«Локомотив» изобрёл машину времени и вернул нас в 2002 год

16 лет назад «Локомотив» впервые стал чемпионом, обыграв ЦСКА в золотом матче. Для тех, кто плохо помнит, что было вечером 21 ноября 2002 года, «Локо» реконструировал события того дня.

Клуб в последнее время отмечается особым креативом (вспомните хотя бы классные промо-ролики к ЛЧ, концерты перед матчами и разрисованную площадь перед стадионом), так что ограничиться обычной исторической справкой о первом чемпионстве «Локо» не смог. Вместо этого окунул нас всех в 2002 год – для этого понадобились старые новости, анонсы, фотографии, старый логотип и трансляция матча.

Первая публикация о решающей встрече с ЦСКА появилась на официальном сайте «Локо» 19 ноября. Валентин Иванов, золотой матч – многие подумали, что это какая-то жуткая ошибка или неудачная шутка со стороны клуба.

На следующий день появилась ещё одна – о билетах, которые закончились в кассах стадиона «Динамо». На всё тот же золотой матч.

Ещё позже на официальном сайте был опубликован анонс главного матча осени-2002: «Кто войдёт в историю 21 ноября?».

В день матча «Локо» сообщил болельщикам, что золотой матч можно будет посмотреть на странице «Вконтакте» с комментарием Григория Твалтвадзе. Болельщики были в недоумении: «Что за юмор такой?»; «Что вы курите?»; «Это что за матч?».

В «Инстаграм» даже прошёл конкурс прогнозистов. Главный приз – мяч с автографами футболистов «Локо». 795 комментариев, между прочим!

Всё это оказалось не зря: суммарно трансляцию посмотрело больше 158 000 тысяч человек.

Ностальгия – это всегда приятно.