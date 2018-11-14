Не слушайте тех, кто говорит про кризис в немецком футболе. Это чушь

В самой Германии считают, что шанс стать королями футбола хотя бы на десятилетие был у команды ещё в середине 90-х. Они забрались на трон в тот момент, когда Юрген Клинсман поднял над головой Кубок Европы в 1996-м. Закрепились там через год после победы дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов. Но уже на чемпионате мира–1998 их сдвинули французы, а Евро-2000 вообще вышел провальным.

Наверное, более или менее каждый знает в общих чертах историю того, как немцы совершили у себя в стране футбольную революцию. Неудача в двух турнирах на стыке веков вынудила местную федерацию футбола полностью пересмотреть весь процесс подготовки игроков. Обычно на этом месте все знания и заканчиваются. Но правда в том, что немцы реально поменяли у себя всю систему футбола. Возможно, не справились только с тем, что чемпионом постоянно становится «Бавария», но это уже не вопрос национальной чести. Более того, всё не ограничилось одним циклом, в результате которого просто выстроили новую систему. Революция позволила постоянно эволюционировать и развиваться вот уже больше 10 лет.

За 12 лет, которые прошли с домашнего для немцев чемпионата мира, они построили более 52 центров подготовки и обмена опытом.

Например, вопрос подготовки тренеров, который в России до сих пор предлагают решать нафталиновыми методами. В результате всех реформ обучение на тренерскую лицензию в Германии самое дешёвое во всей Европе – 390 евро за категорию УЕФА B. Например, в Великобритании аналогичный курс обойдётся не меньше чем в 860 евро. В том числе поэтому, по данным УЕФА, в Германии сейчас примерно 29 тыс. специалистов с лицензиями категории B и почти 6 тыс. обладают категорией A. И около тысячи обладателей высшей лицензии – Pro.

Они должны восстановить честь немецкого футбола. Новые лица в составе Германии Йоахим Лёв ищет свежую кровь для своей команды.

За 12 лет, которые прошли с домашнего для немцев чемпионата мира, они построили более 52 центров подготовки и обмена опытом, которые курируют 366 региональных тренерских баз. На них почти 1,5 тыс. специалистов регулярно обучаются основам работы. Кажется, именно так должно выглядеть наследие ЧМ.



Практически всех тренеров для Бундеслиги готовят в Академии Хеннеса Вайсвайлера, которая функционирует с середины ХХ века. Обучение в ней стоит около 10 тыс. евро, и нет никаких скидок, в том числе за вклад в развитие футбола. То есть легенды сборной в случае чего будут учиться по тем же правилам, что и все вокруг.

Полностью изменили систему поиска игроков. В Германии уверены, что тысячи потенциальных игроков сборной в 90-е просто не были найдены из-за слабой системы скаутинга. Никто не хотел повторения истории с Мирославом Клозе, которого каким-то чудом откопали лишь в 21 год в городе (деревне!) Кузель. Там он играл в футбол в пятой любительской лиге. Чтобы этого не повторялось, в 2002 году была запущена программа поиска и подготовки молодёжи. «Extended Talent Promotion Programme» – фирменный знак и главный документ всего, что немцы сделали со своим футболом. Практически бренд, который они теперь продают всему миру, включая Россию. В том числе и для реализации «ETPP требовалось большое количество тренеров с категорией B по всей стране. В среднем в год скауты отсматривают 650 тыс. детей, определяя их потенциал.

В среднем в год скауты отсматривают 650 тыс. детей, определяя их потенциал.

Сама программа рассчитана на детей от 8 до 14 лет в 366 регионах страны. Кто-то из тренеров работает непосредственно с детьми, кто-то выполняет обязанности скаута. В итоге немцы не устают повторять, что больше половины нынешнего состава сборной участвовало в программе поощрения талантов – то есть их отобрали в очень юном возрасте. В Бундеслиге более 69% футболистов – немцы. Или же те, кто может играть за сборную Германии. По инициативе прожившего долгое время в США Юргена Клинсмана в стране активно обращают внимание на детей мигрантов, потенциал которых позволяет им в будущем дойти до уровня бундестим. «Если бы не он, никогда не появились в национальной команде Озил, Хедира, Боатенг и другие.

Звёзды «Баварии» и «Боруссии», какими вы их не помните Витселя и Хуммельса просто не узнать.

При этом были жёсткие ограничения на приглашение тех, кто не мог быть полезен сборной. Я же тренировал академию «Вердера». Если бы мог, точно набрал бы половину состава из Украины и России. Но правила запрещали», – рассказывал в интервью «Чемпионату» Виктор Скрипник, долгое время работавший в системе «Вердера».



Почти 14% игроков продолжают выступать за клубы, которые их воспитали. Большинство тех, кто занимается футболом, не добираются до топ-уровня, но это предусмотрено программой. Подростки получают полноценное образование, чтобы в случае неудачной карьеры спортсмена не потеряться в обществе. «Когда я ездил в «Астон Виллу» в 2005 году, то говорил им, что наши игроки младше 17 лет проводят в школе 34 часа в неделю. Мне сказали, что я лжец, и в Англии на школу у детей остаётся лишь 9 часов», – рассказывал тренер «Фрайбурга» Кристиан Стрейх в 2013 году в интервью The Guardian.



Есть мнение, что все разговоры о великой работе Немецкого футбольного союза сильно преувеличены и по факту всё закончится на одном удачном поколении игроков. В качестве аргумента используется и неудача сборной на ЧМ-2018, и уменьшение числа молодых талантов в клубах Бундеслиги. Почему в этом процессе нет ничего страшного, объяснил Томас Тухель.

«У нас уже была первая волна появления талантливых футболистов, которые успели оставить свой след в Бундеслиге, других чемпионатах и футболе сборных. Но теперь идёт новый процесс. Те тренеры, которые воспитывали этих звёзд в академиях, сейчас сами подбираются к топ-уровню работы и возглавляют первые команды. Как только количество этих специалистов достаточно вырастет, следует ждать новой волны молодых игроков».



Логика проста: вместе с футболистами росли и тренеры, но только этот процесс по многим причинам шёл не так быстро. Сейчас же Бундеслига понижает средний возраст не только тех, кто на поле, но и тех, кто руководит ими на скамейке. Уходя в главные команды, тренеры активно привлекают тех, с кем работали в академии. Система работает. Больше половины клубов Бундеслиги за последние пять лет хотя бы раз назначали главным специалиста из собственной структуры. Практически всегда это были тренеры, которые ранее работали с молодёжью. Юлиан Нагельсман (31 год) и Доменико Тедеско (33 года) – лица того, что происходит с тренерской работой в Бундеслиге прямо сейчас.