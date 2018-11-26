«Фернандесу всегда надо играть в шлеме – он не думает о своём здоровье»

Во вторник московский ЦСКА проведёт матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против чешской «Виктории». Победа позволит «армейцам» досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы и оставит шансы на продолжение борьбы за выход в следующий раунд ЛЧ.



Перед матчем на вопросы журналистов ответили полузащитник Иван Обляков и главный тренер команды Виктор Гончаренко. Больше всего журналистов волновала тема здоровья футболистов – после матча в Грозном было непонятно, помогут ли ЦСКА Арнор Сигурдссон и Родриго Бекао. С командой на поле не тренировались Алан Дзагоев, Абель Эрнандес, Виктор Васин и Ильзат Ахметов. Но о том, что эти футболисты завтра не сыграют, все знали давно. У болельщиков ЦСКА оставалась надежда на выход Дзагоева, но Гончаренко её развеял. Но при этом успокоил по другим игрокам.

Первым на вопросы отвечал Обляков.



— Как рука после перелома? Не мешало повреждение в матче с «Ахматом»?

— Рука в порядке, восстанавливается. Начинает работать всё лучше и лучше, она мне не мешала.



— Болельщики предположили, что лангетка может помогать во время игры из-за смещения центра тяжести, это так?

— Чем она мне поможет, я же играю ногами. Никак особо не помогает.



— Первый матч с «Викторией» получился очень тяжёлым, чего ждёте от завтрашней игры?

— Получится интересная игра, в Лиги чемпионов всегда интересно. Это дополнительный опыт, надеюсь, мы выиграем.



— Номинация на приз «Первая пятёрка» имеет для вас значение?

— Надеюсь, кто-то из нас с Ильзатом его выиграет.



— Какой настрой у команды перед завтрашнем матчем? Первая игра была ничейной, есть ли желание и силы в этот раз вырвать победу?

— Настрой на игру у нас всегда боевой, хочется выиграть. Желание победить огромное. На Лигу чемпионов не нужно дополнительно настраиваться. Надеюсь, всё удачно сложится, и мы выиграем.



— Команда провела два домашних матча в «Лужниках» — против «Реала» и «Ромы». Это были топ-клубы, а сейчас играть с «Викторией». Какой поддержки ожидаете от зрителей завтра и насколько уже привыкли играть в «Лужниках»?

— Мы уже привыкли к этому стадиону. Много болельщиков поддерживают, гонят вперёд, хотят, чтобы мы выиграли. Мы стараемся подтверждать это. Думаю, в этой игре поддержка будет не хуже, и нам всё удастся.



Затем слово взял Гончаренко. Первый же вопрос касался травм.



— В каком состоянии Бекао и Сигурдссон? Они смогут выступить в завтрашнем матче?

— Да, оба готовы к завтрашней игре.



— Каково состояние Алана Дзагоева? Его можно завтра ждать на поле?

— К сожалению, нет. Он тренируется индивидуально. Даже если бы в какой-то мере здоровье ему позволило сыграть, он давно не тренировался с командой полноценно, поэтому в завтрашней игре нам не поможет.



— ЦСКА второй год подряд может выйти в Лигу Европу, если завтра выиграет. Наверное, многие этого не ожидали после жеребьёвки. Было ли проще работать без давления болельщиков?

— Наверное, это относится и к чемпионату. В августе сложно было спрогнозировать наши хорошие игры и очки. То же самое в Лиге чемпионов. Мы спокойно к этому относились и планомерно работали. Нам хотелось бы выступить весной, в прошлом году мы прошли этот путь, что здорово помогает молодым футболистам расти. Такие турниры позволяют вкатиться в чемпионат, а молодым игроком получить опыт и практику, например, Облякову и Ахметову.

— Что ожидаете завтра от «Виктории» и какие изменения есть у соперника?

— Мы не смотрим на неё свысока. В любом матче Лиги чемпионов нужно играть на максимуме как физически, так и эмоционально. Если этого не будет, это чревато с любым соперником. Мы не ждём лёгкой прогулки. Мне известен тренер «Виктории» ещё со времён БАТЭ и «Анжи», знаю, как играют его команды. Мы видим, как они атакуют и обороняются, какие стандартные положения. Нам нужно всё это использовать, надавить на недостатки. Что касается изменений, то у них не сыграет Крменчик, который забил нам дважды в сентябре, но у чехов есть и другие нападающие такого плана, поэтому структурная игра будет такая же. Мы ждём игры, которую мы знаем, которая была в первом матче.



— Тренеры обычно жалуются, что после пауз сложно вернуться в игровой ритм. Судя по игре в Грозном, вам это удалось безболезненно?

— Никогда не знаешь, в каком состоянии подойдут все к игре. Все приезжают в разном физическом и эмоциональном состоянии, кто-то играл, кто-то нет. Здесь есть непредсказуемость. После матча в Грозном уже более предсказуемое состояние, команда выравнивается. После матчей сборных всегда есть неопределённость, она на нас давит. После матча в Грозном мы знаем состояние игроков, будет более понятная ситуация. Игроки вспоминают требования и партнёров.



— Есть ли в ЦСКА проблемы с мышечными травмами, ведь близится зима и конец сезона?

— Я бы сказал, что мы стали лучше к ноябрю, потому что лучше друг друга узнали, понимаем возможности каждого игрока. А мышечные травмы бывают из-за того, что сказывается чемпионат мира. После него без пауз игроки вернулись в клубы, усталость накапливается к зиме. Но у своих игроков я такого не вижу: за исключением Акинфеева там никто участия не принимал, поэтому даже стало лучше.

— Повлияет ли дисквалификация Магнуссона на схему? Вы будете играть в четыре или пять защитников?

— Не могу называть эту схему «в пять защитников». Любая схема зависит от того, как ты её выстроишь. В нашем случае схема плавает, например, одного защитника мы можем ориентировать на атаку, как Марио, другого — на оборону. Но надо правильно атаковать и обороняться при любой схеме.



— Фернандес играл в Грозном в шлеме, завтра он тоже так выйдет?

— Марио надо не только в шлеме играть, но и в маске. Он пытался такой же подкат совершить в Грозном, как под Коларова, у нас замирает сердце в такие моменты. Зная его, ему лучше в шлеме и в маске играть всю карьеру.



— Как долго ему предстоит играть в маске?

— До конца этой части чемпионата.



— За всю карьеру в ЦСКА он получал травмы головы уже семь раз. Вы с ним говорили на эту тему?

— Он такой парень. Мы говорим с ним об этом, столько раз уже у него был перелом носа, это может сказаться на здоровье. Подсказываем ему определённые вещи, но в игре Марио обо всём забывает, полностью находится в ней. Он не думает о своём здоровье.



— Обляков и Ахметов номинированы на приз «Первая пятёрка». Для вас, как для тренера, это личная победа?

— Оба достойны, у них разные игровые характеристики. Если мы говорим о Ване, то его возможности мне давно известны. С каждой игрой он становится более зрелым. Ильзат – открытие для меня. Мы надеялись, что он придёт и поможет, смотрели на него как на атакующего игрока, а он здорово помогает обороне, и при этом направляет атаку. Но я приму ваше любое решение.