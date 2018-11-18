Олдскульная победа Англии. Хорватов жаль, но всё по делу

Лига наций пока выглядит удачным экспериментом. Матч Англии и Хорватии идеально объясняет почему. Кто выигрывает – побеждает в группе. Ничья выводит в победители Испанию. Теперь у пошлой фразы «матч на три результата» есть новое значение. С группами из трёх команд, две из которых по итогам турнира меняют статус, таких драматичных развязок можно ждать постоянно.



После унизительного разгрома от Испании тренер хорватов Далич очень осторожно применяет прессинг. Если на чемпионате мира команда с удовольствием навязывала борьбу метрах в 10 выше центральной линии, то сейчас она больше закрывается, а контратаки начинает очень глубоко, практически от собственной штрафной. Меньше креатива, но и меньше риска. Это принесло результат: удалось не проиграть Англии дома и обыграть дома Испанию. В обоих матчах были моменты везения, на каком-то этапе приходилось терпеть и играть на вынос, но тактика оправдала себя.

В гостевом матче с Англией стоило ждать того же. Далич лишился Ракитича и Ковачича, две такие потери в самой мощной линии команды серьёзно ударили по возможности Хорватии управлять матчем.

Как играли

Даже с учётом предполагаемого оборонительного плана хорватов превосходство Англии на первых минутах было тотальным. Для гола не хватало мелочи. То Стерлинг отдаст пас на фланг вместо того, чтобы бить с линии штрафной. То Кейн не попадёт по мячу. То Кейн пробьёт в касание по пустым воротам, вместо того чтобы спокойно обработать мяч или отдать на Стерлинга. К середине первого тайма мог забить даже Чилуэлл.

Англичане уверенно создавали, но слишком легкомысленно относились к своим моментам. Активность тройки Кейн-Стерлинг-Рэшфорд и неожиданная роль Делфа-распасовщика (он был свободен) привели к тому, что в атаке хозяева постоянно оказывались три в три. Им непроизвольно помогал Вида: он выбрасывался на каждый мяч в радиусе 20 метров. Ловрен устал его страховать. Однажды тушить пожар пришлось даже вратарю Калиничу: после прекрасной диагонали Делфа Ловрен выбежал из штрафной и вынес мяч головой.

Статистика ударов 6-1 и владение мячом 76-24% вполне дают представление об игре. Хорватов возили, но счёт не менялся, и команда перегруппировалась. Для начала Едвай сместился в центр, и гости перешли фактически на 5-4-1. Перишич отвечал за левый фланг, ему помогал Влашич, на другом фланге трудился Крамарич. А под конец первого тайма англичан напугали молниеносной контратакой, которую разогнали Модрич и Перишич, и напомнили, что хорватам для победы достаточно одного момента.

Даличу пришлось делать вынужденную замену уже в первом тайме: Врсалько потянул мышцу во время захватывающего дух подката и покинул поле на 26-й минуте. Пришлось делать сложную перестановку: Милич вышел прижиматься к центру на левый фланг, Едвай перешёл направо.

В перерыве обоим тренерам было что сказать игрокам. Саутгейту стоило напомнить Стерлингу и Кейну, что голы важнее красоты созданных моментов. Даличу – как минимум попросить Виду играть по позиции. Как максимум напомнить Влашичу, что тот принимает участие в матче. К концу первого тайма хавбек ЦСКА коснулся мяча даже меньше, чем центральный нападающий Ребич, не говоря уже о других полузащитниках и защитниках.

Хорватия с ЧМ-2018 вернулась! Влашич помог победить испанцев В Загребе было очень горячо.

А после перерыва хорваты напомнили, что им для гола не нужно 10 моментов. Хватило одного. Брекало отдал на ход в лицевую на Влашича, тот догнал и отпасовал чуть назад, на Крамарича. Крамарич сделал всё нелогично: завозился с мячом, не отдал на свободного Перишича, убрал под себя, дождался, когда на помощь Гомесу и Делфу прибежали Дайер и Стоунс, оказался один против четырёх соперников, уложил Стоунса каким-то по счёту ложным замахом и забил под перекладину рикошетом от Дайера. Дворовой гол. Что вообще делала защита, кроме того, что принимала нелепые позы, как массовка в старых американских комедиях?

Итак, Англия хорошо играла, создавала моменты и временами возила гостей, но получила нелепый гол, в котором дало маху сразу полкоманды. Ладно, к таким неожиданностям от англичан все привыкли. А вот то, как они забили в ответ, – сюрприз.

Аут, заброс в борьбу, рикошеты, центрфорвард делает скидку быстрому второму форварду. Что вы говорите: иностранцы в АПЛ, Гвардиола, Сарри? Забудьте. Английский олдскул рулит.

Матч мог бы так и закончиться, если бы хорваты не полезли сразу забивать второй. Они взяли мяч под контроль (правда, качество паса было ужасным) и провели пару неплохих атак с двумя ударами по воротам Пикфорда. И пропустили контратаку. Фол, стандарт, Ловрен проспал линию офсайда, Кейн замкнул прострел, Хорватия отправляется в лигу В.

Классика англичан. И Балкан

Англия сыграет в полуфинале международного турнира второй раз за полгода. Неужели эта команда начинает привыкать к достижению серьёзного результата? Если да, то работу Саутгейта трудно переоценить: он меняет менталитет страны в футболе. И, кстати, кое-в чём возвращает её к истокам.

Испания едва не отыгралась с 0:3 против Англии. Что происходило в Севилье? Гарри Кейн невероятно хорош.

Драматичная развязка в концовке, да и общая нелогичность игровых событий (обе команды забивали в наименее подходящие для этого моменты) не должны сбить с толку: мы увидели классический матч. Классический для сборной Англии – не саутгейтовской, а вообще – с нереализованным супермоментами и трудовыми голами, с абсурдными ошибками в защите. Итоговый хеппи-энд должен намекнуть сборной, что не стоит брезговать приёмами 30-летней давности. В первом тайме Англия доминировала, но вернулась в игру и выиграла старой-доброй толкотнёй в штрафной.

Классический матч и для сборной Хорватии, если вспомнить её предшественницу, сборную Югославии. Техничные игроки, которые могут упустить контратаку одним одним неточным пасом на три метра. Пасы внедодачу стали серьёзной проблемой во втором тайме, когда стало проходить больше быстрых атак. И невынужденные ошибки в защите, которые в итоге стоили места в лиге А.