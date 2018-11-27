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АЕК — «Аякс» — 0:2, 27 ноября 2018. Ад на трибунах. Видео

«Чемпионат»
Греки устроили беспредел на матче с «Аяксом». Много пострадавших. Видео
Гостей забросали файерами, а один фанат и вовсе бросил в толпу коктейль Молотова.
Футбол / Лига чемпионов
Лига чемпионов. Группа E. 5-й тур
27 ноября 2018, вторник. 20:55 МСК
АЕК Афины
Афины, Греция
0 : 2
Аякс
Амстердам, Нидерланды
0:1 – Тадич – 68 (пен), 0:2 – Тадич – 72
Удаления: Ливайя, 67 – нет

Всё началось ещё вчера.

Совместные развлечения с фанатами «Панатинаикоса». Принципиальные враги АЕКа были вместе с амстердамцами.

А самая жесть началась сегодня. Греки начали закидывать сектор болельщиков «Аякса» файерами, а один из из них и вовсе бросил коктейль Молотова.

Момент взрыва.

Лицо бандита крупным планом.

Пострадавших хватает.

Беспорядки на матче АЕК — «Аякс»
Беспорядки на матче АЕК — «Аякс»

Полиция вроде есть…

Беспорядки на матче АЕК — «Аякс»
Беспорядки на матче АЕК — «Аякс»

Но скорее не помогает, а участвует.

Беспорядки на матче АЕК — «Аякс»
Беспорядки на матче АЕК — «Аякс»

Всё было очень жестоко.

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