«Ромашка» — «крыша» Кононова. Мафия «Спартака» бессмертна

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в первом матче Олега Кононова. Уже заметны не только преобразования в тактике и функциях игроков, но также выделены личности, через которые будет строиться команда. Ими, как сказал новый главный тренер, будут «старики» — Глушаков, Ещенко, Комбаров и Ребров.

Правило Кононова

— Тему невозможно обходить, — спросил я на пресс-конференции. – Есть мнение, что эти футболисты – отработанный материал, который не способен приносить пользу. Почему вы поставили их в основу?

Кононов выдержал длительную паузу, выдохнул и тем же мягким голосом провёл свою линию.

— В мире, в нашей стране масса примеров, где болельщики видят одних футболистов, а главный тренер видит результат, — сказал он. — Поэтому те игроки, которые сегодня вышли, мне как тренеру на данный момент не только подходят, а через них мы будем строить футбол, который я бы хотел как тренер. Они опытные, они лидеры, они отдаются на все сто процентов как на тренировке, так и в игре. Для меня это самое главное. Если кто-то из них этого не будет делать, то вы всё увидите сами.

Нам нужно привыкнуть, что монотонную речь Кононова придётся переводить. Если расшифровать его слова после «Крыльев», то тренер не только назначил ветеранов проводниками своих идей в команде, но и выпустил для них понятные правила:

1. Я верю вам как людям.

2. Я беру на себя риск и возвращаю вас в состав.

3. Но вы обязаны умирать за «Спартак» и слушать меня, потому что это ваша главная ценность.

Так стало понятно, что «Ромашке» даже сейчас, с вырытой врагами могилой, вовсе не похороны. Она, как и мафия, — бессмертна.

Война «Ромашки»

Одна из самых интересных задач в описании «Ромашки» — это поиск баланса между шуткой и реальностью. Рассмотрим это на примере моего зимнего интервью с Глушаковым. Тогда он ещё не был иудой, а устраивал с командой и тренером продолжительную победную серию, включавшую в себя очень мощные матчи с «Севильей», ЦСКА и «Зенитом».

«У нас ещё полно сил и энергии, — говорил Денис. — Мы ещё повоюем с молодыми. Нас так просто из «Спартака» не сплавить, ОПГ «Ромашка» непотопляема».

С одной стороны, ясно, что никакой «Ромашки» не существует, а Глушаков просто подыгрывает толпе. Здесь достаточно дать краткие характеристики личностям.

Артём Ребров – один из самых скромных, отзывчивых и командных людей в российском футболе. Иногда кажется, что он первым обрадуется, если молодые по делу займут его место в составе.

Андрей Ещенко – простой и независимый боец, который чаще проводит время с бразильцами.

Дмитрий Комбаров – близкий друг Глушакова, но не настолько могучий, чтобы устраивать хоть какие-то заговоры.

Но в одной команде они действительно бригада. И если в интервью Денис вроде бы иронизирует («Мы ещё не сдулись и многое можем, как бы вы ни хотели обратного»), но с другой стороны, задаёт явные коды: «Мы знаем, что нас давно хотят «сплавить» и просто ждут ошибки — это неправильно, мы себя и команду не сдадим».

Вот вам и стеночки, и забегания! Кононов начал с победы На поле вышла ОПГ «Ромашка» в полном составе, но результат для «Спартака» спасли легионеры.

В итоге «сплав» происходит чуть ли не сразу после чемпионского сезона – сторонники прошлой власти ведь утверждают, что тренер хотел избавиться от «стариков» чуть ли не сразу, но ему не дали. Но Комбаров, Глушаков, Ребров и Ещенко по разным причинам и при первой же серьёзной возможности выпадали из состава, на них обрушивалась мощнейшая кампания ненависти, но «Спартак» без доверия к «Ромашке» (Кубок с «Тосно», учитывая обстановку, уже был «без доверия») всё равно проигрывал важнейшие матчи, а коллектив, составленный из сильных легионеров и талантливой молодёжи, становился бесконтрольным. Так, отстранившись от контакта с ментальными лидерами, тренер и потерял команду.

Если делать парадоксальный вывод, то «Ромашки» как намеренно действующей организации в «Спартаке», конечно, нет, а вот русская мафия есть.

И без неё, как показывает опыт, в нашем футболе побеждать невозможно.

Роль мафии в истории

С такой мафией имени Игнашевича, Березуцких, Акинфеева больше 10 лет жил ЦСКА.

