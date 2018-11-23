Переговоры судей во время «класико». Такого вы ещё не слышали

Последнее «класико» запомнилось не только разгромным счётом, но и тем, что впервые в истории противостояний «Барселоны» и «Реала» был использован VAR – видеоассистент рефери.

На 27-й минуте матча после прострела Жорди Альбы с левого фланга Луис Суарес побежал за мячом и был сбит Рафаэлем Вараном. Судья остановил игру не сразу — засомневался, было ли нарушение. Но после подсказки сотрудника видеопомощи арбитров рефери всё же решил игру не продолжать и пересмотреть момент. После этого был назначен пенальти.



Судейский комитет Ла Лиги опубликовал переговоры судей и сотрудника VAR во время этого момента. Это действительно интересно.



Итак, Суарес падает после контакта с Вараном.

Ассистент: «Всё правильно!»

Судья: «Мяч, мяч, мяч! Коснулся мяча!»

VAR судье: «Не продолжай игру сразу».



Игра всё же продолжается.



Ассистент: «Вне игры!»



Cотрудник VAR настойчиво просит судью: «Подожди, не продолжай игру».



Ассистент: «Хосе! Хосе!»



Судья наконец останавливает игру.

VAR: «Хосе Мария, подожди, послушай!»

Судья: «Да, говори».

VAR: «Ты сказал, что он коснулся мяча?

Судья: «Да».

VAR: «Подожди, не продолжай».

Судья: «Ладно».



К арбитру сбегаются игроки «Реала» и «Барселоны».



Судья — игрокам: «Отойдите от меня. Спокойно!».



Серхио Рамос: «Но ты же сразу не увидел пенальти на Суаресе!»

Судья — Рамосу: «Спокойно. Успокойся, Серхио. Так, как вы хотите, всё равно не будет — для этого мы здесь и работаем. Хорошо? Спокойно».

VAR: «Хосе Мария, пожалуйста, послушай».

Судья: «Да, жду. Говори».

VAR: «Хосе Мария, я тебе советую — подойди и сам посмотри, ладно?»

Судья: «Ладно».



Арбитр бежит к экрану, чтобы посмотреть повтор.

VAR: «Он мяча не касается. Варан бьёт сзади Луиса Суареса».

VAR: «Вот, смотри. Нормально, видишь?»

Судья: «Так… а контакт?»



Момент показывают с другого ракурса.



Судья: «Мне всё ясно. Отлично. Да, пенальти. Так-так!»



Момент прокручивают ещё раз.



Судья: «Ага, ясно — без карточки».

VAR: «Отлично, Хосе Мария, всё правильно».

Судья: «Без карточки».



Арбитр возвращается к игрокам. И указывает на точку.



Видео можно посмотреть здесь.