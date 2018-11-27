Греки устроили беспредел на матче с «Аяксом». Много пострадавших. Видео

Всё началось ещё вчера.
Совместные развлечения с фанатами «Панатинаикоса». Принципиальные враги АЕКа были вместе с амстердамцами.
А самая жесть началась сегодня. Греки начали закидывать сектор болельщиков «Аякса» файерами, а один из из них и вовсе бросил коктейль Молотова.
Момент взрыва.
Лицо бандита крупным планом.
Пострадавших хватает.
Беспорядки на матче АЕК — «Аякс»
Полиция вроде есть…
Беспорядки на матче АЕК — «Аякс»
Но скорее не помогает, а участвует.
Беспорядки на матче АЕК — «Аякс»
Всё было очень жестоко.