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Андрей Аршавин – о Евро-2008, «Барселоне», Дзюбе

Андрей Аршавин
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
«Барселона» предлагала за меня 15 миллионов евро, но «Зенит» не отпустил»
Автор блога «КраСава» Евгений Савин побывал в гостях у Андрея Аршавина.
Футбол

«Кайрат» на своём официальном сайте анонсировал уход из клуба российского нападающего Андрея Аршавина. Скорее всего, это означает конец карьеры футболиста, блиставшего в «Зените» и «Арсенале».

– Керж сказал, что ты лучший футболист в истории российского футбола.
– Он разбирается в футболе.

– Ок, твоя версия.
– Из тех, с кем я играл, мне нравится Егор Титов. Но я не знаю, лучший он игрок России или нет. Он был самым сильным, против кого я играл.

– Кто круче: Дзюба или Аршавин?
– Я.

– Говорили, что ты мог уйти в «Барселону». Это правда?
– Да, мог. «Барселона» прислала трансферный запрос на 15 миллионов, но им отказал «Зенит». «Зенит» не хотел меня продавать, если честно.

– Петржела, Адвокат, Хиддинк и Венгер. Расставь их от худшего к лучшему.
– Венгер, Петржела, Адвокат, Хиддинк.

– Почему Венгер – худший?
– Потому что у него я меньше всего играл.

Аршавин наступил на соперника и был удалён. Видео
Очень некрасивый момент.

– Как изменил твою жизнь покер на «Энфилде»?
– В принципе никак. Единственное, была пара контрактов с PokerStars. Сколько денег? Нормально.

– Что бы ты изменил, если бы сейчас снова приехал в «Арсенал»?
– Ничего. Все делал бы так же.

– Как Бендтнер разбил тачку?
– На очень большой скорости ехал и врезался в столб. Если чуть-чуть вправо-влево, он бы умер.

– Самый забавный легионер, которого ты видел.
– Мне почему-то Кинцл вспомнился. Он только щекой бил – с любых позиций, хоть с 30 метров. Он не умел бить с подъема, всегда только щекой. Тогда мы думали, как его к нам вообще взяли?

– Минусы жён футболистов.
– Жены всё равно должны работать или учиться, тогда у них будет меньше времени доставать мужа.

– Самое непристойное предложение от фанатки заняться сексом?
– Такого вообще не было. Я же скромный мальчик. Может, меня и хотели, но никто не предлагал. С 19-20 лет у меня не было ни одного дня, когда я был в статусе одинокого.

– В прошлом году твоя жена выставила в «инстаграм» фотку «Феррари» с подписью «Моя новая. Подарок».
– Я не дарил, у меня нет таких денег. Кто подарил? Пусть она скажет, но это не я. Она уже продала, можешь не волноваться. У неё сейчас «Porsche Cayenne». И она в плюсе оказалась.

– Тебе звонил Дудь?
– Нет, он же не берёт интервью у спортсменов.

– Ты бы пошёл к нему?
– Ну сейчас нет. У меня нечего спрашивать. Он делает интересные интервью. Благодаря ему я узнал людей, которых никогда, наверное, не узнал.

– Какое наказание Кокорину и Мамаеву будет справедливым?
– Я хочу, чтобы они продолжали играть в футбол. Они являются частью общества и могут приносить пользу, находясь на поле. Это лучшее, что они умеют делать. А Саша вообще самый талантливый игрок своего поколения.

– Слушаешь Скриптонита?
– Нет.

– Главное хорошее качество казахов и главное плохое.
– Нет притеснений по национальному признаку. Здесь много всяких национальностей, и все свободно себя ощущают. Худшее качество казахов – принято считать, что они хитрые. Но глобально это не зависит от нации, от людей зависит.

– Пошёл бы в «Спартак»?
– Нет. Один раз Червиченко не захотел меня. Это был последний шанс, когда «Спартак» мог меня заполучить.

Лишний вес и растренированность. Аршавиным уже недовольны в Казахстане?
А ведь ещё недавно его называли лучшим игроком Казахстана.

– Он не захотел, а ты готов был перейти?
– Да. Он пожалел 60 тысяч долларов.

– Когда появится новый Аршавин?
– Может быть, он уже есть, но он ещё маленький.

– Это ты про своего сына?
– Я не в курсе, честно. Он играет где-то, занимается, но я мало о нём знаю.

– Почему?
– Я практически не общаюсь с детьми и первой женой.

– Какая должность тебя бы устроила в «Зените»?
– Поменьше что-либо делать и побольше зарабатывать.

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