Источник: Месси и Роналду не войдут в тройку номинантов на «Золотой мяч»
fairplay:
— Ну, тут и так понятно, будут Мбаппе, Модрич и Заболотный.
Червиченко: как мне «Спартак»? Да никак, как обычно — удачно работает с судьями
chebuka:
— То есть Червиченко сейчас признал, что он работал с судьями?
Застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона «Динамо»
lesha53:
— Ещё один хороший стадион для ФНЛ.
«Спартак» — «Крылья Советов»: Глушаков и Ещенко — в основе красно-белых
lavezzi22:
— После апокалипсиса на Земле останутся только тараканы и Глушаков с Комбаровым.
Адвокат Кокорина: что бы вы сделали, если бы вас назвали петухом?
ssmith589:
— Хотел придумать ответ. А потом подумал… за последние 49 лет что-то никто меня петухом не называл. Так что я даже и не знаю, что бы я сделал. Удивился бы, покрутил пальцем у виска и ушёл. Но бить ногами толпой точно бы не стал. Я что, петух, что ли?
marty-mcfly:
— Да-да, сидел мужик завтракал, а потом вдруг решил оскорбить толпу бухих мажориков. Так всё и было.
В АПЛ самые высокие средние зарплаты в мировом футболе, РПЛ на 7-м месте
modzhahed:
— Зато в АПЛ звания «Почётный железнодорожник» не дают, с которым можно бесплатно в электричках ездить.
Гинер: если получить $ 100 млн за надпись на груди, в ЛЧ никто не пустит
191007:
— А если надпись за 100 млн, стадион за миллиард и стать спонсором ЛЧ? Не пустят?
Уткин: пенальти в ворота «Спартака» видели даже космонавты на станции «Мир»
buffon-and-mandanda:
— Даже с учётом, что станция уже почти двадцать лет на дне лежит.
«Анжи» объявил о подписании контракта с воспитанником «ПСЖ» Кутателадзе
11maxwell:
— Он в курсе, что это не “АнжЕ”, а “АнжИ”?
Гендиректор «Анжи»: подписание Кутателадзе не означает, что клуб нашёл деньги
Sirrnick:
— Щас еще и Неймара в долг возьмут)
Матч «Енисей» — «Ахмат» пройдёт на Центральном стадионе в Красноярске
ayrtonsennadasilva:
— Готов составить календарь РПЛ с учетом климатических условий РФ на следующий сезон не за 5 млн рублей, а за 100 тыщ. На выполнение работы беру ровно сутки (надо еще на основную сходить). Готовый результат скину по Вайберу.
Мане — о мытье туалета в мечети: человек клялся, что не выложит это видео
Unknownfromrus:
— Кокорин — о мытье туалета в Бутырке: Мамаев клялся, что не наложит.
У «Спартака» появится собственный мобильный оператор
motordetal:
— У вас 7 пропущенных из Ливерпуля))
Чиновник, избитый Кокориным и Мамаевым, вышел на работу после больничного
190984:
— Кокорин с бензопилой, что ли, напал?! Столько лежать на больничке.
Сутормин: раньше выпивали залпом стакан водки и на игру. У нас другое поколение
Drugputina:
— Я болельщик со стажем и раньше тоже выпивал стакан водки и на игру. Но поскольку я болельщик «Спартака», то сейчас вынужден выпивать два. И на игру.