Именно на неё – Лоськова, Пашинина, Маминова – опирался Сёмин.

Именно с ней – Денисовым, Зыряновым, Аршавиным – добивался титулов «Зенит».

Зато без неё проваливались что напичканный суперзвёздами «Анжи», что пустивший деньги и в каком-то смысле честь по ветру «Рубин» времён Грасии, что хоть черчесовское, хоть португальское «Динамо». Да и эксперимент Манчини без ментально сильных русских провалился в ту же яму. Сейчас у «Зенита» новая группировка – имени Дзюбы – и она тоже вытаскивает матчи.



Многим игрокам из этого списка сравнение с Глушаковым не понравится. Но всё это потому, что он агрессивный член самой ненавистной ОПГ — Тушинской. Он ставил эти победные фото из раздевалки, он троллил врагов в «Твиттере» и в прессе, да и почти точно известно, что именно он устраивал драку в сборной на Евро-2016, когда из-за результатов «Спартака» над ним шутили те самые «армейцы» и зенитовцы. Пострадавшим из неё, кстати, вышел разнимавший всех Мамаев – вот уж человек умеет подставиться. А изначальный объект удара, Широков, в тот же день проиграл Глушакову большую сумму — поспорил, что «Спартак» ещё не скоро что-то выиграет.

Рассуждая о русской мафии, болельщик должен понимать главное. Несмотря на прямую связь с успехами, игра этих футболистов не всегда выглядела ярко (здесь есть исключения). Скорее они выполняли роль опоры для особенных легионеров и молодёжи: Вагнера, Карвальо, Думбия, Дзагоева, Головина, Измайлова, самого Игнашевича, Бузникина, Данни, Домингеса, Промеса, Зобнина, Адриано – список можно долго продолжать. А лучше вспомнить о своих хотя бы дворовых командах и подумать, что здесь имелось в виду.

«Крыша» Кононова

Пользовались русской бригадой и тренеры. Чего только стоит опыт Слуцкого, у которого было так много проблем с молодыми – то с Мамаевым, то с Дзагоевым. И неудивительно, что не самые техничные в мире футболисты, братья Березуцкие, после помощи в ЦСКА переезжают к Леониду Викторовичу в «Витесс».



По тому же перспективному пути в «Спартаке» идёт и Кононов. Да, сейчас уже есть обвинения в том, что он просто испугался бунта внутри коллектива и доверился опытным «решалам», чтобы подольше остаться в команде.



Но, во-первых, Кононова, как и предыдущего тренера, уволят не игроки, а результаты – непопадание в ЛЧ, проигрыш Кубка или отвратительный футбол.



Во-вторых, во времена месяца безвластия так и не нашлось силы, которая бы сказала: «Ромашка» сплавилась, переизбираем капитана, теперь мы — мафия». Напротив, кажется, что сейчас в «Спартаке» самые довольные лица за последние полгода. Это видно даже по отдаче Адриано, который не только забил и отдал, но и прыгнул на шею новому тренеру.

В-третьих, если тренеру нужны опытные бойцы и охранники его идей, то почему он должен искать их среди 19-летних парней?!



Да, если хотите, «Ромашка» сейчас – это «крыша» Кононова. Но ещё это «крыша» и талантливой молодёжи, и качественных легионеров, и штаба, и персонала. Для российского футбола это нормально.

Рупор болельщиков

Ненормально же что по отношению к игрокам, что по отношению к клубу, что по отношению к себе как к профессионалу, так это идти на поводу у фанатов.

Что сегодня творилось вокруг Глушакова. Коротко о ненависти Глушакова весь матч освистывали и называли иудой, но он всё равно пошёл аплодировать фанатской трибуне.

Фанатов, которые до сих пор не объяснили, почему конкретно Глушаков стал иудой.

Фанатов, которые не видят тренировочный процесс, не находятся внутри команды и до сих пор не выработали единого мнения среди разных коллективов.

Фанатов, оскорбления которых сейчас слышны только потому, что на конкретном секторе есть право на мегафон и микрофоны. Ведь остальные трибуны актив не поддерживают.

Болельщикам не объяснишь, что в такие минуты нужно болеть за, а не против. Они в теме, имеют право на мнение и имеют право высказать его руководству.

Но тренер имеет право выбирать тех игроков, которые ему нужны, потому что он должен побеждать. Что Кононов вместе с «Ромашкой», невероятно мотивированным Адриано, раскрывающимся Ханни и тремя голами с игры и сделал.

Что ж, всё хорошо, «Спартак» строится.