Аргентинцы сошли с ума. Они дважды сорвали главный матч континента

Все началось вчера по дороге команд на стадион. Полицейские Буэнос-Айреса выставили себя идиотами дважды: сначала допустили засаду фанатов «Ривер Плейта» на маршруте автобуса с игроками «Боки». А потом в процессе подавления атаки раскидывали газовые и перцовые баллончики во все стороны, из-за чего у половины футболистов «Боки Хуниорс» начались приступы отравления.

Стыдно и то, что вчерашний матч до последнего был под угрозой проведения. У одной из команд треть команды с травмами, остальные просто морально подавлены. А представители КОНМЕБОЛ и Джанни Инфантино бродят по раздевалкам и настоятельно рекомендуют командам выйти на поле. Даже когда люди из «Ривер Плейт» согласились на перенос встречи, высшие чиновники чего-то требовали и хотели. Им повезло вчера вечером не оказаться на месте президента «Ривера» Родольфо Д’Онофрио:

Руководитель хозяев матча, кстати, повел себя максимально круто. Заявил, что брать кубок за счет технической победы не хочет. А потом добавил, что без болельщиков эта встреча состояться не должна. А всем остальным повезло, что в «Боке Хуниорс» играют Фернандо Гаго и Карлос Тевес. Футболисты, имена которых знает весь мир и уважает весь континент. Именно они первыми заявили, что чиновники давят на команду. И после этого бюрократическая истерика утихла.



Вообще, чтобы понимать бардак в организации главного матча в истории континента:

Кубок едет на «Монументаль» в такси. Гении. Аргентина оказалась абсолютно не готова проводить игру, за которой будет смотреть весь мир. Если первая встреча прошла при повышенном ажиотаже, то ответную реально ждали все. И все увидели, как в 2018 году целый финал кубка континента может сорваться из-за неспособности организовать безопасность для игроков.

Вчера матч несколько раз откладывали, но в итоге перенесли – лишь на день. Разъяренные болельщики «Ривер Плейта» атаковали подтрибунные помещения и полицию. Разъяренные болельщики «Боки Хуниорс» настаивали, что одни сутки – это слишком мало. Вторая мысль в итоге пришла и в голову чиновникам КОНМЕБОЛ: сегодня матч не состоялся вновь. И новая дата его проведения неизвестная. Представители федерации намерены как минимум провести встречи с президентами обоих клубов, а уже после этого принимать решения. «Равные условия, которые требовала «Бока», сейчас нельзя гарантировать. Я пока не знаю, когда и где будет сыграна ответная встреча. Все это не имеет никакого отношения к футболу. Мы не хотели ничего подобного. Это не так Аргентина, которую мы любим. Люди, которые виноваты во всем этом, не относятся к большинству болельщиков в стране. У нас появилось время исправиться и показать всему миру, что мы можем организовать все хорошо», – сказал президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес.



При этом сроки у федерации реально ограничены: уже 12 декабря стартует ЧМ среди клубов. И либо представитель от Южной Америки определится, либо турнир пройдет без них.

«Если какое-то противоречивое, болезненное и плохо организованное событие надо отложить, то зачем это делать с финалом Копа Либертадорес, если есть Brexit?»

«Напоминание для всех, кто называет КОНМЕБОЛ беспомощной федерацией: УЕФА смогла лишь на сутки отложить матч с участием дортмундской «Боруссии», когда на ее автобус напали»

«2047-й год, «Ривер» и «Бока» все еще пытаются сыграть ответный матч финала Копа Либертадорес»



Новости по новому месту и времени финала должны появиться завтра после 16 часов по Москве (10 утра в Аргентине). Именно тогда представители клубов встретятся с федерацией и обсудят весь происходящий бардак. Никто в аргентине не исключает, что игру могут провести без болельщиков или перенести в другую страну.