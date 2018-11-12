«При Рианчо «Спартак» не так уж изменился. Угадали их состав на 70-80 процентов»

«Немного удачи «Уфе» не помешает»

— Готовясь к «Спартаку», вы отталкивались от игры соперника лишь при Рианчо? Или анализировали и матчи Карреры?

— Смотрели большинство последних игр. «Спартак» не так уж сильно изменился при Рианчо. У москвичей идёт сильная ротация состава, поэтому сложнее всего было проанализировать, кто будет играть. Создавало трудности то, что «Спартак» обладает большой обоймой игроков, которая от матча к матчу меняется. Тем не менее мы угадали состав на 70-80 процентов, отталкиваясь от состояния футболистов, лимита на легионеров и того, кто играл в Лиге Европы.



— За счёт чего «Уфа» после перерыва не позволила «Спартаку» ничего создать впереди?

— Наши футболисты на некоторых позициях стали действовать немного по-другому, что позволило команде прибавить. К тому же «Спартак» в какой-то степени сдал, ведь он играл в четверг еврокубковый матч.

— Уфа сейчас третья с конца с турнирной таблице. Как выкарабкаться из непростой ситуации?

— Работать и анализировать каждого соперника. Наверное, немного удачи тоже не помешает.



— На что способен башкирский клуб в нынешнем состоянии?

— В прошлом сезоне команда заняла шестое место, но после этого два основных игрока-россиянина покинули «Уфу», перейдя в российские топ-клубы. На мой взгляд, в Премьер-Лиге существует пятёрка команд, которые финансово и по уровню инфраструктуры выделяются. Уровень остальных клубов сопоставим, и иногда кому-то удаётся влезть в эту пятёрку.

Как с «Рейнджерс» не получилось. «Спартак» бездарно проиграл «Уфе» Это было ужасно.

«Больше всего в тренерском плане я взял у Бердыева»

— Вы руководите командой чуть меньше недели. Как узнали о своём назначении?

— После игры с «Крыльями Советов» позвонил генеральный директор клуба Шамиль Газизов и попросил приехать в клуб. При встрече он объяснил ситуацию и предложил мне стать исполняющим обязанности главного тренера.



— Предыдущий тренер Сергей Томаров советовался с вами перед тем, как сложить полномочия?

— По этому поводу — нет. Насколько я знаю, Томаров несколько раз разговаривал по этому поводу с руководством.

— Вы играли под руководством таких разных тренеров, как Газзаев и Слуцкий. К кому вы ближе как тренер?

— Со стороны видней. Но в тренировочном процессе я гораздо более жёсткий человек, чем в жизни.

— После того как возглавили «Уфу», обращались за советом к кому-то из коллег?

— Было очень много работы и мало времени. При встрече всегда интересно переговорить с коллегами: и с опытными, и с молодыми. С кем-то из них я играл вместе, кого-то хорошо знаю. Например, мне интересно, как у кого происходит тренировочный процесс.

— От кого из тренеров набрались больше всего опыта?

— Мне удалось поработать с большим количеством лучших российских специалистов. Карьера помощника главного тренера у меня прошла по большей части в Ростове под руководством Курбана Бердыева, и для меня это огромнейший бонус. Наверное, именно от него я взял больше всего в тренерском плане. Когда являешься игроком, не можешь мыслить как тренер.