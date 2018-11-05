«Барселона» предлагала за меня 15 миллионов евро, но «Зенит» не отпустил»

«Кайрат» на своём официальном сайте анонсировал уход из клуба российского нападающего Андрея Аршавина. Скорее всего, это означает конец карьеры футболиста, блиставшего в «Зените» и «Арсенале».
– Керж сказал, что ты лучший футболист в истории российского футбола.
– Он разбирается в футболе.
– Ок, твоя версия.
– Из тех, с кем я играл, мне нравится Егор Титов. Но я не знаю, лучший он игрок России или нет. Он был самым сильным, против кого я играл.
– Кто круче: Дзюба или Аршавин?
– Я.
– Говорили, что ты мог уйти в «Барселону». Это правда?
– Да, мог. «Барселона» прислала трансферный запрос на 15 миллионов, но им отказал «Зенит». «Зенит» не хотел меня продавать, если честно.
– Петржела, Адвокат, Хиддинк и Венгер. Расставь их от худшего к лучшему.
– Венгер, Петржела, Адвокат, Хиддинк.
– Почему Венгер – худший?
– Потому что у него я меньше всего играл.
– Как изменил твою жизнь покер на «Энфилде»?
– В принципе никак. Единственное, была пара контрактов с PokerStars. Сколько денег? Нормально.
– Что бы ты изменил, если бы сейчас снова приехал в «Арсенал»?
– Ничего. Все делал бы так же.
– Как Бендтнер разбил тачку?
– На очень большой скорости ехал и врезался в столб. Если чуть-чуть вправо-влево, он бы умер.
– Самый забавный легионер, которого ты видел.
– Мне почему-то Кинцл вспомнился. Он только щекой бил – с любых позиций, хоть с 30 метров. Он не умел бить с подъема, всегда только щекой. Тогда мы думали, как его к нам вообще взяли?
– Минусы жён футболистов.
– Жены всё равно должны работать или учиться, тогда у них будет меньше времени доставать мужа.
– Самое непристойное предложение от фанатки заняться сексом?
– Такого вообще не было. Я же скромный мальчик. Может, меня и хотели, но никто не предлагал. С 19-20 лет у меня не было ни одного дня, когда я был в статусе одинокого.
– В прошлом году твоя жена выставила в «инстаграм» фотку «Феррари» с подписью «Моя новая. Подарок».
– Я не дарил, у меня нет таких денег. Кто подарил? Пусть она скажет, но это не я. Она уже продала, можешь не волноваться. У неё сейчас «Porsche Cayenne». И она в плюсе оказалась.
– Тебе звонил Дудь?
– Нет, он же не берёт интервью у спортсменов.
– Ты бы пошёл к нему?
– Ну сейчас нет. У меня нечего спрашивать. Он делает интересные интервью. Благодаря ему я узнал людей, которых никогда, наверное, не узнал.
– Какое наказание Кокорину и Мамаеву будет справедливым?
– Я хочу, чтобы они продолжали играть в футбол. Они являются частью общества и могут приносить пользу, находясь на поле. Это лучшее, что они умеют делать. А Саша вообще самый талантливый игрок своего поколения.
– Слушаешь Скриптонита?
– Нет.
– Главное хорошее качество казахов и главное плохое.
– Нет притеснений по национальному признаку. Здесь много всяких национальностей, и все свободно себя ощущают. Худшее качество казахов – принято считать, что они хитрые. Но глобально это не зависит от нации, от людей зависит.
– Пошёл бы в «Спартак»?
– Нет. Один раз Червиченко не захотел меня. Это был последний шанс, когда «Спартак» мог меня заполучить.
– Он не захотел, а ты готов был перейти?
– Да. Он пожалел 60 тысяч долларов.
– Когда появится новый Аршавин?
– Может быть, он уже есть, но он ещё маленький.
– Это ты про своего сына?
– Я не в курсе, честно. Он играет где-то, занимается, но я мало о нём знаю.
– Почему?
– Я практически не общаюсь с детьми и первой женой.
– Какая должность тебя бы устроила в «Зените»?
– Поменьше что-либо делать и побольше зарабатывать.