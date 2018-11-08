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«Манчестер Сити» — «Шахтёр» — 6:0, 7 ноября 2018. Нелепый пенальти видео

«Манчестер Сити» — «Шахтёр»
«Чемпионат»
Фото: Alex Livesey — Danehouse/Getty Images
Самый смешной пенальти в истории Лиги чемпионов. Вы это видели?
Не повезло «Шахтёру» в матче с «Манчестер Сити».
Футбол / Лига чемпионов
Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур
07 ноября 2018, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
6 : 0
Шахтёр Д
Донецк, Украина
1:0 – Сильва – 13, 2:0 – Жезус – 24 (пен), 3:0 – Стерлинг – 48, 4:0 – Жезус – 72 (пен), 5:0 – Марез – 84, 6:0 – Жезус – 90+2

24-я минута матча «Манчестер Сити» — «Шахтёр». Рахим Стерлинг запутался в ногах на левом краю чужой штрафной и упал на газон. К англичанину никто не прикасался, да даже близко никого рядом не было. Судил матч известный арбитр Виктор Кошшои. У него было четыре помощника. На дворе 21 век.

Габриэл Жезус уверенным ударом с точки отправил мяч точно в угол ворот Пятова. Счё стал 2:0 в пользу «Сити», а в итоге превратился в 6:0.

В соцсетях уже шутят.

«Лето ещё не закончилось».

«Повтор пенальти Стерлинга».

«Вот, что там случилось на самом деле».

«Реакция Рахима Стерлинга на свисток судьи после своего падения».

«Стерлинг зарабатывает пенальти».

«Если вы пропустили инцидент с пенальти Стерлинга, это было как-то так».

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