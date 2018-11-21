Трансфер Влашича потянут 5-6 клубов Серии А. Он может их заинтересовать

В «Милане» сообщили, что Ибрагимович крайне близок к возвращению в клуб



Спортивный директор «Милана» Леонардо заявил, что итальянский клуб близок к подписанию соглашения с нападающим «Лос-Анджелес Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем, который ранее уже выступал за «Милан».



Ранее в СМИ сообщалось, что итальянский клуб предлагает форварду шестимесячный контракт с возможностью продления на год. Ибрагимович в свою очередь хочет получить гарантированное 18-месячное соглашение. Контракт форварда с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает через год.



«Ибрагимович крайне близок к переходу в „Милан“, это факт. Сейчас не время вдаваться в детали, но это уже больше, чем просто мысль. Златан обладает особыми качествами, борется и умеет мотивировать других игроков на поле и за его пределами», — приводит слова Леонардо Sky Sports.

Неймар получил травму в товарищеском матче за сборную Бразилии



Нападающий сборной Бразилии Неймар был заменён в самом начале товарищеского матча с Камеруном (счёт 0:0, идёт первый тайм).



Форвард получил мышечное повреждение. Вместо него на поле на 8-й минуте вышел Ришарлисон.



В ближайшее время Неймар пройдёт медицинское обследование, которое определит степень серьёзности травмы и сроки его восстановления.

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Калачёв прооперирован в Германии и пропустит три месяца



Полузащитнику «Ростова» Тимофею Калачёву в Германии была проведена плановая операция. Во время хирургического вмешательства белорусскому футболисту частично почистили мениск и провели туннелизацию хряща.



«Срок восстановления после таких операций – три месяца. Тимофей чувствует себя хорошо и уже в четверг вернётся в Ростов-на-Дону», — отметил врач команды Владимир Хохлов.



«ФК «Ростов» желает скорейшего восстановления Тимофею!» — говорится на официальном сайте ростовского клуба.



В нынешнем сезоне 37-летний футболист провёл в составе своего клуба в Российской Премьер-Лиге восемь матчей (четыре — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.

Агент: Влашич стоит € 15-20 млн, это возможный вариант для 5-6 клубов Серии А



Агент Тончи Мартич, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Николы Влашича, считает, что его клиент может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Напомним, игрок находится в аренде в московском ЦСКА, права на 21-летнего хорватского футболиста принадлежат «Эвертону».

«Никола является одним из сильнейших игроков своего возраста. Он останется в ЦСКА до конца сезона, где выступает на правах аренды, а летом посмотрим, что произойдёт.



Интерес со стороны „Ромы“ и „Интера“? Увидим. Слишком рано говорить об этом. Его рыночная стоимость составляет € 15-20 млн, это возможный вариант для пяти-шести клубов Серии А. Он достаточно хорош, чтобы заинтересовать эти команды», — приводит слова Мартича Tuttomercatoweb.

Жена Мамаева объявила о старте продаж толстовок в поддержку мужа и Кокорина



Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, выпустила толстовки в поддержку мужа, а также нападающего «Зенита» Александра Кокорина, которые в данный момент находятся в СИЗО «Бутырка» по подозрению в избиении нескольких человек в Москве.



На толстовке нанесены фамилии обоих футболистов. Фамилия Мамаев начинается с трёх красных букв ММА, что является аббревиатурой боёв без правил. В фамилии Кокорин во второй букве «О» изображён стул.



«С радостью сообщаю и объявляю start up продаж бомберов в поддержку взятых под стражу футболистов «мы не за насилие, мы за справедливый суд». Настоятельно прошу оскорбительные комментарии оставлять при себе в адрес любых сторон этого конфликта. Вырученные деньги будут отданы на благие дела!» — написала Мамаева в своём «инстаграме».

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Источник: видеоповторы в Лиге чемпионов могут ввести с 1/8 финала этого сезона



Система видеопомощи арбитрам (VAR) может быть внедрена в Лиге чемпионов уже в этом сезоне, начиная со стадии 1/8 финала, сообщает The Times.



По данным источника, 3 декабря состоится заседание оргкомитета УЕФА, на котором будет принято решение о внедрении VAR в Лиге чемпионов с февраля, когда состоятся матчи 1/8 финала.



Кроме того, VAR будет использоваться в матчах плей-офф Лиги наций УЕФА, который состоится в Португалии с 5 по 9 июня.



В Лиге Европы видеооповторы, скорее всего, будут введены только со следующего сезона. Но, возможно, УЕФА решит использовать их в финальном матче.



Напомним, VAR использовалась в матчах чемпионата-2018, который прошёл в России. Видеоповторы внедрены уже в чемпионатах Испании, Германии и Италии.

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«Зенит» может приобрести хавбека «Рубина» Коновалова в зимнее трансферное окно



Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов попал в сферу интересов петербургского «Зенита», сообщает «Невский Спорт».



По информации источника, петербургский клуб рассматривает возможность приобретения 22-летнего футболиста в зимнее трансферное окно, если команду покинет полузащитник Леандро Паредес. Напомним, в услугах 24-летнего аргентинца заинтересован «Милан».



Также в «Зените» рассматривают вариант с обменом Коновалова на полузащитника Магомеда Оздоева, ранее выступавшего в составе казанской команды. Отмечается, что Оздоев недоволен своим положением в команде Сергея Семака.



Коновалов стал игроком «Рубина» зимой 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провёл в составе казанского клуба 13 матчей, в его активе один забитый мяч.