Ари – будущее сборной, Павлюченко — прошлое. Бразильцы нужны России

Роман Павлюченко называет вызов Ари в сборную «дикой ситуацией». Но удивительна здесь лишь позиция легенды российского футбола.

Даже как-то неприятно обращать на неё внимание ещё раз.



«Он (Ари) бьёт по голове сзади российских футболистов — и потом его вызывают в сборную России?! Я считаю, что это неправильно, поэтому с его участием матчи сборной смотреть не буду. У нас получается, что половина игроков из Бразилии, половина из России, что это за сборная такая?» — задаётся вопросами Павлюченко, а мы перед дебютом Ари вынуждены ответить.

«Поговорю с Павлюченко об Ари за рюмкой чая. Мы соседи». Черчесов в порядке Тренер сборной России – звезда в Лейпциге. Нам есть чем гордиться.

1. Роман считает, что за хилую футбольную драку нужно отстранять от сборной навсегда. Но он же называет завистниками тех, кто критикует Кокорина и Мамаева за избиение людей стульями. Впрочем, судя по разделению граждан одной страны на бразильских и российских – здесь в иной кофейне недалеко и до Gangnam Style.

2. Павлюченко говорит, что будет игнорировать матчи сборной, но есть подозрение, что он командой Черчесова вообще не интересовался. Во всяком случае, последние звонки Роману прерывались словами: «Я ничего не смотрю и комментарии не даю». Вот такое наследие от легенды русского футбола.



3. 36-летний форвард, сыгравший последний матч в сборной шесть лет назад, не понимает, как Ари, которому в декабре исполнится 33, важен для будущего сборной.

Ари: я практически русский Сборная России провела последнюю тренировку перед отлётом в Германию.

Прежде чем объяснить последний пункт, попробуем Павлюченко понять. Да, ему обидно за русских парней, места которых захватывают возрастные легионеры со спорной репутацией. Да, он может волноваться из-за перспективы когда-нибудь увидеть чужую сборную России. Представим даже, что его мучит главный вопрос: «А зачем тогда был нужен лимит?».



Но именно сейчас есть несколько причин, почему о сомнениях нужно забыть.



1. Ари в сборной потому, что Дзюба травмирован, Смолов не в форме, а Кокорин – в тюрьме.

2. Ари в сборной потому, что сейчас он – лучший и самый разносторонний нападающий с русским паспортом.

3. Ари в сборной потому, что конкретная победа над Швецией выводит сборную России в группу А Лиги наций и практически обеспечивает участие в Евро-2020.

А теперь, Роман и другие критики, подумайте, что может изменить одно удачное действие престарелого бразильского форварда, который когда-то бил уральцев по головам.



Это возможность для Чалова, Шапи Сулейманова, Игнатьева, которым вот только стукнуло 20, сыграть минимум 6 матчей с топ-сборными в Лиге наций.



Это шанс вернуть страну к футболу во время Евро-2020, после которого, как бы банально ни звучало, ещё больше ребят пойдут в секции.



Это надежда, что руководство нашей страны действительно обернётся к футболу и построит новые академии, научные центры и стадионы.



Так бывает, что цена грандиозных изменений – это один поступок, одно действие или один мяч. И, к сожалению, куда больше шансов, что забьёт его сейчас 32-летний Ари, для которого игра со Швецией может вообще стать последней в российской футболке.



И поэтому он – будущее сборной России. А Павлюченко – хоть и легендарное, но всё-таки прошлое.