Переговоры судей во время «класико». Такого вы ещё не слышали

Последнее «класико» запомнилось не только разгромным счётом, но и тем, что впервые в истории противостояний «Барселоны» и «Реала» был использован VAR – видеоассистент рефери.
На 27-й минуте матча после прострела Жорди Альбы с левого фланга Луис Суарес побежал за мячом и был сбит Рафаэлем Вараном. Судья остановил игру не сразу — засомневался, было ли нарушение. Но после подсказки сотрудника видеопомощи арбитров рефери всё же решил игру не продолжать и пересмотреть момент. После этого был назначен пенальти.
Судейский комитет Ла Лиги опубликовал переговоры судей и сотрудника VAR во время этого момента. Это действительно интересно.
Итак, Суарес падает после контакта с Вараном.
Ассистент: «Всё правильно!»
Судья: «Мяч, мяч, мяч! Коснулся мяча!»
VAR судье: «Не продолжай игру сразу».
Игра всё же продолжается.
Ассистент: «Вне игры!»
Cотрудник VAR настойчиво просит судью: «Подожди, не продолжай игру».
Ассистент: «Хосе! Хосе!»
Судья наконец останавливает игру.
VAR: «Хосе Мария, подожди, послушай!»
Судья: «Да, говори».
VAR: «Ты сказал, что он коснулся мяча?
Судья: «Да».
VAR: «Подожди, не продолжай».
Судья: «Ладно».
К арбитру сбегаются игроки «Реала» и «Барселоны».
Судья — игрокам: «Отойдите от меня. Спокойно!».
Серхио Рамос: «Но ты же сразу не увидел пенальти на Суаресе!»
Судья — Рамосу: «Спокойно. Успокойся, Серхио. Так, как вы хотите, всё равно не будет — для этого мы здесь и работаем. Хорошо? Спокойно».
VAR: «Хосе Мария, пожалуйста, послушай».
Судья: «Да, жду. Говори».
VAR: «Хосе Мария, я тебе советую — подойди и сам посмотри, ладно?»
Судья: «Ладно».
Арбитр бежит к экрану, чтобы посмотреть повтор.
VAR: «Он мяча не касается. Варан бьёт сзади Луиса Суареса».
VAR: «Вот, смотри. Нормально, видишь?»
Судья: «Так… а контакт?»
Момент показывают с другого ракурса.
Судья: «Мне всё ясно. Отлично. Да, пенальти. Так-так!»
Момент прокручивают ещё раз.
Судья: «Ага, ясно — без карточки».
VAR: «Отлично, Хосе Мария, всё правильно».
Судья: «Без карточки».
Арбитр возвращается к игрокам. И указывает на точку.
Видео можно посмотреть здесь.