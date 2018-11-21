Это был чудесный год. Но теперь Черчесову нужно строить новую команду

Глядя на беспомощность сборной России, сложно было даже понять, чего она сейчас заслуживает больше: сочувствия или критики. Ведь повод как для того, так и другого без труда находится.



Почему сочувствие? Слишком грустно было смотреть на обессилевших к концу года Кузяева и Дзюбу, на огромный список травмированных, на холостые попытки Черчесова заменить великолепного Марио Фернандеса таким же атакующим по натуре, но имеющим гораздо больше ограничений Игнатьевым, а Черышева с его конкретикой и удивительным дальним ударом – сопоставимо шустрым, но малоэффективным Полозом.

Нужно окончательно признать, что успех на чемпионате мира – это прыжок выше головы, состоявшийся благодаря многим факторам: отличной атмосфере, выдающейся физике, наработанной за месяц, нечеловеческому выплеску эмоций и энергии, самопожертвованию, появившемуся после первой победы куражу. Это расходуемые и склонные пропадать ресурсы, на которые нельзя рассчитывать на долгосрочной основе. Тогда как футбольное мастерство, индивидуальное и общее, а также класс – как раз то, в чём нам непременно нужно прибавлять. И прибавлять ощутимо.

Лучший бомбардир РПЛ Черчесову не пригодился. Два последних матча в году — 0:5 До боли знакомая сборная России вернулась. Шведы заслуженно идут в дивизион А Лиги наций.

Сейчас же, когда одни ключевые футболисты завершили карьеры или совсем ушли из футбола, другие к концу года эмоционально опустошены и еле передвигают ноги, а третьи – травмированы, мастерства и класса стало ещё меньше. Когда стартовые составы в матчах с Хорватией (7 июля) и Швецией (20 ноября, всего-то 4,5 месяца спустя) совпадают лишь на две позиции – это на самом деле катастрофа для любой команды. Построить в столь сжатые сроки при редких и непродолжительных сборах равноценный коллектив едва ли способен даже Виктор Гончаренко с его гибкостью и творческими способностями.

Но одной жалостью ограничиваться ни в коем случае нельзя. Критиковать и спрашивать со сборной России тоже можно и нужно, хотя бы потому что проигран важный матч, а футбол в нём показан слишком невзрачный даже с учётом всех потерь и других негативных факторов.



Да, мы играли этот ключевой матч на выезде – но на полупустом и тихом стадионе, верхние трибуны которого пришлось закрывать огромной чёрной занавеской, чтобы картинка смотрелась не так позорно. Шведские болельщики в большинстве своём не восприняли игру всерьёз, а пришедшие вели себя инертно и не создавали никакого давления на нашу сборную.



Да, у команды Черчесова выбыл ключевой защитник Марио Фернандес, играющий важнейшую роль не только при обороне, но и выходе из неё, а ещё мотор и мастер продвижения мяча между линиями Зобнин. Однако у тренерского штаба была неделя, чтобы подготовить альтернативный и хотя бы какой-то работающий вариант начала атак. Но на поле мы не увидели ничего: российская сборная на протяжении всего первого тайма коллекционировала банальные забросы, уступала после них в борьбе (Дзюба всё-таки не робот, тем более после травмы) и бездарно отдавала соперникам мяч, не задерживая его у себя хотя бы на пять секунд.



Да, мы встречались с очень серьёзной командой, которая тоже дошла до четвертьфинала чемпионата мира и до сегодняшнего дня сохранилась в гораздо более свежем, а не таком потрёпанном виде. Но то, какой хилой до перерыва выглядела на фоне Швеции наша сборная, вызывало чувство стыда. Команды были словно из разных дивизионов.

Просто для справки: летом скандинавы заняли предпоследнее место по среднему проценту владения мячом, опередив лишь Иран. Позиционные атаки никогда не являлись их козырем. А к 35-й минуте матча на «Френдс Арене» цифры шведов в этом компоненте зашкалили за 75 процентов. Это было даже не доминирование, а уничтожение, где одна команда устанавливала личный рекорд по частоте обращения с мячом, а другая – по количеству панических выносов, проигранных подборов и глупых ошибок.



Моменты, изредка возникавшие у ворот Ольсена, вспоминать абсолютно бессмысленно. Это частности и случайности, тогда как общая картина плачевна: в этот вечер россияне играли в футбол намного хуже и не заслуживали положительного результата.



Впрочем, кричать «Всё пропало!» после чувствительной оплеухи ни в коем случае не стоит. Нужно лишь смириться, что в том самом виде образца ЧМ-2018 мы нашу команду можем не увидеть уже никогда. Летний успех подарил океан эмоций и оставил какое-то наследие, но в 2019-м всё равно придётся многое переделывать и обновлять.



Нужно строить команду с другими, более современными и стабильными на длинной дистанции, характеристиками и избавлять её от пагубных зависимостей. Лишь бы хватило материала, терпения и умений.