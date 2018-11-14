Ари – будущее сборной, Павлюченко — прошлое. Бразильцы нужны России

Роман Павлюченко называет вызов Ари в сборную «дикой ситуацией». Но удивительна здесь лишь позиция легенды российского футбола.
Даже как-то неприятно обращать на неё внимание ещё раз.
«Он (Ари) бьёт по голове сзади российских футболистов — и потом его вызывают в сборную России?! Я считаю, что это неправильно, поэтому с его участием матчи сборной смотреть не буду. У нас получается, что половина игроков из Бразилии, половина из России, что это за сборная такая?» — задаётся вопросами Павлюченко, а мы перед дебютом Ари вынуждены ответить.
1. Роман считает, что за хилую футбольную драку нужно отстранять от сборной навсегда. Но он же называет завистниками тех, кто критикует Кокорина и Мамаева за избиение людей стульями. Впрочем, судя по разделению граждан одной страны на бразильских и российских – здесь в иной кофейне недалеко и до Gangnam Style.
2. Павлюченко говорит, что будет игнорировать матчи сборной, но есть подозрение, что он командой Черчесова вообще не интересовался. Во всяком случае, последние звонки Роману прерывались словами: «Я ничего не смотрю и комментарии не даю». Вот такое наследие от легенды русского футбола.
3. 36-летний форвард, сыгравший последний матч в сборной шесть лет назад, не понимает, как Ари, которому в декабре исполнится 33, важен для будущего сборной.
Прежде чем объяснить последний пункт, попробуем Павлюченко понять. Да, ему обидно за русских парней, места которых захватывают возрастные легионеры со спорной репутацией. Да, он может волноваться из-за перспективы когда-нибудь увидеть чужую сборную России. Представим даже, что его мучит главный вопрос: «А зачем тогда был нужен лимит?».
Но именно сейчас есть несколько причин, почему о сомнениях нужно забыть.
1. Ари в сборной потому, что Дзюба травмирован, Смолов не в форме, а Кокорин – в тюрьме.
2. Ари в сборной потому, что сейчас он – лучший и самый разносторонний нападающий с русским паспортом.
3. Ари в сборной потому, что конкретная победа над Швецией выводит сборную России в группу А Лиги наций и практически обеспечивает участие в Евро-2020.
А теперь, Роман и другие критики, подумайте, что может изменить одно удачное действие престарелого бразильского форварда, который когда-то бил уральцев по головам.
Это возможность для Чалова, Шапи Сулейманова, Игнатьева, которым вот только стукнуло 20, сыграть минимум 6 матчей с топ-сборными в Лиге наций.
Это шанс вернуть страну к футболу во время Евро-2020, после которого, как бы банально ни звучало, ещё больше ребят пойдут в секции.
Это надежда, что руководство нашей страны действительно обернётся к футболу и построит новые академии, научные центры и стадионы.
Так бывает, что цена грандиозных изменений – это один поступок, одно действие или один мяч. И, к сожалению, куда больше шансов, что забьёт его сейчас 32-летний Ари, для которого игра со Швецией может вообще стать последней в российской футболке.
И поэтому он – будущее сборной России. А Павлюченко – хоть и легендарное, но всё-таки прошлое.