Как с «Рейнджерс» не получилось. «Спартак» бездарно проиграл «Уфе»

«Рейнджерс»

В минувший четверг «Спартак» выдал самое яркое шоу сезона. В футбольном смысле, потому что история с отправлением в дубль двух футболистов за лайки уникальна и неповторима. На фоне трёхматчевой безвыигрышной серии в чемпионате (два поражения дома), красно-белые трижды отыгрывались во встрече с «Рейнджерс» и победили с красивым счётом 4:3.

Не матч, а сумасшествие! «Спартак» умудрился выиграть даже с дворовой обороной 4-3-3 на поле, 4:3 на табло – и второе место в группе. Красно-белые ещё живы.

Федун

Болельщики вывесили на трибуне баннер с обращением к Леониду Федуну. Ранее фанаты красно-белых неоднократно скандировали оскорбления в адрес Федуна во время матчей столичной команды.

«Как отдохнул?» — гласит надпись на баннере болельщиков, обращённом к Федуну. Накануне владелец «Спартака» вернулся в Москву из двухнедельного отпуска за границей.

Зобнин: сезон можно спасти. Верю, что мы способны побороться даже за золото Лидер «Спартака» и сборной России – об отставке Карреры, тактике Рианчо и секрете успеха национальной команды на ЧМ-2018.

Кононов

Возвращение Федуна активизировало «Спартак» в поиске нового главного тренера. И вот уже тренер вратарей тульского «Арсенала» Даниэл Тудор объявил о своём уходе из команды. Увольнять специалиста вроде не за что, так что все естественным образом предположили, что специалист уходит в «Спартак» вместе с Олегом Кононовым. Потом, правда, пост из «Инстаграма» был удалён.

Рианчо

Приход Олега Кононова и его штаба означает конец сольной карьеры в «Спартаке» Рауля Рианчо. Сложно сказать, как этот тренер изменил команду.

В чём «Спартак» изменился при Рианчо. На примере матча с «Рейнджерс» После победы над «Рейнджерс» заявления тренера стали понятней.

И его точно не будут так тепло провожать, как Карреру.

Такого прощания не видел ни один тренер «Спартака». Репортаж из Шереметьево В какой-то момент итальянцу пришлось убегать от фанатов.

Но его пресс-конференции были весьма оригинальными. Искренними, эмоциональными и немного загадочными. Помимо того что Рианчо неоднократно успешно работал ассистентом главного тренера, он ещё оказался и совершенно блестящим оратором. «Спартак», а можно сделать так, чтобы Кононов тренировал, а Рианчо ходил на пресс-конференции? Точно нельзя? Ну ладно.

Рианчо — болельщикам: зачем вы хотите уничтожить клуб с 96-летней историей? Очередная огненная пресс-конференция испанского тренера. Перед прочтением сделайте глубокий вдох.

«Пусть меня уничтожат — это стоит денег, которые мне платят». Рианчо продолжает Вы удивитесь, но главный тренер «Спартака» дал ещё одну весёлую пресс-конференцию.

«Я больше не буду помощником». Рианчо выиграл и хочет остаться в «Спартаке» Испанский тренер признался, что теперь если и пойдёт работать ассистентом, то только к Гвардиоле.

Состав

По сравнению с матчем с «Рейнджерс» Рианчо существенно поменял состав. В старте не оказалось Максименко, Рассказова, Боккетти, Ерёменко и Зобнина, который пропускал матч из-за травмы. Появились Ребров, Ещенко, Джикия, Тимофеев и Глушаков.

Моменты

Не сказать, что с вышедшими свежими игроками «Спартак» быстро бежал и доминировал. Впрочем, в первом тайме на каком-то этапе по владению было 60 на 40 в пользу московского клуба. Из моментов стоит вспомнить, как на 19-минуте Луис Адриано дошёл до лицевой и прострелил в штрафную на Ханни, который пробил в касание и попал в перекладину. И всё, дальше пальцы не загибаются. А у «Уфы» было несколько вольно острых ответов.

Замена

На 67-й минуте, когда стало понятно, что у «Спартака» во втором тайме вообще ничего не получается, Рианчо сделал замену. Вместо Глушакова вышел Владислав Пантелеев. Этот молодой футболист прекрасно бьёт штрафные, но их ещё заработать нужно. Для этого чуть позже на поле появился Зе Луиш.

Развязка

Она наступила на 75-й минуте матча. Если обычно угрозы во втором тайме обычно исходили от люксембуржца Оливье Тилла, который удачно боролся за фланговые передачи Дмитрия Сысуева, то здесь сам Сысуев хорошо открылся под прострел Табидзе и кивком головы переправил мяч в сетку.

На второй добавленной минуте уфимцы убежали три в два, Бизяк качнул Фернандо и с линии штрафной нанёс обводящий удар в дальний угол — Ребров не дотянулся. Но этот гол сути не менял совершенно.

Резюме

Ждём пресс-конференцию Рианчо. Она, уверен, будет не такой унылой, как игра «Спартака» в этом матче.