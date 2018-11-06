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Мгновения 13-го тура РПЛ. Фото

«Краснодар» — «Ростов» — 2:2
«Чемпионат»
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
Как Ари успокаивал Карпина после южного дерби – лучшие фото 13-го тура РПЛ
А ещё: вальс Беляева, конфликт фанатов «Спартака» с Федуном и таинственные послания Гончаренко.
Футбол / РПЛ

Серия тура

«Локомотив» продлил свою серию до пяти побед, обыграв «Арсенал».

Продуктивность тура

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук дважды за неделю оформил дубль – сперва в кубковом матче с «Енисеем», а после досталось и «Арсеналу».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Танкист тура

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия вышел на матч с «Арсеналом» в защитном шлеме.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Танец тура

В этом туре Максиму Беляеву не было равных в праздновании гола. Защитник «Арсенала» начал вальсировать с невидимым партнёром после того, как поразил ворота Маринато Гилерме.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вопрос тура

Болельщики уже заждались Фёдора Смолова, который вот-вот должен полностью восстановиться после травмы.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Братство тура

«Динамо» и ЦСКА по-братски завершили дерби нулевой ничьей, а болельщики вновь напомнили о своей дружбе.

Записка тура

Виктор Гончаренко перестраивал игру ЦСКА прямо по ходу матча посредством таинственных записок игрокам.

Фото: pfc-cska.com

Газон тура

Вот такая красота появилась на поле стадиона «Санкт-Петербург» перед домашним матчем «Зенита» с «Ахматом».

Просьба тура

Теперь болельщице «Зенита» придётся ждать до следующего тура, чтобы Артём Дзюба помог осуществить её мечту.

Закат тура

Это определённо один из самых красивых видов в Краснодаре.

Поцелуй тура

Ещё недавно Ари не хотел возвращаться в «Краснодар», а в этом туре отличился дублем в матче с «Ростовом» и во время празднования поцеловал эмблему клуба.

Эмоции тура

Матч в Краснодаре выдался настолько эмоциональным, что Ари пришлось спасать судей от настойчивого Валерия Карпина.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Талисман тура

Счастливый для «Ростова» ковёр делает свое дело: команда вплотную приблизилась к тройке лидеров чемпионата.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Конфликт тура

У болельщиков «Спартака» явно накопились претензии к любимому клубу.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На поле тоже кипели страсти: «Спартак» потерпел четвёртое поражение подряд в стенах родного стадиона.

Воля тура

Андрею Панюкову понадобилось две минуты, чтобы вывести «Урал» вперёд в матче с красно-белыми.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Болельщики тура

На трибунах «Открытия Арены» можно было увидеть и вот такие забавные моменты.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Характер тура

Несмотря на критическую ситуацию в клубе, «Анжи» смог взять три очка и покинуть зону прямого вылета из РПЛ.

Фото: fc-anji.ru
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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