Что сегодня творилось вокруг Глушакова. Коротко о ненависти

Глушакова весь матч освистывали и называли иудой, но он всё равно пошёл аплодировать фанатской трибуне.

В Греции болельщики могут влиять на выбор состава. Бывало, что недовольство фанатов игроком любимой команды приводило к тому, что тот покидал клуб. В России (как и в большинстве стран мира) это не работает – последнее слово не за болельщиками.

Активные фанаты «Спартака» потребовали убрать из команды Глушакова. Руководство клуба эту позицию услышало, но не прислушалось.

Фанаты «Спартака» выступили с заявлением. Вот чего они хотят Есть несколько важных требований к руководству.

Важный момент: сейчас у фанатов «Спартака» не тот период, когда можно качать права. На этой неделе полиция пришла по 30 адресам, где проживают фанаты красно-белых. Сообщалось о расследовании драки в день матча ЦСКА – «Спартак». Речь может идти о наказании до семи лет тюрьмы. Однако фанаты после встречи с руководством клуба заявили, что не собираются отказываться от действий. И они последовали.

Матч «Спартак» – «Крылья» – первая игра Глушакова в РПЛ на «Открытии» после вывода из основы. Матч начался с того, что болельщики «Спартака» освистали Дениса при объявлении составов.

И это была только прелюдия. Концентрация ненависти на трибуне «Б» с первых минут зашкаливала. Звучало: «Глушаков – иуда», «снимай повязку» и непечатные оскорбления. При этом Кононова трибуны встретили аплодисментами и без негатива в его адрес. Хотя тренер, судя по всему, имел ключевое отношение к определению состава. Кононову посвятили баннер «Добро пожаловать в семью! Не подведи!».

Уже на 12-й минуте Глушаков едва не отличился, пробив с лёта, – гостей выручил Рыжиков. Ещё через 12 минут у капитана не получился удар, и трибуны снова принялись скандировать «снимай повязку». В результате каждое касание мяча Глушаковым стали освистывать. Конечно, не все зрители, но достаточно, чтобы услышать. Само собой, инициатива принадлежала трибуне «Б» (с остальных секторов свист практически не звучал). Периодически свист тонул в зарядах вроде «Вперёд, «Спартак!».



Несмотря на всё это (а возможно и благодаря) Глушаков стал лучшим игроком первого тайма по оценкам WhoScored. Хотя по итогам всей игры лучший – Луис Адриано (оценка 8,93), а Глушаков – третий (7,96).

В перерыве удалось пообщаться с фанатом с центральной трибуны по имени Тимур. Один респондент – это ещё не показательная выборка, но всё равно было интересно услышать мнение человека с центрального сектора. Тимур рассказал, что также недоволен Глушаковым, понимает негатив в его адрес, а причины видит в слабой игре хавбека, а также в скандальной личной жизни.

Глушаков отыграл весь матч. «Спартак» одержал волевую победу. Капитан не принял участия в забитых голах красно-белых. В пропущенном вина полузащитника минимальна – комбинация «Крыльев» началась после розыгрыша штрафного, назначенного после фола Глушакова. Только этот фол случился далеко от ворот, и нужно очень захотеть, чтобы в пропущенном мяче обвинить Дениса.

После матча футболисты «Спартака» поблагодарили болельщиков. Причём именно Глушаков собрал партнёров и повел их к трибуне «Б» (под скандирование «Глушак – иуда»). Полузащитник аплодировал зрителям вместе с партнёрами, а затем сделал круг по стадиону, поблагодарив всех.

Прежде Глушаков регулярно общался с журналистами после матчей. На этот раз от комментариев он отказался, не пожелав говорить ни в подтрибунном помещении, ни на выходе со стадиона. С арены Денис уходил, приложив телефон к уху. А жаль. Спросить хотелось о многом.