключил спонсорский контракт в государственной туристической компанией Катара. Контракт принёс больше 200 млн евро, хотя эксперты УЕФА оценили его рыночную стоимость в два миллиона.
В общей сложности с момента покупки клуба катарские владельцы вложили в «ПСЖ» в обход финансового фэйр-плей 1,8 млрд евро. Договориться с контролирующими органами клубу помогали Николя Саркози и Мишель Платини, а затем ДжанниИнфантино. Нынешний президент ФИФА тогда был генеральным секретарём УЕФА и лоббировал интересы не только «ПСЖ», но и «Манчестер Сити», который также игнорировал нормы ФФП.
«Манчестер Сити» через подставные фирмы и завышенные контракты получил от владельцев, королевской семьи ОАЭ, 2,7 млрд евро с момента покупки. Даже тренер Роберто Манчини получал зарплату через подставные компании. Ему платили через футбольный клуб «Аль-Джазира» из ОАЭ, который принадлежит шейху Мансуру.
Как почти одновременно сообщили голландские и немецкие журналисты, благодаря вмешательству Инфантино, английский и французский клубы смогли договориться о штрафных санкциях на своих условиях. По сути, они сами выбирали, каким будет наказание за несоответствие финансовому фэйр-плей. Их предложения вошли в основу добровольных соглашений с УЕФА.
«ПСЖ», «Ман Сити» и ФИФА уже отреагировали на публикации. Представитель «Сити» в заявлении, опубликованном на Sky Sports, сказал, что клуб не собирается комментировать информацию, и назвал новости «попыткой повредить репутации клуба». На официальном сайте «ПСЖ» появилось опровержение: указанный в расследовании контракт на 200 млн евро назван релевантным рыночным ценам. Также заявление появилось на официальном сайте ФИФА. Там расследования Football leaksназваны попыткой «дискредитировать работу Инфантино».
Топ-клубы могут выйти из УЕФА в 2021 году, они работают над Суперлигой
Кроме коррупции в УЕФА и ФИФА, важной темой расследований Football leaksнанеделестал проект европейской Суперлиги, который, по слухам, давно интересен некоторым топ-клубам. По информации журналистов, проект не просто интересен: работа над его реализацией идёт полным ходом, хотя и тайно.
DerSpiegel сообщает, что 11 клубов Европы договорились о выходе из состава УЕФА к 2021 году. Они создадут Суперлигу, в которой 11 мест будут на 20 лет оставлены за основателями, то есть, не будет риска вылететь. Одновременно в Суперлигу планируется приглашать другие клубы, чтобы общее количество команд составляло 16. Гости также будут бороться за победу в турнире, но в отличие от основателей, могут вылететь из него по спортивным показателям. Вместо них будут приглашаться другие клубы.
В документах Football leaks клубами-основателями названы «Бавария», «Барселона», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Ювентус» и «Милан». Названы и первые предполагаемые клубы-гости Суперлиги: «Атлетико», «Боруссия» Д, «Марсель», «Интер» и «Рома».
На эту новость отреагировала «Бавария». Председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге заявил, что в клубе «единодушно поддерживают соглашение между УЕФА и Ассоциацией европейских клубов». На официальном сайте «Баварии» также написано, что клубу «ничего не известно о планах создания так называемой Суперлиги», и клуб не вёл переговоров об этом проекте».