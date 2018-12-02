«После апокалипсиса на Земле останутся только тараканы и Глушаков с Комбаровым»

Источник: Месси и Роналду не войдут в тройку номинантов на «Золотой мяч»

fairplay:

— Ну, тут и так понятно, будут Мбаппе, Модрич и Заболотный.

Червиченко: как мне «Спартак»? Да никак, как обычно — удачно работает с судьями

chebuka:

— То есть Червиченко сейчас признал, что он работал с судьями?

Застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона «Динамо»

lesha53:

— Ещё один хороший стадион для ФНЛ.

«Спартак» — «Крылья Советов»: Глушаков и Ещенко — в основе красно-белых

lavezzi22:

— После апокалипсиса на Земле останутся только тараканы и Глушаков с Комбаровым.

Адвокат Кокорина: что бы вы сделали, если бы вас назвали петухом?

ssmith589:

— Хотел придумать ответ. А потом подумал… за последние 49 лет что-то никто меня петухом не называл. Так что я даже и не знаю, что бы я сделал. Удивился бы, покрутил пальцем у виска и ушёл. Но бить ногами толпой точно бы не стал. Я что, петух, что ли?

marty-mcfly:

— Да-да, сидел мужик завтракал, а потом вдруг решил оскорбить толпу бухих мажориков. Так всё и было.

В АПЛ самые высокие средние зарплаты в мировом футболе, РПЛ на 7-м месте

modzhahed:

— Зато в АПЛ звания «Почётный железнодорожник» не дают, с которым можно бесплатно в электричках ездить.



Гинер: если получить $ 100 млн за надпись на груди, в ЛЧ никто не пустит

191007:

— А если надпись за 100 млн, стадион за миллиард и стать спонсором ЛЧ? Не пустят?

Уткин: пенальти в ворота «Спартака» видели даже космонавты на станции «Мир»

buffon-and-mandanda:

— Даже с учётом, что станция уже почти двадцать лет на дне лежит.

«Анжи» объявил о подписании контракта с воспитанником «ПСЖ» Кутателадзе

11maxwell:

— Он в курсе, что это не “АнжЕ”, а “АнжИ”?

Гендиректор «Анжи»: подписание Кутателадзе не означает, что клуб нашёл деньги

Sirrnick:

— Щас еще и Неймара в долг возьмут)

Матч «Енисей» — «Ахмат» пройдёт на Центральном стадионе в Красноярске

ayrtonsennadasilva:

— Готов составить календарь РПЛ с учетом климатических условий РФ на следующий сезон не за 5 млн рублей, а за 100 тыщ. На выполнение работы беру ровно сутки (надо еще на основную сходить). Готовый результат скину по Вайберу.

Мане — о мытье туалета в мечети: человек клялся, что не выложит это видео

Unknownfromrus:

— Кокорин — о мытье туалета в Бутырке: Мамаев клялся, что не наложит.

У «Спартака» появится собственный мобильный оператор

motordetal:

— У вас 7 пропущенных из Ливерпуля))

Чиновник, избитый Кокориным и Мамаевым, вышел на работу после больничного

190984:

— Кокорин с бензопилой, что ли, напал?! Столько лежать на больничке.

Сутормин: раньше выпивали залпом стакан водки и на игру. У нас другое поколение

Drugputina:

— Я болельщик со стажем и раньше тоже выпивал стакан водки и на игру. Но поскольку я болельщик «Спартака», то сейчас вынужден выпивать два. И на игру.