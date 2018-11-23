«Я прилетел со своей собственной планеты – планеты Златан»

Ибрагимович рассказал, как стал машиной, что было после травмы и какое его фото висит у него дома.

Златан Ибрагимович редко даёт интервью, но если уж он соглашается поговорить, то из этого всегда выходит что-то особенное.

«Мундиаль без Златана – ничто!» Интервью с Ибрагимовичем, полное самолюбования Поди разбери, что здесь шутка, а что – нарциссизм.

Златан: я хотел сделать Лос-Анджелесу подарок. И подарил себя Ибрагимович жжёт на популярном ток-шоу.

В этот раз швед побеседовал с BBC Sport. Без ярких фраз не обошлось – это всё-таки не в стиле Златана.

Про голы

«В самом начале я и не хотел забивать — мне хотелось, чтобы у меня были лучшие навыки и лучшая техника. Но всё изменилось, когда я перешёл в «Ювентус». Для меня всё было новым, я так удивлялся: «Ого, большой клуб, большие игроки, тренер, история». На первой же тренировке я услышал, как Фабио Капелло кричит и показывает куда-то пальцем: «Ибра!».

Он взял ребят из академии и из молодёжной команды, и я с ними тренировался – они отдавали пасы, а я забивал. Иногда я так уставал это делать, что всё, чего я хотел, это пойти домой и больше не бить по воротам. В какой-то момент мне не хотелось видеть ни ворота, ни вратаря. Но как только слышал «Ибра!», я знал, что сейчас начнётся.

В конце концов я стал машиной».

О переезде в Англию

«Разные игроки, которых я хорошо знал и чьему мнению доверял, честно мне говорили: «Не делай этого». Они считали, что это плохо скажется на моей карьере. В Англии всё работает так: если ты проводишь плохой сезон, люди будут помнить только этот твой провал и забудут обо всём, что ты сделал до этого. Для меня же это стало челленджем».

О Премьер-лиге

«Люди думали, что я слишком стар для АПЛ, но в свои 35 я сделал так, что это АПЛ выглядела старой на моём фоне. Мне понадобилось три месяца, чтобы убедить всех в том, кто я есть. Я чувствовал себя Бенджамином Баттоном – с каждой игрой я становился всё моложе и моложе. К сожалению, потом я получил травму.

Премьер-лига должна быть счастлива, что я не приехал 10 лет назад – это была бы совершенно другая история».

О травме

«Когда это произошло, я не знал, как быть дальше. Раньше я был Суперменом, меня было невозможно сломить. Только Златан мог травмировать Златана.

После травмы я подошёл к Жозе Моуринью и сказал: «Я не хочу разочаровывать ни вас, ни одноклубников. Я не могу вам дать того Златана, которого вы привыкли видеть».

Жизнь в Лос-Анджелесе

«С женой мы обсуждали, что когда-нибудь хотим пожить в ЛА. Это одна из причин, почему я выбрал этот город для переезда. Не он меня выбрал, а я его».

О его единственном фото в доме

«Моя жена не разрешает развешивать мои фотографии по дому. Она говорит, что ей и так меня достаточно, поэтому она не хочет видеть меня ещё и на стенах. Единственное фото, которое висит дома, это фото моих ног. Это то, что даёт нам всё, что есть у нас сейчас».

Фото: I am Football

О собственной планете

«Я прилетел с другой планеты, которую никто никогда не видел. Я парень из места, которое принято считать гетто. Люди смотрели на меня по-другому, не пытались сделать так, чтобы я чувствовал себя, как все остальные. Я прилетел со своей собственной планеты – планеты Златан».