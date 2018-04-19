Златан: я хотел сделать Лос-Анджелесу подарок. И подарил себя

Шоу Джимми Киммела на канале ABC – одно из самых популярных на американском телевидении. На днях в гости к ведущему, который известен по десяткам телепроектов и вёл юбилейную церемонию «Оскара», пришёл Златан Ибрагимович. Этот выпуск должен был отличаться от остальных. И да, он отличается.

Четыре миллиона просмотров в YouTube за сутки с самым популярным комментарием: «Это Джимми был в гостях у Златана» — как бы намекают: в США швед чувствует себя как дома. Мы перевели все важные фрагменты шоу.

«Я не похож на типичного шведа. Но я нанёс Швецию на карту мира»

Д.К.: Я открыл газету Los Angeles Times. Там есть разворот, на котором люди иногда пишут обращение к городу. Например, когда покидают его. Но ты написал, как только приехал: «Дорогой Лос-Анджелес! Не за что. Златан». Мы должны тебя поблагодарить, да? Спасибо.



З.И.: Я пару лет рассматривал Лос-Анджелес в качестве одного из вариантов. И решил, что было бы хорошо сделать городу подарок. Я долго думал, а однажды понял: нужно подарить себя. И вот, я приехал. Не за что.

Д.К.: Это странно прозвучит, но ты не производишь впечатления, знаешь, типичного шведа. Шведы не такие хвастуны.



З.И.: Это правда, они слишком милые.



Д.К.: Поэтому тебя попросили покинуть страну?



З.И.: Ха, нет! Да, я не похож на типичного шведа. Но я нанёс Швецию на карту мира, так что…

«Это было не землетрясение. Это был я»

Д.К.: В первом матче за «Лос-Анджелес Гэлакси» ты забил особенный гол. Планировал что-то подобное?



З.И.: Да. У меня было предчувствие. Кстати, я знаю, что в Лос-Анджелесе было землетрясение, когда я приехал. Так вот, это было не землетрясение. Это я ступил на землю. Что касается этого гола, я хотел сделать заявление.



Д.К.: Ты забивал в первом матче чуть ли не в каждой команде, не так ли?



З.И.: Да, но не такие голы. Этот особенный.

Ибра – король. Он забил безумный гол в первом же матче А потом оформил победный дубль.

Д.К.: Удивлён, как люди реагируют на тебя? Я слышал, когда ты отправился в Чикаго, там началось настоящее безумие.



З.И.: В Европе футбол – это действительно важно. В Европе люди сходили с ума всюду, где бы я ни появился. Мне говорили, что в Америке будет по-другому. Что в Лос-Анджелесе можно спокойно ходить по улицам, никому нет до тебя никакого дела. Но это оказалось не так. С самого первого дня. Но я сам в этом виноват. Если играть так, как это делаю я, то ничего удивительного…



Д.К.: Ты занимаешься другими видами спорта? Чувствуешь, что мог бы быть профессиональным баскетболистом, например?

З.И.: Думаю, все уже заметили, что я очень уверен в себе. То, что я делаю, я делаю, как никто другой. Я выбрал футбол. Так что извините, поклонники других видов спорта. Если бы я занимался другим спортом, всё было бы точно так же.



Д.К.: Тебя хоть немного волнует, что твои одноклубники могут обидеться? Они в твоей тени?



З.И.: Нет-нет. Я же делаю их суперзвёздами. Совсем как тебя.

«Соккер? Нет. Мы называем это футболом»

Д.К.: Ходит много слухов о тебе и чемпионате мира. Ты будешь играть на чемпионате мира?



З.И.: Я еду на чемпионат мира.



Д.К.: Хорошо, но какую обувь ты будешь там носить? С шипами или без?



З.И.: Я сказал только то, что еду на чемпионат мира. Не могу сказать ничего больше. Если я скажу, меня повесят. Мне сейчас нужно быть очень осторожным в словах. Но чемпионат мира без меня не был бы чемпионатом мира.



Д.К.: Ты не местный, тебе может быть трудно это понять: но мы редко здесь видим такой энтузиазм, когда речь идёт о соккере. Видишь ли, для большинства из нас соккер – этот тот вид спорта, которым лучше бы не увлекались наши дети – чтобы не пришлось смотреть, как они играют!



(Зрители прерывают ведущего недовольным гулом.)

Д.К. (Обращается к зрителям.): А что, разве нет? Что-то я не видел ни одного из вас на футбольном поле в субботу утром.



З.И.: Так, во-первых, соккер. Мы называем это футболом.



Д.К.: Мы называем соккером. Привыкай.



З.И.: Так вот, мы называем футболом. Футбол – самый важный вид спорта во всём мире. А теперь представь себе, что ты играешь в футбол и ты на вершине. Что чувствуешь?



Д.К.: Лучший игрок в самом важном виде спорта – это, наверное, абсолютная вершина, не так ли?



З.И.: Да, именно это я и чувствую.



Д.К.: Ты должен чаще мотивировать людей. Ты внушаешь уверенность. Я чувствую себя увереннее от того, что просто сижу рядом с тобой.



З.И.: Это правда.