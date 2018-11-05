В Португалии считают, что «Локомотив» даже не забьет «Порту»

«Локомотив» прилетел в Порту еще вчера, и уже в аэропорту местные болельщики начали требовать Эдера и Ману Фернандеша на фотографии.

Португальский форвард пришел на пресс-конференцию, где соотечественники задали ему примерно в пяти разных формулировках один и тот же вопрос: Что «Локомотив» намерен делать с великим и могучим «Порту». Эдер сначала отвечал общими фразами, но в итоге не выдержал и пообещал, что завтра сделает все, чтобы страна им гордилась. Но для этого он намерен забить «Порту».

– Главный тренер оптимистично настроен на Лигу чемпионов и верит в возможность выхода из группы, а вы?

– Я думаю, что это вполне возможно. В команде хорошее настроение, мы все считаем, что эта задача выполнима. Готовимся к матчу с уверенностью, что можем добиться всего.

«Если бы мы готовились, как «Барса», проигрывали бы 0:18». Спаллетти – супер Учит «Интер» скромности.

– «Порту» будет играть на победу, как вы настраиваетесь на игру с таким атакующим соперником?

– Да, в Москве мы проиграли, допустив ошибки. Все могло сложиться иначе, из-за своих ошибок мы проиграли матч. Завтра все будет совсем иначе. Готовы к атакующему футболу «Порту», у нас еще есть время правильно настроиться.



– Вы знаете, что завтрашняя игра может быть решающей для вас. Это накладывает ответственность?

– Мы знаем, что у нас нет очков, но это не соответствует нашему уровню. Должно было быть больше. Остается забыть об этом и концентрироваться на том, что «Локомотив» еще жив, что с ним надо считаться. Мы еще поборемся.

– Как вы считаете, в чем «Порту» превосходит «Локомотив»?

– Не хотел бы об этом говорить. Мы знаем их силу и потенциал, они показывают хороший футбол. Но мы будем концентрироваться на своих сильных сторонах. На том, что можем показать в ответ. Понятно, что для нас это будет тяжело, мы играем в гостях. Но будем отталкиваться от наших сильных сторон



– Вы рады вернуться и сыграть в Португалии или это мешает?

– Всегда приятно вернуться домой, это непередаваемые эмоции. Но я приехал играть, поэтому у меня задача победить. Хочу завтра дать повод соотечественникам гордиться мной и Ману Фернандешем. Победив в матче.



– Ноль очков не напрягает атмосферу в раздевалке?

– Конечно, мы все понимаем важность завтрашней игры и необходимость побеждать. Но в команде отличное настроение, мы шутим и подбадриваем друг друга. Мы хотим показать, что верим друг в друга и в победу.

Как проиграть три матча в группе и выйти в плей-офф. Пособие по ЛЧ «Локомотив» рано хоронить.

Юрий Сёмин, как обычно уже в этой Лиге чемпионов, был максимально спокоен и никого не разносил. Главный тренер «Локо» отметил, что если его команда завтра наберет очки, то потому, что заслужила это. А если не получится даже забить, то будет урок на будущее.



– По трем матчам в Лиге чемпионов какие выводы можно сделать о ситуации в группе?

– Если анализировать все наши три матча в группе, я думаю, мы заслуживали немного большего. И по количеству моментов мы ни одному сопернику не уступили. Но мы не забивали, а соперник забивал. Это и есть футбол. Поэтому мы сегодня без очков. Постараемся этот негативный момент исправить. Если сможем – значит, мы заслужили очки.



– Вы знаете, что неудача завтра закончит для команды борьбу за выход из группы – это будет причиной играть в более атакующий футбол?

– Все можем быть. Мы будем бороться за очки. Помним про коэффициент лиги, который надо повышать этими очками. Будем ли мы очень рисковать? Многое будет зависеть от соперника. «Порту» – хорошая команда, которая всегда обладала талантливыми игроками, будущими звездами. Прекрасно понимаем, что будет сложный матч.

– Португальские коллеги выделяют Марегу, вы не концентрировали на нем внимание своих футболистов?

– Я думаю, самое важно – команда «Порту». Она обладает 11 игроками на поле и резервом, все высочайшего уровня. Выключить одного футболиста – не значит решить проблему.



– Завтра вам предстоит сложная игра. Если не сможете даже забить – это будет трагедией?

– Сегодня меня ничего не беспокоит. Не получится забить – будет большой опыт, который поможет в дальнейшем забивать голы.



– Как состояние игроков, прилетевших в Португалию и стоит ли завтра ждать Крыховяка в центре обороны?

– Мы определимся после сегодняшней тренировки. Так же и по отдельным игрокам. У нас сложнейший календарь с громадными перелетами. Играем за 14 дней 5 игр, поэтому вполне естественное, что есть микротравмы и недолеченные игроки. Но это жизнь.



Кого завтра точно можно ждать – Федора Смолова. Во время открытой для прессы части тренировки нападающий вполне активно размахивал травмированной рукой и двигался без ограничений. Вполне вероятно, что именно он станет тем элементом, которого «Локомотиву» так не хватает в этой Лиге чемпионов для победы.