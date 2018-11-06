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Лига чемпионов. «Порту» – «Локомотив». Экскурсия по музею Порту

Павел Пучков
Фото: «Чемпионат»
У «Порту» невероятный музей. В нём обожают Дмитрия Аленичева
Его вспоминают чаще Халка!
Футбол / Лига чемпионов

У «Порту» – невероятно огромный музей, в котором упомянуты, кажется, вообще все более-менее значимые события и личности в истории клуба. В большой степени музей является место самолюбования президента клуба Пинту да Кошты. Например, одна из самых продвинутых и крутых зон: кабинет президента. Десять разных кнопок создадут в кабинете 10 разных вариантов голограмм да Кошты. То он с пуделем сидит в кресле, то за столом листает книгу. Рассказывает про важные события в истории клуба. С технической точки зрения выглядит великолепно, но одновременно четко указывает на то, кто в «Порту» реально самый главный. Юрий Семин, кстати, называет Пинто да Кошту своим другом, называет легендой и подчеркивает заботу президента о «Порту».

Фото: «Чемпионат»
Фото: «Чемпионат»
Фото: «Чемпионат»

В музее на «Драгао» десяток интерактивных зон: можно смотреть голы, можно слушать голы, можно листать составы и смотреть газетные вырезки за всю историю клуба. Разумеется, в таком количестве информации удалось найти упоминания российских футболистов. Меньше всего удалось увидеть про Сергея Юрана, Василия Кулькова и Марата Измайлова. Первые двое приехали в «Порту» из «Бенфики» и отыграли всего сезон. А Марат просто практически не выступал за «драконов» (14 матчей за два сезона). Здесь их практически не помнят – их место в музеях клубов Лиссабона.

Фото: «Чемпионат»
Фото: «Чемпионат»

Сергея Овчинникова больше – он есть и на фотографиях предсезонных составов, и с кубком. Но его беда была в том, что он в «Порту» попал под конкуренцию с Витором Байей. Чтобы было понятно: португальский голкипер в музее везде. Есть его свитер с еврокубкового финала, есть упоминание как одного из рекордсменов по числу игр за клуб. Именно он – вратарь символической сборной «Порту» всех времен. Той самой, которая выполнена в ростовых фигурах и в которой на правом фланге атаки «играет» Халк. Рядом лежат бутсы бразильца и майка из сборной.

Фото: «Чемпионат»

Больше всего упоминаний, разумеется, у главного тренера «Енисея». Дмитрия Аленичева в музее не меньше Халка или Деку. Гол в ворота «Монако» транслируют на огромной проекции под потолком. А автограф Аленичева на победой майке с того матча – в самом центре.

Фото: «Чемпионат»
Фото: «Чемпионат»
Фото: «Чемпионат»
Фото: «Чемпионат»

Еще можно послушать запись радиоэфира с финала Кубка УЕФА-2003, когда Аленичев забивал «Селтику». Уникальный экспонат – доска с тактикой «Порту» на тот матч. По ней у Дмитрия была задача много и персонально работать с капитаном «Селтика» Нилом Ленноном.

Фото: «Чемпионат»

Собственно, Аленичев – единственный российский футболист, попавший в список славы «Порту». Перечислены все достижения в Португалии, все клубы, за которые выступал. А в кратком описании игровых характерик используются самые хвалебные эпитеты. «Одно из лучших приобретений в истории «Порту», – подводят итог оценке Аленичева в Португалии.

Фото: «Чемпионат»
Фото: «Чемпионат»

С таким уровнем восхищения, кажется, что португальская Суперлига легко станет следующим чемпионатом для работы Дмитрия Анатольевича.

Фото: «Чемпионат»

Выход из музея ведет прямиком в клубный магазин. Под впечатлением от истории «Порту» можно купить брендированный алкоголь или книгу Пинту да Кошты. Может обменяться литературой со своим другом Семиным

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