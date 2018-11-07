«Локомотив» выбрал правильную модель игры. Но не под того соперника

У «Локо» в этой Лиге чемпионов всё не так. Нападающий, который специально переходил, чтобы наконец сыграть в главном турнире Европы, выходит на поле, когда команда уже вылетела. Скучнейшая домашняя игра, которую ещё на 30-й минуте надо было заканчивать нулями, оборачивается драмой на последнем угловом соперника. Другую домашнюю игру портит судейская ошибка. Вратарь, который вдохновенно играет за сборную России, внезапно начинает запускать всё, что летит в створ. Всё не так, вообще всё.

И в Португалии проблемы продолжились.

Провал «Локомотива» в Лиге чемпионов был неизбежен. И необходим Игроки Сёмина просто не были готовы к тому, с чем им пришлось столкнуться.

Юрий Сёмин выбрал вариант с игрой в 4-4-2 при обороне. Причины для этого просты: «Локомотив» очень плохо, максимально плохо играет в опорной зоне при любой другой схеме. Защитники вжимаются в штрафную, опорники откатываются к защитникам, и бить с дистанции позволено практически без сопротивления. 4-4-2 дисциплинирует и позволяет играть компактно, линии не нарушаются, и ты не подсказываешь сопернику сам, что ему нужно делать. Предпосылки для того, чтобы всё сложилось удачно, были: центральный квадрат Хёведес — Чорлука — Крыховяк — Денисов на бумаге выглядит очень мощно, Фернандеш и Алексей Миранчук комфортно себя чувствуют и во фланговых зонах, и ближе к центру.



Сомнения вызывала разве что фигура Эдера, который слишком пассивен при обороне для нападающего в 4-4-2. От нападающего при этой модели игры требуется накрывать передачи из глубины и не забывать смещаться к своему флангу, помогая организовать ловушку прессинга. Эдер этого обычно не делает, но, как показал матч, если бы сложность была только в этом.



Главная сложность заключалась в том, что в теории отталкиваясь от правильных выводов, тренерский штаб «Локомотива» совершенно забыл, с кем собирается играть. Играть же предстояло с «Порту», командой, главной силой которой в атаке являются сумасшедшие индивидуальные действия крайних атакующих игроков — Браими и Короны. Да, 4-4-2 настраивается, чтобы гасить индивидуальные качества, но работает это только в одном случае.

Главный тренер «Герты» Паль Дардаи, один из главных специалистов Бундеслиги по командной обороне, отмечал, что более сильных один в один футболистов возможно остановить только в том случае, если в начальной стадии атак соперника добавлять персональные ориентировки. Работает это так: у соперника нет явной возможности быстро начать атаку, индивидуально сильные игроки перекрыты под приём, и даже если они получают мяч, то происходит это не на открытом пространстве.



«Локомотив» же позволил спокойно начинать «Порту» свои атаки, Браими и Корона почти беспрепятственно получали мячи, а дальше не спасала уже никакая компактность, которую даёт тебе 4-4-2. Если ты не выполняешь начальные требования этой игровой модели, то тебя вынесут. Корона и особенно Браими уничтожили «Локо» дриблингом, стягивали на себя подстраховку и переводили мяч к другому полуфлангу/флангу — всё, прощай компактность.

Именно поэтому если большую часть удачных обводок у «Порту» выполнил играющий левее центра Браими, то почти все удары (10 из 14) по воротам Гилерме были нанесены из зоны правее центра. Там всегда создавались небольшие открытые пространства, которые использовались португальцами или как возможность для открытого удара, или как шанс на ещё одну усложняющую сопернику жизнь обводку.



И именно поэтому Браими и Корона в первом тайме игры стали лидерами по количеству передач на последнюю треть поля. В 4-3-3, которую играет «Порту», это обычно дело одного (или двух) центральных полузащитников, но Торрес и Эррера, пользуясь пассивностью соперника при начале атак, перешли на подготовительную работу. А Браими и Короне на последней трети помогал правый защитник Перейра — как раз тот человек, который своими подключениями должен был пользоваться разрушением компактности за счёт дриблинга Браими на другом фланге. И это тот человек, который заставил Идову плыть.

«Локомотив» продолжает валиться в Лиге чемпионов Результаты москвичей – просто мрак.

Будет обидно, если Юрий Сёмин откажется от такой модели игры, потому что в целом мысль по устранению очевидных недостатков в балансе игры «Локомотива» правильная. Но адаптирована она была под соперника, который легко мог уничтожить ещё не отработанные командные действия индивидуальной игрой.



В этой Лиге чемпионов у «Локомотива» всё было не так.