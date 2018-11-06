Как Ари успокаивал Карпина после южного дерби – лучшие фото 13-го тура РПЛ

Серия тура
«Локомотив» продлил свою серию до пяти побед, обыграв «Арсенал».
Продуктивность тура
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук дважды за неделю оформил дубль – сперва в кубковом матче с «Енисеем», а после досталось и «Арсеналу».
Танкист тура
Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия вышел на матч с «Арсеналом» в защитном шлеме.
Танец тура
В этом туре Максиму Беляеву не было равных в праздновании гола. Защитник «Арсенала» начал вальсировать с невидимым партнёром после того, как поразил ворота Маринато Гилерме.
Вопрос тура
Болельщики уже заждались Фёдора Смолова, который вот-вот должен полностью восстановиться после травмы.
Братство тура
«Динамо» и ЦСКА по-братски завершили дерби нулевой ничьей, а болельщики вновь напомнили о своей дружбе.
Записка тура
Виктор Гончаренко перестраивал игру ЦСКА прямо по ходу матча посредством таинственных записок игрокам.
Газон тура
Вот такая красота появилась на поле стадиона «Санкт-Петербург» перед домашним матчем «Зенита» с «Ахматом».
Просьба тура
Теперь болельщице «Зенита» придётся ждать до следующего тура, чтобы Артём Дзюба помог осуществить её мечту.
Закат тура
Это определённо один из самых красивых видов в Краснодаре.
Поцелуй тура
Ещё недавно Ари не хотел возвращаться в «Краснодар», а в этом туре отличился дублем в матче с «Ростовом» и во время празднования поцеловал эмблему клуба.
Эмоции тура
Матч в Краснодаре выдался настолько эмоциональным, что Ари пришлось спасать судей от настойчивого Валерия Карпина.
Талисман тура
Счастливый для «Ростова» ковёр делает свое дело: команда вплотную приблизилась к тройке лидеров чемпионата.
Конфликт тура
У болельщиков «Спартака» явно накопились претензии к любимому клубу.
На поле тоже кипели страсти: «Спартак» потерпел четвёртое поражение подряд в стенах родного стадиона.
Воля тура
Андрею Панюкову понадобилось две минуты, чтобы вывести «Урал» вперёд в матче с красно-белыми.
Болельщики тура
На трибунах «Открытия Арены» можно было увидеть и вот такие забавные моменты.
Характер тура
Несмотря на критическую ситуацию в клубе, «Анжи» смог взять три очка и покинуть зону прямого вылета из РПЛ.