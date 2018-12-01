Снег на голову. Почему каждая футбольная зима в России — это форс-мажор

О, как я люблю этот день! Серьёзно, переход на систему «осень-весна» стоило придумать хотя бы ради него, дня, когда внезапно все обнаруживают вокруг себя зиму. А ещё внезапно все обнаруживают, что команде из региона, где в конце ноября-начале декабря уже можно прилипнуть языком к качелям до весны, играть домашние матчи. А ещё внезапно обнаруживают, что это, оказывается, промашка составителей календаря. Вот это да!

Сразу два матча РПЛ могут отменить из-за погоды. Вот бы так и вышло Бывают моменты, когда нужно резать по живому.

Потом кое-как, отрывая отмершие на морозе пальцы ног, мы проходим эти стылые туры и забываем обо всём на год. Чтобы потом обнаружить всё в том же состоянии, но с тем же неподдельным удивлением.

Я объясню, почему так происходит. Сегодня мне нужно было доехать до дома родителей на такси. Если вы живёте в средней полосе России (привет вам из побелевшего Курска!), то понимаете в чём проблема — сегодня всех накрыло снегопадом, который, кажется, и необходим в первый зимний день по статусу этого времени года. Город в выходной день моментально утонул в пробках, причиной которым стала не только погода. Причин было ещё как минимум две: почти полное отсутствие снегоуборочной техники на дорогах и водители, которые до сих пор не переобули летнюю резину и весело всаживались в бампер соседу.

И у коммунальщиков, и у водителей, и у людей, ответственных за составление календаря чемпионата России по футболу, одна и та же проблема. Они действительно, на полном серьёзе рассчитывают, что в этот-то раз точно пронесёт. Снег не выпадет, декабрь не наступит, а если и наступит, то тёплый, ответственность нести не придётся, а если и придётся, то так, легонечко, отеческими поглаживаниями от вышестоящих сил по затылку. А если так легонечко нести ответственность, то и на следующий год менять ничего не нужно будет — опять будем надеяться, что пронесёт.

Спортдир РПЛ Пышкин: календарь составлялся тогда, когда ещё тепло было везде

Год за годом, десятилетие за десятилетием. Снег на голову — это же не метафора неожиданности. Какая это может быть метафора для народа, который семь месяцев в году живёт в сугробах? Снег на голову — это напоминание о том, что ты крышу не почистил, отложив это на потом.

Так откладывают и вопрос доработки календаря, чтобы не допустить проведения матчей в Красноярске или Томске в декабре. Потом, как-нибудь потом. Потом сменим летнюю резину, потом, после выходных, выкатим снегоуборочную технику. Потом разберёмся с тем, как больше не допускать до составления календаря людей, которым настолько плевать на футболистов (они всё же являются обычными людьми), что тех никто не спрашивает, согласны ли они вообще обмораживать лёгкие в -20.

И знаете, с каждым годом лично я действительно всё больше думаю, что причина не в том, что некому грамотно управлять или нет ресурсов, чтобы обеспечить грамотное управление. Актёра Алексея Серебрякова уничтожили за слова в интервью Юрию Дудю о том, что национальной идеей являются сила, наглость и хамство, но даже если условиться, что это спорный тезис, главным в том разговоре было другое. «Это не бедность — прибить ровно планочку. Это абсолютная лень, чудовищная лень не заниматься своей жизнью», — сказал тогда Серебряков.

И раз уж логических объяснений тому, почему мы играем в Красноярске в декабре, уже давно нет, осталось думать только одно. Ответственным людям просто лень думать, как решить эту проблему.