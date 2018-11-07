«Порту» наказал Сёмина за отказ от игрового баланса. Разбор матча в Португалии

«Локомотив» — самая противоречивая российская команда в этом сезоне. Москвичи умудряются совмещать самую продолжительную серию побед в РПЛ и ноль очков после четырёх туров Лиги чемпионов в не самой сложной группе. В Порту команда Сёмина снова проиграла. Конечно, можно списать еврокубковые неудачи на жуткое невезение. В каждом матче у «Локомотива» по несколько убойных нереализованных моментов, к ним добавляются нетипично частые ошибки одного из лучших вратарей России на данный момент. Но дело не только в этом. В Португалии Сёмин отказался от наконец-то найденного баланса в середине поля и не замаскировал самые опасные для команды слабые места своих игроков. Так что результат матча с «Порту» закономерен.

Отказ Сёмина от треугольника полузащиты

Больше всего недоумение вызывает именно это решение главного тренера «Локомотива». Казалось, Сёмин нашёл оптимальный вариант расстановки своих игроков в линии полузащиты. В начале сезона он пробовал разные парные сочетания игроков Баринов-Крыховяк-Денисов, но в итоге лучшее качество игры дало их одновременное нахождение на поле.

Провал «Локомотива» в Лиге чемпионов был неизбежен. И необходим Игроки Сёмина просто не были готовы к тому, с чем им пришлось столкнуться.

Выходом в стартовом составе Баринова скрывались главные недостатки Денисова и Крыховяка. Полузащитник страховал агрессивного в атаке поляка и помогал маскировать медлительность Денисова в позиционной обороне. С такой моделью «Локомотив» выиграл у прямых конкурентов ЦСКА и «Ростова» в чемпионате и в обоих случаях смотрелся цельнее соперника. Понятно, что такой вариант больше рассчитан на оборону и совсем не обязателен к применению против команд нижней половины таблицы РПЛ, но и «Локомотиву» вчера противостоял не «Енисей».

В итоге Сёмин отказался от трёх игроков в середине и вернулся к 4-2-3-1 с Крыховяком и Денисовым в паре. Вместе с прежним модулем вернулись и его проблемы. Без Баринова ориентированный на зону мяча Крыховяк стал приносить больше вреда, чем пользы. Опеку поляка передавали друг другу Эррера и Торрес. При смене владения «Порту» быстро переходил из обороны в атаку и хорошо пользовался оставленным после подключений поляка к атакам свободным пространством.

Денисов, страхующий Крыховяка, – не лучший вариант против быстрых фланговых переходов португальцев. Кажется, при смене владения капитан больше думает, как ему в принципе успеть добежать до своей зоны ответственности. Даже если Крыховяк успевает вовремя переключиться с атаки на оборону, возвраты Игоря Денисова в свою треть поля при темповых атаках соперника часто происходят в автопилотном режиме, и захлебнувшаяся было атака «Порту» снова набирает обороты из-за неправильно выбранной траектории движения опорника гостей.

Переходная фаза – не единственная проблема москвичей. Первые две линии неправильно располагались в позиционной обороне, допуская двойную опеку. При высоком прессинге такая ошибка не так критична и может быть проигнорирована соперником без отлаженного выхода из-под давления. В применяемом «Локомотивом» среднем блоке позиционная оборона команды вскрывается одним поставленным первым пасом. С такой передачи началась первая голевая атака хозяев. Эдер и Миранчук вдвоём сыграли по Фелипе, Фернандеш и Денисов закрыли Корону, а на огромном пространстве в середине половины поля «Локомотива» остались Крыховяк и Эррера. Без мяча в обороне поляк не лучшим образом выбирает позицию и в эпизоде среагировал на рывок соперника слишком поздно.

Эпизод с победным голом «Порту», в котором находившийся в зоне мяча Денисов так и не договорился с Крыховяком, кто будет вступать в борьбу, приводит взаимодействие опорников «Локомотива» к общему знаменателю – в паре эти два игрока выходить не должны.

Идову и Фернандеш без подстраховки

Ещё одна проблема «Локомотива» в игре без мяча также не является новой. В обороне Брайн Идову действует в проактивной манере и при приёме мяча фланговым игроком соперника выбрасывается в давление, стараясь отобрать мяч или как минимум выжать его из выгодной позиции. Такое поведение на поле приносит пользу в двух случаях: когда команда играет в три центральных защитника или когда в середине поля у неё находятся два полноценных опорных полузащитника. В таких случаях нарушения последней линии обороны практически не приводят к опасным моментам у своих ворот – освободившаяся зона занимается кем-то из партнёров.

Выбранная Сёминым схема 4-2-3-1 с Идову в старте предполагает большой объём беговой работы и поддержку флангового игрока группы атаки в игре без мяча. Мануэл Фернандеш не лучший помощник при игре в обороне, а в сочетании с быстрым продвижением мяча вперёд становится бесполезным, даже если доигрывает эпизоды до конца.

Хозяева правильно определили слабые места «Локомотива» — через фланг Идову «Порту» провёл 42% своих атак. Наиболее распространённым способом их начала стала провокация флангового прессинга – в зависимости от изначального расположения Идову или Фернандеш выбрасывался на фулбека хозяев, далее шёл заброс Перейры на край штрафной площади «Локомотива» с подключением кого-то из партнёров. Ни Денисов, ни Ману, как правило, не успевали закрыть передачу на третьего – у «Порту» получалось закрепиться в финальной трети.

«Локомотив» продолжает валиться в Лиге чемпионов Результаты москвичей – просто мрак.

С выходом Фарфана и переводом Антона Миранчука на левый фланг «Локомотив» прибавил в атакующем движении (до этого левый фланг командой практически не задействовался), но проблемы остались те же. В этом матче Юрий Сёмин решил не заниматься их решением.

Кратко о том, что ещё важно

— Слишком высокие подключения Крыховяка в переднюю линию упростили «Порту» задачу по организации позиционной обороны. В начале атак в середине поля у «Локомотива» оставался лишь один Денисов, по которому очень плотно играл Данилу. Между линиями обороны и полузащиты португальцев образовывались довольно большие зоны, но команда прятала их активным прессингом Хёведеса и Чорлуки. В итоге защитникам приходилось отыгрываться с вратарём – атака начиналась через длинную передачу и спорный мяч.

— Матчи с повышенным темпом на высоком уровне напоминают о слабых сторонах Хёведеса. Немцу всего 30 лет, но даже при правильном движении ему уже не хватает скорости для своевременного включения в эпизоды. На фланге защиты это не так бросается в глаза, и Бенедикт выдал несколько действительно хороших игр на позиции левого фулбека, но в центре защиты его ошибки слишком больно бьют по команде.

«Локомотив» выбрал правильную модель игры. Но не под того соперника С первого раза против индивидуально сильного соперника так сыграть не получится.

— Даже в провальном матче «Локомотива» Антон Миранчук смог себя показать. Пока интрига в матче жила, полузащитник был единственным игроком своей команды, который обеспечивал качественный переход из обороны в атаку на скорости. Помимо переходов, в первом тайме рывками по правому флангу Антон нарушал согласованность линии защиты «Порту». У Эдера и Фернандеша появлялись возможности для приёма мяча без борьбы после открываний по последнему защитнику – к сожалению, партнёры Миранчука ими не пользовались.

В материале использованы данные InStat.