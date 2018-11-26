Спонсоры «Спартака» и премиальные ЦСКА. Главные цифры российского футбола

Российская Премьер-Лига презентовала Комплексное исследование экономики российского футбола (сезон-2018/2019), которое было подготовлено совместно с компанией pwc. Ниже – главные цифры о состоянии футбола в России.

Увеличение общей вместимости стадионов клубов РПЛ и рост посещаемости матчей привели к увеличению количества сотрудников, необходимых для обеспечения порядка и безопасности на играх.

При этом соотношение количества данных сотрудников к среднему числу зрителей остается стабильным. Сумма штрафов, уплаченных клубами за нарушения болельщиков, продолжает сокращаться в среднем на 18% за сезон на протяжении последних шести сезонов.

По сравнению с сезоном-2017/2018 существенно выросло число клубов, организующих как собственные, так и спонсорские развлекательные зоны и мероприятия перед матчем и в перерыве. Насыщенная развлекательная программа способствует повышению посещаемости матчей, причем значительная часть болельщиков приходит на стадион к началу программы, то есть за 2–3 часа до матча.



В целом работа клубов по обеспечению качественного сервиса в дни матчей, в том числе транспортной доступности стадионов, ведется на прежнем хорошем уровне.



Внедрение таких технологичных сервисов, как доставка еды на зрительское место, пока затруднено в связи с инфраструктурными (в случае старых стадионов) и организационными (в случае новых стадионов) ограничениями.

Общий охват онлайн-аудитории футбольных клубов в Интернете продолжает расти. Так, суммарное количество подписчиков в социальных сетях клубов увеличилось на 20%, а количество уникальных посетителей клубных сайтов выросло на 41%.



Почти все клубы РПЛ имеют действующие соглашения об информационном партнерстве со средствами массовой информации.



В то же время на четыре снизилось количество клубов РПЛ, заключивших партнерские соглашения с социальными сетями. Это связано как со сменой состава участников Лиги, так и с переводом одним из клубов своего партнерства с социальной сетью «ВКонтакте» из формальных договоренностей в неформальные рабочие отношения.

Клубы РПЛ работают над привлечением спонсоров для повышения коммерческих доходов.



В текущем сезоне в среднем у одного клуба присутствует восемь спонсоров. Уверенное первое место по количеству спонсорских соглашений с клубами РПЛ занимают компании пищевой промышленности и общественного питания. На втором месте находятся компании еще одного B2C сегмента – автомобильной отрасли. Среди B2B сегментов наибольшее присутствие в российском футболе имеют компании промышленного и энергетического секторов.



В текущем сезоне на игровой форме клубов РПЛ размещены 69 логотипов спонсоров и партнеров. Лидером по количеству спонсорских логотипов на игровой форме остается «Спартак», который увеличил их число до двенадцати.



Сезон-2018/2019 является рекордным по количеству титульных спонсоров у клубов с момента основания РПЛ. Среди них стабильно присутствуют компании энергетического сектора, в то же время разнообразие партнеров по профилю их деятельности в последнее время увеличивается. К числу прочих

в разные сезоны относились компании автомобильной отрасли, производители электроники, телекоммуникационные компании, компании рынка недвижимости и строительного сектора, авиакомпании, а также туристические бренды.

Доходы и расходы клубов РПЛ анализировались за каждый финансовый год. Совокупные значения расходов включают в себя все операционные и неоперационные затраты клубов, в том числе издержки по обслуживанию долга и прочие финансовые расходы, а также часть затрат, являющихся неденежными. К ним, например, относится амортизация регистраций (трансферных контрактов) игроков.



Важным фактором, влияющим на изменение динамики доходов и расходов, является изменяющийся год от года состав участников первенства РПЛ.



Основной причиной отрицательного финансового результата в 2017 году стало сокращение доходов клубов, не связанных с коммерческой деятельностью. В то же время общий уровень расходов остается почти стабильным, что связано, в первую очередь, с долгосрочными контрактными обязательствами клубов.

Для расчета призовых клубов РПЛ от участия в соревнованиях УЕФА было сделано предположение, что клубы признают выручку от «рыночного пула» призовых, а также выручку от участия в групповом этапе турнира после его окончания в первой половине сезона (до Нового года), а выручку от стадии плей-офф – во второй половине сезона (после Нового года).



Лидером по общей сумме полученных призовых за последние пять лет является ПФК ЦСКА, заработавший более 94 млн евро. На втором месте находится ФК «Зенит», который суммарно получил 88 млн евро за исследуемый период.



Совокупные доходы остальных клубов от выплат призовых УЕФА за последние пять лет составили 102 млн евро.

Справочно авторы исследования привели информацию о трансферных доходах и расходах клубов РПЛ, а также суммарной трансферной стоимости их составов за последние шесть лет по оценке портала Transfermarkt.



Необходимо учитывать, что в связи с волатильностью курсов валют и особенностями учета трансферных доходов и расходов в финансовой отчетности спортивных клубов прямая корреляция с финансовыми показателями клубов отсутствует.

Данные и текст предоставлены компанией pwc.