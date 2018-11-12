Рибери напал на журналиста после матча с «Боруссией». Тот пожаловался клубу

Главный матч тура в Бундеслиге закончился поражением «Баварии» в гостевом матче с лидирующей в чемпионате дортмундской «Боруссией». После этой игры «Боруссия» оторвалась от второго места на четыре очка, а мюнхенцы делят четвёртое-пятое место с «Айнтрахтом». В истории Бундеслиги ещё ни разу не бывало, чтобы «Бавария» стала чемпионом, отставая от первого места после 11 туров на семь очков, так что перспективы на сезон Нико Ковача и его клуба выглядят печально. А после матча произошло ещё одно событие, которое точно не доставило радости боссам «Баварии». Франк Рибери поскандалил с журналистом, когда давал послематчевый комментарий. Дошло до рукоприкладства.

Сумасшедший матч в Дортмунде! Если не видели, вы многое пропустили Это был один лучших матчей в европейском футболе в нынешнем сезоне. «Бавария» снова бита.

Как это было

Французский журналист Патрик Гийю, который работает на телеканале BeIN-Sport, после матча ждал игроков «Баварии» в микст-зоне. Рибери он задал вопрос, согласен ли тот, что в двух из пропущенных «Баварией» голов есть его вина. В ответ французский футболист оскорбил Гийю, дал ему пощёчину и толкнул. Некоторые немецкие СМИ сообщают, что была не только пощёчина, а три удара. После этого футболист покинул микст-зону и быстро прошёл в клубный автобус.

Гийю – бывший футболист, он родился в Германии, но получил французское гражданство и после того, как покинул «Бохум», играл только во французских командах. Сообщается, что они с Рибери давно знакомы.

Реакция «Баварии»

Клуб подтвердил, что инцидент имел место. С официальным заявлением выступил спортивный директор Хасан Салихамиджич. «Рибери проинформировал нас, что между ним и его соотечественником, журналистом Патриком Гийю, произошла ссора. Они знают друг друга много лет. Мы договорились с Гийю, что проведём встречу, на которой обсудим, как можем разрешить этот вопрос. Мистер Гийю уже сообщил, что это в его интересах».

Других комментариев от вовлечённых лиц пока нет. Рибери сообщил об этом инциденте только клубу, Гийю хранит молчание. В его «твиттере» последняя запись сделана ещё до начала матча «Баварии» с «Боруссией».

Рибери действительно виноват в двух пропущенных голах?

Если коротко – да. Это, конечно, не полностью его вина, но доля его вины во втором и третьем голах «Боруссии» есть. Марко Ройс сравнял счёт после прострела Лукаша Пищека с правого фланга: Пищек принял мяч и отдал выверенный пас совершенно свободно. Рибери стоял рядом, но не пытался помешать сделать пас в штрафную.

Третий гол «Боруссии» стал возможным благодаря отличной передаче Акселя Витселя, но начался на пару секунд раньше – когда Рибери потерял мяч. Он пошёл в обводку на двух соперников, но Джейдон Санчо отобрал мяч и быстро перевёл вперёд. «Боруссия» убежала в контратаку и забила третий гол. Видео голов можно увидеть по ссылке.

Стоит добавить, что французский футболист не вполне справляется с нервами не в первый раз за последнюю неделю. В матче с АЕК он попытался ударить хавбека соперников Константиноса Галанопулоса. Рибери занёс ногу для пинка, но в последнюю секунду передумал наносить удар.