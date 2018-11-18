Вы видели супергол Краневиттера? Как «Зенит» вернулся на два часа в ЛЧ

За «Кубок “Газпрома”»

«Шальке» прилетел в Россию во второй раз за последние полтора месяца. В начале октября команда Доменико Тедеско победила в Москве «Локомотив» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов – 1:0. Теперь же немцы посетили Северную столицу, чтобы провести спарринг с «Зенитом». Партнёрские отношения между клубами из Гельзенкирхена и Петербурга начались ещё в 2006 году, когда спонсором «Шальке» стал «Газпром».

Естественно, лидер РПЛ и вице-чемпион Германии сыграли сегодня без футболистов, вызванных в свои национальные команды. «Шальке» и «Зенит» отправили в сборные по десятку футболистов.

В составе гостей отсутствовали вратарь Александр Нюбель (Германия U21), защитник Салиф Сане (Сенегал), полузащитники Себастьян Руди (Германия), Александр Шёпф (Австрия), Уэстон Маккенни (США), Евгений Коноплянка (Украина), Амин Арит (Марокко), Суат Сердар (Германия U21) и нападающий Гвидо Бургшталлер (Австрия). Этот список был бы длиннее, если бы Марк Ут (Германия) и Брил Эмболо (Швейцария) не получили повреждения.

Главный тренер хозяев Сергей Семак недосчитался вратаря Андрея Лунёва (Россия), защитников Эмануэля Мамманы (Аргентина), Луиша Нету (Португалия), Михи Мевли (Словения), полузащитников Далера Кузяева, Александра Ерохина (оба — Россия), Леандро Паредеса (Аргентина), Роберта Мака (Словакия), нападающих Артёма Дзюбы и Антона Заболотного (оба — Россия).

Красота от Краневиттера и Дриусси

«Зенит» с «Шальке» входят в топ-20 клубов Европы по посещаемости. Вот и сегодня матч, несмотря на неоптимальные составы команд, собрал 41 214 зрителей. Очень много семей с малышами: вход для детей до 14 лет сделали бесплатным. В «Зените» понимают всю важность работы с болельщиками, организуя интересную программу на каждой домашней игре – и товарищеская не стала исключением. В частности, в рамках традиционного «Фан-Променада» был устроен фестиваль немецкой кухни. Состоялась автограф-сессия Константина Зырянова, Анатолия Давыдова и бывшего форварда «Шальке» и сборной Германии Джеральда Асамоа. Выступила поп-группа «Градусы». Семейные игры, футбольные аттракционы – привычные развлечения на матчах сине-бело-голубых.

Сама игра получилась типично товарищеской, но всё-таки неплохой благодаря уровню команд. Оба тренера почему-то выбрали схему с тремя центральными защитниками (у «Зенита» это были Бранислав Иванович, Александр Анюков и Илья Скроботов), а самые креативные игроки вроде Олега Шатова могли позволить себе в некоторых эпизодах сыграть на публику. Лучший момент первого тайма – красивый гол Матиаса Краневиттера на 6-й минуте. После перехвата на чужой половине аргентинец продвинулся вперёд и пробил в девятку. Если бы Краневиттер играл так в официальных матчах, цены бы ему не было.

Когда «Шальке» сравнивал счёт, сказался недостаток опыта у Скроботова. Молодой защитник не смог накрыть в штрафной немецкого аргентинца Франко Ди Санто, ассистировавшего Стивену Скрыбски. Украшением второго тайма стал эпизод, в котором Себастьян Дриусси заработал пенальти. Зенитовский аргентинец здорово принял мяч после длинного паса Юрия Лодыгина, протащил его в штрафную и вынудил сфолить Бабу. Правда, «первый номер» «Шальке» Ральф Ферман справился с ударом Дриусси с «точки», но Магомед Оздоев добил мяч в сетку. «Зенит» победил – 2:1. С тем же счётом «Шальке» выиграл в Гельзенкирхене 11 лет назад, несмотря на гол Павла Погребняка в ворота Мануэля Нойера.

Немного удивило качество газона. Оно было хуже обычного. Как пояснили в пресс-службе клуба, после плотного графика и естественной нагрузки на поле «Зенит» специально использовал перерыв в чемпионате для плановой лёгкой реновации газона – удаления старой отмершей травы, которая замедляет рост молодых растений. У любого футбольного натурального покрытия есть свой цикл в сезоне, и это абсолютно нормальная практика. Кроме того, в декабре планируются провести хоккейные матчи на стадионе «Санкт-Петербург», поэтому поле в какой-то период будет находиться на улице. К этому моменту «Зенит» подготовился заблаговременно и сейчас восстанавливает траву.

Тренер «Шальке» хотел сыграть больше

Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско признался на послематчевой пресс-конференции, что удивлён атмосфере на игре.

«Для товарищеского матча было очень много зрителей, – отметил Тедеско. – Приятно чувствовать такую поддержку. Стадион — просто супер, болельщики близко сидят к полю, да и в целом красивая арена. Мы очень довольны игрой. Многие молодые футболисты получили возможность выйти на поле. Играли раскованно, выбирали те решения, которые должны были. В целом получилось интересно. Почему говорил с судьёй после финального свистка? Если так далеко ехать, то лучше играть подольше. После пенальти потеряли три-пять минут, было много замен, так что хотели бы больше добавленного времени».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил отсутствие в заявке Клаудио Маркизио:

«Хорошая товарищеская игра, как обычно, прекрасная атмосфера. Болельщики приучили нас к такой посещаемости. Футболисты получают удовольствие, выходя на поле. Что касается матча, то первоочередная задача — игровая практика для тех, кто не выходит на поле. Накал игры и ее интенсивность были нормальными. Мы только за проведение таких спаррингов. В концовке после проведения замен позволили сопернику создать несколько опасных моментов. Счёт мог бы быть другим. Любая победа прибавляет настроение. Почему отсутствовал Клаудио Маркизио? Маркизио не играл по состоянию здоровья, к сожалению. Желания приберечь его не было. Он получил небольшое повреждение. Шатова поменяли, потому что Олег почувствовал спазм, поэтому приняли решение не рисковать. Он играл хорошо в первом тайме, но мышечная боль не позволила ему продолжить игру».

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Евгений Чернов в силу кадровых обстоятельств закрывал правую бровку. Левый защитник «Зенита» признался, что впервые сыграл на этой позиции.

«Раньше никогда не играл правого защитника, – сказал с улыбкой Чернов. – Но я отлично себя там чувствовал, никаких проблем. Эмоции от игры самые положительные. Удалось победить команду, которая выступает в Лиге чемпионов. На стадионе была потрясающая атмосфера, болельщики очень хорошо поддерживали. Тёплые чувства. Подобные матчи во время перерыва на матчи сборных лучше обычных тренировок. Это всегда большой опыт. При огромном количестве зрителей не чувствовалось, что игра товарищеская. Казалось, будто официальный матч».