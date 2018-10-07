Лишний вес и растренированность. Аршавиным уже недовольны в Казахстане?

Андрей Аршавин перебрался в Казахстан в марте 2016-го, подписав контракт с «Кайратом». Каждый раз экс-игрок сборной России продлевал соглашение с клубом из Алма-Аты на один год. Сейчас завершается его третий сезон в «Кайрате». Скорее всего, последний. Судя по отзывам из Казахстана, игра 37-летнего воспитанника «Зенита» уже не доставляет удовольствия местным болельщикам.

В первый сезон Аршавин забил восемь голов и сделал девять голевых передач в 28 матчах чемпионата Казахстана. Во второй Андрей набрал столько же баллов за результативность по системе «гол плюс пас»: 7 забитых мячей и 10 голевых передач в 25 матчах. В 2018-м его цифры даже лучше: 9 голов и 13 голевых передач в 26 матчах. Вот только феерил российский легионер до начала июля, а с тех пор почти никак себя не проявляет. Даже потерял место в основе. В некоторых матчах испанский главный тренер Карлос Феррер оставлял звезду «Кайрата» на скамейке, выпуская на 20-30 минут. За последние три месяца форвард отличился дважды – оба раза «со скамейки». На этом всё.

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Понятно, что Аршавину уже 37 лет. Всё сложнее держать нужную физическую форму и восстанавливаться. Но проблема не только в возрасте форварда. Как отмечают казахские коллеги, у Андрея не всё в порядке с режимом: он набрал лишний вес, выглядит растренированным. В принципе так показалось и в товарищеском матче «Зенит» – «Кайрат». Петербургская публика тепло приветствовала своего любимца, а сам Аршавин очень хотел напомнить о себе болельщикам. Но только, получая мяч, он мог что-то придумать только за счёт быстроты мышления, тонкого паса. По движению выпадал из игры.

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Начало спада Аршавина пришлось на важнейшие для клуба из Алма-Аты матчи Лиги Европы: перед «Кайратом» была поставлена цель пробиться групповой этап ЛЕ. Андрей не забил ни одного гола и не сделал ни одной голевой передачи в четырёх матчах с АЗ из Алкмара и «Сигмой». Если голландцев казахская команда всё-таки одолела, то чехам уступила с общим счётом 1:4. Между тем «Сигма» занимает сейчас лишь 15-е место в чемпионате страны.

Появление Аршавина должно было помочь клубу из Алма-Аты выиграть и золотые медали национального первенства. В него верили чуть ли не как в спасителя. По неофициальной информации, зарплата экс-игрока сборной России составляет 100 тыс. евро в месяц – огромные деньги для Казахстана! Но и в 2016-м, и в 2017-м его «Кайрат» уступал борьбу за чемпионство «Астане», финишируя на втором месте. Похоже, история повторится и в этом году.

В последних пяти турах у алмаатинцев три поражения. Теперь они отстают от «Астаны» на семь очков, более того, конкурент имеет одну игру в запасе. До финиша – пять туров. В субботу команда Аршавина проиграла на выезде «Ордабасы» – 0:2. Андрей вышел на замену за полчаса до конца при минимальном счёте. Имел шанс спасти «Кайрат» от поражения, но загубил великолепный момент, пробив с пяти метров мимо цели.

Клуб из Алма-Аты ждёт очередная перезагрузка, поскольку требуемый результат отсутствует. Разговоров о возможном продлении контракта с Аршавиным нет. По всей видимости, для Андрея пришёл момент завершить карьеру. Лучший вариант – вернуться в «Зенит». Ещё несколько месяцев назад появилась информация о том, что он может стать советником президента петербургского клуба Сергея Фурсенко.

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