«Енисей» и «Ахмат» могут сыграть в манеже. Это вообще законно?

Вчера вечером «Енисей» на своей официальной странице во «ВКонтакте» опубликовал информацию о том, что матч 16-го тура чемпионата России «Енисей» — «Ахмат» пройдёт в манеже. Это стало возможно благодаря решению бюро исполкома РФС. При этом всего три недели назад (30 октября) спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин заявлял, что «Енисей» может использовать манеж только для матчей молодёжных команд, но не игр Премьер-Лиги – арена не соответствует нужной категории.

РПЛ: «Енисей» не может играть в манеже, он не соответствует категории

Получается, что в манеже «Енисею» играть нельзя, но, как говорят в таких случаях, если нельзя, но очень хочется, то можно. И возможно, это благодаря подпункту в регламенте лиги, а именно пункту 10.1: «Матчи проводятся на стадионах, имеющих сертификат соответствия не ниже 1-й категории и отвечающих требования технического регламента в части организации ТВ-трансляции. Если иное не будет установлено исполкомом (бюро исполкома), в исключительных случаях решением исполкома (бюро исполкома) РФС к проведению отдельных матчей могут быть допущены стадионы 2-й категории, расположенные в регионах регистрации соответствующих клубов и отвечающие всем обязательным требованиям для стадионов 1-й категории кроме вместимости, при обязательном выполнении одного из следующих условий: соответствующий стадион является единственным основным стадионом клуба, впервые получившего право выступления в чемпионате по итогам первенства ФНЛ сезона-2017/18 (в том числе и по результатам переходных матчей) или проведение матча согласовано с некоммерческим партнёрством «Российская футбольная Премьер-Лиги».

Формулировка в регламенте, как это всегда бывает, очень запутанна, но разобраться в ней можно. Итак, бюро исполкома РФС может позволить, естественно, в виде исключения, разрешить провести матч в манеже. Но налицо несоответствие обоим условиям, прописанным выше – основным стадионом клуба является стадион «Центральный», а о согласовании проведения матча с РФПЛ не заявлялось. Но и на эти условия можно не обращать внимания – всё благодаря фразе: «Если иное не будет установлено исполкомом».



Получается, что исключения сделать можно, если соблюдены два необходимых условия, прописанные в регламенте. Но если соответствовать условиям не получается, то прекрасный регламент позволяет сделать исключение ещё раз и не учитывать условия, необходимые для первых исключений. Да, такое возможно только в исключительном чемпионате.

В «Енисее» при этом говорят о здравом смысле и заботе о болельщиках: «Мы понимали, что 1 декабря в Красноярске проведение матча на Центральном стадионе практически невозможно по климатическим особенностям. Сейчас прогноз погоды "-22", температура критическая как для болельщиков, так и для футболистов, поэтому мы вышли с предложением к бюро исполкома РФС о проведении матча в нашем тёплом и современном манеже. Благодарим руководителей российского футбола за принятие такого правильного решения», — заявил спортивный директор клуба Денис Петровский.

В «Ахмате», по словам генерального директора команды Ахмеда Айдамирова, тоже понимают, какая погода будет в Красноярске в декабре, но играть в манеже категорически не согласны. «И так было ясно, что там холодно. Есть регламент, мы против каких-то исключений по ходу чемпионата. С нами это никто не согласовывал, все знают, как играть в этом манеже. Почему по ходу чемпионата меняют регламент? Давайте матч вообще в Бразилии сыграем», — заявил он «Чемпионату». Грозненцы готовы сыграть в Москве или, например, в Сочи. При этом с клубом не связывались ни представители «Енисея», ни РФС.

Гендиректор «Ахмата»: мы против матча в манеже, давайте ещё в Бразилии сыграем

Конечно, обсуждать возможность проведения матча, когда на улице больше 20 градусов мороза, не имеет смысла. Но кто мешал подумать об этом летом, когда составлялся календарь? Матч первого круга, кстати, состоялся 5 августа. Тогда в Тюмени («Енисей» не мог проводить матчи в Красноярске из-за неготовности стадиона) было "+21". А в Грозном 1 декабря будет "+1". Наверное, чтобы понять примерный прогноз погоды на декабрь в Грозном и Красноярске, составителям календаря не нужно было дожидаться середины ноября.

Но нужно и отдать должное РПЛ – лига выступала против переноса игры в манеж ещё накануне заседания бюро исполкома и направляла в РФС свою позицию. Но там, видимо, решили пренебречь всеми аргументами лиги, хотя проведение матча в манеже не позволяет организовать трансляцию должного качества, как и реализовать рекламные обязательства партнёров РПЛ в полном объёме.

РПЛ: проведение матча в манеже Красноярска нанесёт ущерб российскому футболу

Любопытно, что в подобную ситуацию «Ахмат» попадает не в первый раз. 14 марта 2014 года грознецам пришлось сыграть в крытом манеже против «Урала». Тогда домашняя крыша помогла хозяевам — екатеринбуржцы выиграли 2:1. Как будут развиваться события, предсказать сложно. Возможно, «Енисей» с «Ахматом» сыграют в другом городе, например в Сочи. Также клубам стоит подумать о переносе матча на следующий год – оба клуба не учавствуют в еврокубках и уже вылетели из Кубка России, поэтому в данном случае проблем с календарём возникнуть не должно.



Но главный вопрос – победит ли в данной ситуации здравый смысл?