Думбия наконец-то забил в чемпионате Испании. Как он там

Как Думбия забил первый гол в чемпионате Испании?

Сейду Думбия перебрался в «Жирону» незадолго до закрытия летнего трансферного окна – 28 августа. Испанский клуб взял экс-нападающего ЦСКА свободным агентом, подписав контракт на три года. На то, чтобы забить первый гол в Примере, ивуарийцу понадобилось три месяца.

Бомбардирский фарт вернулся к Думбия в Барселоне, в гостевом матче 10-го тура с «Эспаньолом». Главный тренер бело-красных Эусебио Сакристан выпустил Сейду на замену на 85-й минуте при счёте 2:1 в пользу «Жироны». Расчёт на то, что свежий ивуариец поймает на ошибке уставшую оборону раскрывшегося соперника, в итоге сработал. Но гол Сейду – трудовой. Нападающий попытался убежать с центра поля от двух защитников «Эспаньола», однако уже на входе в штрафную его настиг более быстрый Вила Дидак. Казалось, Думбия потерял мяч. Тем не менее он всё-таки обыграл оппонента на дриблинге и пробил. Голкипер Диего Лопес неудачно парировал удар, и ивуариец добил мяч в ворота.

Как дела у легионеров, покинувших Российскую Премьер-Лигу летом Квинси Промес дарит болельщикам «Севильи» iPhone и оплачивает их счёт в ресторане.

Праздновал свой гол Думбия оригинально. Двигал руками так, словно сбрасывает всю грязь, которая прилипла к его форме. Слишком много негатива накопилось в 2018 году.

Часто ли ивуарийский форвард играет за «Жирону»?

Первый забитый мяч за «Жирону» должен помочь Сейду сохранить доверие тренера. Пока Думбия имеет минимум практики в новой команде. Основной нападающий бело-красных – лучший снайпер Примеры Кристиан Стуани. Участник ЧМ-2018 в составе сборной Уругвая, который особенно хорош в игре «на втором этаже», забил 21 гол в минувшем чемпионате Испании и уже 10 голов в сезоне-2018/19. Просто зверь!

Сперва Думбия сидел на скамейке запасных, а в конце сентября стал получать хоть какое-то время. Сыграл пять минут на «Камп Ноу» против «Барселоны», затем ещё около 10 минут в матче с «Бетисом». В восьмом туре ему выпало уже 15 минут, когда тренер спасал домашнюю игру с «Эйбаром». В следующей встрече, 22 октября с «Реалом Сосьедад», ивуариец наконец-то попал в основу. За 55 минут совершил лишь 21 ТТД, правда, при хорошем для форварда показателе в 67% успешных. Но по воротам Сейду ни разу не пробил. Он сделал одну ключевую передачу, у него прошла одна обводка из трёх.

Ещё раз Думбия попал в основу, когда «Жирона» играла в гостях с «Валенсией». Бывший «армеец» провёл на поле 60 минут и поучаствовал в победе – 1:0. В Валенсии Сейду совершил больше действий (33 ТТД) с меньшей эффективностью (52% успешных). Сам не бил, партнёров на удар не выводил, однако собрал пять из семи удачных обводок. Эусебио Сакристан утверждал тогда, что Думбия достаточно уверен в себе, чтобы начать вскоре забивать за «Жирону». Тренер как в воду глядел.

Что у Сейду вообще творится с карьерой после ухода из ЦСКА?

Мы ещё помним того Думбия, который дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России – с 28 голами в сезоне-2011/12 и с 18 голами в сезоне-2013/14. Но после ухода из ЦСКА, продавшего ивуарийца за 14,4 млн евро «Роме» в январе 2015 года, результативность Сейду упала. Исключением стали нескольких месяцев в аренде в ЦСКА да сезон в Швейцарии, откуда он когда-то и переезжал в Россию.

В «Роме» Думбия положил всего два мяча, а в «Ньюкасле» почти не имел шансов показать себя. Зато Сейду хорошо было в «Базеле»: 20 голов за 25 матчей. Перед прошлым сезоном нападающего приютил «Спортинг», потративший на его аренду и выкуп у «Ромы» 3,5 млн евро. Там Думбия познакомился с жестокими методами управления президента Бруну ди Карвалью и проиграл конкуренцию Басу Досту. В чемпионате Португалии не забил ни одного мяча, сыграв всего 504 минуты, то есть менее шести полных матчей. Во всех турнирах он стал автором восьми голов за 29 матчей в «Спортинге». Сейду мог отправиться «зарабатывать на старость» в Китай. Лиссабонский клуб хотел продать его за 15 млн евро, а в результате «львы» отпустили ивуарийца бесплатно.

Головин – рекордсмен. Самые крупные продажи игроков в истории ЦСКА Были ли в истории ЦСКА более дорогие продажи футболистов, чем трансфер Александра Головина?

Имел ли Думбия шанс возвратиться в ЦСКА? В сентябре 2017-го гендиректор «армейцев» Роман Бабаев рассказал в интервью для «Чемпионата»: «Мы бы сами себя удивили, если бы вернули его в третий раз. Хотя со «Спортингом» мы общались. Португальцы только-только подписали контракт с Думбия, где у него стало получаться. Логично, что они не хотят его отпускать. Сейчас и Сейду, и Вагнера Лава не вернуть без серьёзных финансовых аргументов». Сегодня же представить трансфер Думбия в ЦСКА просто невозможно.