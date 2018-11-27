Гостей забросали файерами, а один фанат и вовсе бросил в толпу коктейль Молотова.

Греки устроили беспредел на матче с «Аяксом». Много пострадавших. Видео

Всё началось ещё вчера.

Совместные развлечения с фанатами «Панатинаикоса». Принципиальные враги АЕКа были вместе с амстердамцами.

А самая жесть началась сегодня. Греки начали закидывать сектор болельщиков «Аякса» файерами, а один из из них и вовсе бросил коктейль Молотова.

Момент взрыва.

Лицо бандита крупным планом.

Пострадавших хватает.

Беспорядки на матче АЕК — «Аякс»

Полиция вроде есть…

Беспорядки на матче АЕК — «Аякс»

Но скорее не помогает, а участвует.

Беспорядки на матче АЕК — «Аякс»

Всё было очень жестоко.